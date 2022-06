Polskie firmy zarabiają na nowym boomie

W Polsce szybko rośnie liczba stacji ładowania samochodów elektrycznych. Ten trend postanowiło wykorzystać kilka polskich firm, które zaczęły produkować ładowarki samochodowe; należą do nich ZPUE i Elzab. Pozycję na rynku utrzymuje Ekoenergetyka.

Pod koniec maja 2022 r. w Polsce funkcjonowało 2 190 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, na których były 4 253 punkty ładowania. Rok wcześniej stacji ładowania było 1 456.

Michał Wypychewicz, prezes ZPUE, zwraca uwagę, że w większości miejsc w Polsce infrastruktura energetyczna nie jest przystosowana do tego, aby instalować szybkie ładowarki.

Bartosz Panek, prezes Elzab, spodziewa się przyspieszenia rozwoju elektromobilności, czemu będzie sprzyjać odchodzenie od paliw kopalnych, w tym ropy naftowej.

Jak informuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), 29 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 71 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Rośnie liczba ładowarek

W samym maju 2022 r. uruchomiono 24 nowe, ogólnodostępne stacje ładowania, na których było 36 punktów ładowania.

Choć liczba ładowarek w maju 2022 r. wzrosła w porównaniu do kwietnia 2022 r. zaledwie o 1 proc., to w dłuższej perspektywie widoczne są duże wzrosty. Pod koniec kwietnia 2021 r. w Polsce funkcjonowało 1 456 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych z 2 838 punktami ładowania. 33 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67 proc. - wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W ciągu roku wzrost jest więc znaczący.

Na ten wzrost zareagowało kilka polskich firm, które postanowiły produkować ładowarki do samochodów elektrycznych.

ZPUE: w stronę dużych mocy

- W 2022 r. ZPUE zaczęło oferować ładowarki prądu stałego (DC) o mocy od 50 kW do 150 kW. Nie ma możliwości rozwoju elektromobilności bez szybkich ładowarek. W domu jednorodzinnym ktoś może sobie zainstalować ładowarkę małej mocy, ale w przypadku dłuższych podróży nie zda to egzaminu. Ładowanie ładowarką prądu stałego może skrócić proces ładowania do 1-3 godz., w zależności od możliwości przyjęcia energii przez samochód - mówi WNP.PL Michał Wypychewicz, prezes ZPUE.

Najnowsze modele samochodów elektrycznych są w stanie załadować baterię do poziomu 80 proc. w ok. 20 minut. i zapewnić przyzwoite zasięgi, rzędu kilkuset kilometrów. Ładowarki DC to jeden z największych przeskoków technologicznych, jeśli chodzi o elektromobilność.

Spółka przygotowuje się także do produkcji ładowarek o mocy 200 kW i większych.

Kabel i stacja transformatorowa

- Na razie jesteśmy na etapie opracowywania takich rozwiązań. Przy ładowarkach takiej mocy pojawiają się bariery technologiczne, np. kabel powyżej pewnych mocy musi być chłodzony, ponieważ mocno się nagrzewa. Mamy plan dojść do produkcji ładowarek o mocy co najmniej 300 kW - dodaje Michał Wypychewicz.

Zwraca uwagę, że w Polsce w większości miejsc infrastruktura energetyczna nie jest przystosowana do tego, aby instalować tak mocne ładowarki. Dlatego zazwyczaj w projektach mocniejszych ładowarek musi nastąpić rozbudowa lub przebudowa stacji transformatorowej.

Pierwsze dostawy ładowarek do samochodów elektrycznych ZPUE już zrealizowało.

- Mamy umowę z dilerami BMW w Polsce i pierwsza ładowarka w ramach tej umowy już została uruchomiona i działa. Jesteśmy w trakcie kolejnych realizacji - zapewnia Michał Wypychewicz.

Spółka chce oferować swoje ładowarki także na rynkach zagranicznych.

