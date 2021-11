Polskie firmy zredukowały emisje o 5,1 proc.

Zbadaliśmy deklaracje emisyjności prowadzonej działalności w ponad 50 polskich firmach przemysłowych i energetycznych uzupełnionych o handel, finanse i usługi. Okazało się, że rok do roku zredukowały one emisje o 5.1 proc.

Emisje – wszyscy się uczą

Prezentacja swoich emisji w szeroko dostępnym serwisie, np. na stronie WNP.PL, odpowiedzialność (tych, których dotyczy obowiązek raportowania) wobec regulatora, a przede wszystkim wizerunkowe konsekwencje ujawnienia faktu marketingowego wykorzystywania zafałszowanych danych wydają się wystarczające, by zjawisko celowej nierzetelności zanikało.



W niektórych przypadkach raportowanie nie obejmuje emisji powstających w łańcuchu dostaw (tzw. Scope 3), które są trudniejsze do obliczenia, bo wymagają solidarnego raportowania przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw czy kooperacji. Problem ten wkrótce zniknie – wraz z upowszechnieniem praktyki obliczania własnych emisji.

Szerzej i głębiej – rodzina Zielonego Indeksu

Publikacja głównego wskaźnika emisyjności nie wyczerpuje planów serwisu, który znajduje się pod adresem: https://www.wnp.pl/energetyka/zielony-indeks/. Tego typu elementy wykorzystujące zebrane ramach działań serwisu dane będą się pojawiły sukcesywnie, tworząc zestaw wskaźników: odnoszących emisje do parametrów finansowych (wskaźniki względne) czy obrazuje zmiany emisyjności w wybranych branżach z odniesieniem do ich specyfiki, jeśli chodzi o emisje.



Poszerzające się stale grono firm raportujących w serwisie zaprosimy do aktywnej współpracy, by pozyskiwać coraz ciekawsze dane, opinie, informacje. Cześć z nich zapewne weźmie udział w naszym styczniowym EEC Trends – konferencji przygotowującej merytoryczny grunt dla kolejnej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC, kwiecień 2022). Zielona transformacja gospodarki i zmiany klimatu będą z pewności jednym z głównych nurtów tematycznych Kongresu.



Serwis Zielony Indeks nadal będzie korzystał z wiedzy wyspecjalizowanych ośrodków analitycznych, komentatorów i partnerów serwisu. Bezpośrednim zapleczem eksperckim pozostanie Rada kampanii Zielony Indeks, w skład której wchodzą autorytety w dziedzinie emisji i zielonej transformacji oraz przedstawiciele firm - liderów zmiany.



Wraz z pogłębianiem wiedzy i powiększaniem zasobu gromadzonych w serwisie danych rósł będzie zakres, rozmaitość i poziom merytorycznego zaawansowania prezentowanych treści: raportów, wskaźników i innych form.



Trwały pozostanie cel istnienia serwisu Zielony Indeks – otwartego, szerokiego forum prezentacji wysiłku działających na polskim rynku firm wpisujących się w jeden z najważniejszych megatrendów współczesnej gospodarki.

Wskaźnik jest de facto uśrednionym saldem emisji rok do roku (2019/2020) i obrazuje efekt zbiorowego wysiłku dekarbonizacyjnego, stanowiąc jednocześnie swoisty benchmark dla całej polskiej gospodarki.Wskaźnik uzupełniają procentowe wyniki krótkiej ankiety – jej wyniki składają się na statystyczny opis klimatu dekarbonizacyjnego wśród czołowych firm polskiej gospodarki.Firmy działające na polskim rynku szybko się uczą. Wymagania dotyczące raportowania wpływu działalności gospodarczej na środowisko – w tym szczególnie obliczanie i komunikowanie na rynku poziomu swoich emisji gazów cieplarnianych i śladu węglowego produktów rosną.I coraz częściej są to działania realne a nie greenwashing (nierzetelne wykorzystanie informacji o wpływie na środowisko dla celów wizerunkowo-marketingowych).