- ZPUE jest obecne na rynku niemieckim od wielu lat, mamy tam struktury sprzedażowe i ekipy serwisowe, jesteśmy partnerem wielu koncernów. Teraz rozmawiamy o poszerzeniu naszej oferty o ładowarki. Pokazywaliśmy je np. na jednych z największych targów fotowoltaiki i OZE Intersolar, jakie odbyły się w Monachium w maju - dodaje Michał Wypychewicz.

Kryzys na rynku poddostawców

Są jednak i zagrożenia na rynku ładowarek.

- Mamy trudności i ograniczenia na rynku związane z dostępnością podzespołów elektronicznych. Rynek elektroniki jest w fatalnym stanie. Trudności obserwowane na rynku automotive, dotyczące np. braków półprzewodników i czipów, występują również na rynku ładowarek samochodowych. Ładowarki wymagają np. elektroniki do komunikacji z bateriami w samochodzie. To jest coś, co ograniczy rynek w najbliższych latach. Ograniczeniem w rozwoju rynku nie będzie popyt na ładowarki, bo on będzie ogromny, tylko ograniczeniem będzie raczej podaż. To kryzys na światowym rynku półprzewodników, który dotyka wielu branż, a związany jest ze wzrostem popytu i spadkiem podaży, co zaczęło się podczas pandemii COVID-19. Teraz gospodarka nie jest w stanie odbudować mocy produkcyjnych - podsumowuje Michał Wypychewicz.

Elzab: większa dynamika

Inną polską firmą, która postanowiła produkować ładowarki do samochodów elektrycznych, jest Elzab.

- Przełom roku wskazywał, że sprzedaż przyspieszy. Jednak rosyjska agresja i w konsekwencji wojna w Ukrainie wiele działań wstrzymały. To zrozumiałe, bo mamy do czynienia z najpoważniejszym w Europie konfliktem zbrojnym od zakończenia wojny w 1945 roku. Między innymi dlatego spodziewamy się, że sprzedaż urządzeń przesunie się w czasie, ale w przyszłości dynamika wzrostu sprzedaży będzie z tego powodu większa - mówi WNP.PL Bartosz Panek, prezes Elzab.

Jak tłumaczy, fundamenty, na których opiera plany sprzedażowe są mocne. Z danych PSPA wynika, że w roku 2021 dynamika sprzedaży pojazdów elektrycznych (pełnych i hybryd) w Polsce była znacznie wyższa od przyrostu liczby stacji ładowania tych samochodów. Perspektywa rozwoju rynku ładowarek jest więc bardzo obiecująca.

Popatrzmy na dane. Pod koniec maja 2022 r. w Polsce było zarejestrowane łącznie 48 675 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. Przez pierwsze pięć miesięcy 2022 r. ich liczba zwiększyła się o 9 892 sztuki.

- Dość szybko powstają u nas szybkie stacje ładowania, ale kiedy popatrzymy na dane, okaże się, że co prawda przybyło ich w ciągu roku 40 proc., jednak aut z napędem elektrycznym przybyło niemal o 100 proc. Jeżeli chcemy uniknąć kolejek przy punktach do ładowania, musi ich powstawać zdecydowanie więcej - podkreśla Bartosz Panek.

Optymalny portfel

Obecnie Elzab produkuje trzy rodzaje ładowarek zmiennoprądowych, tzw. AC. To CC Home, czyli domowe ładowarki do garaży, domów jednorodzinnych, zamkniętych hal i warsztatów o mocy do 11 kW; CC Wall, dla stacji dla firm, obiektów handlowych, serwisów samochodowych i parkingów osiedlowych o mocach do 2 x 22 kW; CC City, czyli publiczne stacje ładowania dla miast i samorządów o mocach do 2 x 22 kW.

- Uważam, że nasze portfolio produktowe jest optymalnie dopasowane do aktualnych potrzeb rynku. Popularnie głoszona teza mówi nam, że przyszłość należy przede wszystkim do ładowarek DC. Zwracam uwagę na fakt, że w krajach zachodnich tylko jedna na dziewięć ładowarek to stacja wysokiej mocy - wskazuje Bartosz Panek.

Elzab obecnie sprzedaje ładowarki przede wszystkim na rynek krajowy i są to głównie ładowarki publiczne, jednak wraz z rosnącą populacją prywatnych aut elektrycznych, spodziewamy się wzrostu sprzedaży przydomowych, kompaktowych ładowarek.

- Z naszymi urządzeniami przeznaczonymi dla branż prowadzących sprzedaż detaliczną jesteśmy obecni od wielu lat m.in. w Grecji, Węgrzech oraz na innych rynkach eksportowych. Zamierzamy wykorzystać nasze dotychczasowe kanały dystrybucyjne oraz utworzyć nowe, by móc sprzedawać również ładowarki elektryczne - zapowiada Bartosz Panek.

Głównym rynkiem dla Elzab jest jednak rynek polski.

Wzrost sprzedaży

Perspektywy rynku są dobre.

- Spodziewamy się wkrótce zwiększonej dynamiki po stronie popytowej na nasze urządzenia. Od kilku tygodni Europa i świat znalazły się w zupełnie innym miejscu i kwestia odejścia od paliw kopalnych zyskuje zupełnie innego znaczenia niż tylko bardzo ważne skądinąd przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. To z kolei oznacza przyspieszenie rozwoju także elektromobilności. Przypuszczam, że w najbliższym czasie zmniejszanie zależności od ropy naftowej wydobywanej w Rosji będzie jednym z głównych celów podejmowanych przez UE, jak i poszczególne kraje działające indywidualnie. Te cele są możliwe do uzyskania poprzez zmianę źródeł dostaw, ale także poprzez obniżenie konsumpcji ropy naftowej. Elektromobilność to jedna z metod obniżenia wspomnianego popytu - wskazuje.

Przyznaje, że chociaż nie jest możliwe zastąpienie w krótkim okresie silników spalinowych silnikami elektrycznymi, to ten proces już trwa i jest nieodwracalny. Pytanie natomiast brzmi: jak duża to będzie dynamika.

Elzab nie wskazuje jednak na zagrożenia w ciągłości produkcji.

- Aktualnie nasza produkcja ładowarek odbywa się planowo i nie widzimy zagrożeń, co jest efektem zrealizowanych wcześniej zwiększonych zakupów części i podzespołów. Co więcej, w naszych planach jest jeszcze większe uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców, poprzez wdrażanie własnych, autorskich rozwiązań w sferze zarówno urządzeń, jak i oprogramowania sterująco-zarządczego - zapewnia Bartosz Panek.

Ekoenergetyka: ekspansja zagraniczna

Chyba najbardziej doświadczoną spółką w sprzedaży eksportowej polskich ładowarek jest Ekoenergetyka, której produkty są dostępne w 28 krajach.

Ekoenergetyka ma w swojej ofercie samochodowe stacje ładowania o mocy 30 kW oraz 50, 100, 180 i 350 kW. W ofercie spółki znajdują się także stacje ładowania autobusów elektrycznych.

W marcu 2022 r. Ekoenergetyka informowała, że wyprodukuje i dostarczy kilkaset stacji ładowania dla firmy Ionity, jednego z największych w Europie operatorów sieci stacji ładowania wysokich mocy.

Produkty spółki Ekoenergetyka uzupełnią obecnie istniejącą infrastrukturę i będą częścią ogłoszonego przez Ionity planu inwestycyjnego, który zakłada ponad czterokrotne zwiększenie – z około 1,6 tys. do 7 tys. – punktów ładowania do 2025 r.

Ionity to europejska sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych utworzona przez koncerny motoryzacyjne BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, VW, Audi i Porsche.

Ekoenergetyka została założona w 2009 r. Jej produkty i usługi zostały wdrożone w największych europejskich miastach, m.in. w Barcelonie, Berlinie, Hamburgu, Monachium, Paryżu czy Warszawie.

W styczniu 2022 r. poinformowano, że znaczący – choć mniejszościowy – pakiet akcji Ekoenergetyki objął Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI). Wartość transakcji to 200 mln zł.

