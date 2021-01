Polskie grupy energetyczne łączą siły dla podbicia Bałtyku

PGE, Tauron Polska Energia i Enea podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w morskiej energetyce wiatrowej. W następstwie tego porozumienia ma powstać spółka celowa koncernów z równymi ich udziałami, która w pierwszym etapie będzie aplikować o pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp na Bałtyku, czyli o lokalizacje dla morskich farm wiatrowych.

Ustawa przeszła przez parlament

- Jest to dla nas ogromna szansa, aby skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną, a także jest to ogromna szansa dla polskich firm, Na dzisiaj naszym zadaniem jest doprowadzić do tego, aby jak najwięcej korzyści uzyskały polskie firmy i polska gospodarka realizując te wielkie inwestycje. Mówimy o skali inwestycji na poziomie 140 mld zł, czy nawet 150 mld zł, aby wybudować 11 GW mocy - powiedział Wojciech Dąbrowski.Wojciech Dąbrowski przypomniał, że PGE prowadzi obecnie trzy projekty morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 3,5 GW. Dwa z nich o łącznej mocy około 2,5 GW mają być realizowane przez PGE w partnerstwie z Orsted.- Kończymy długotrwale negocjacje z naszym partnerem, dokumentacja będzie liczyła ponad 1000 stron. Rozmowy są finalizowane. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach będziemy mogli podpisać porozumienie. Nasz list intencyjny, idea powołania spółki celowej, dotyczy nowych inwestycji.Będziemy aplikowali wspólnie o prawo wznoszenia sztucznych wsyp na Bałtyku, już jako jedna spółka z równymi udziałami - wyjaśniał Wojciech Dąbrowski.Paweł Szczeszek, prezes zarządu Enei, ocenił, że 2020 rok pokazał, że zeroemisyjny kierunek transformacji energetyki jest już nie do zmiany.- Pracujemy aktywnie nad wydzieleniem aktywów węglowych również z grupy Enea, ale z drugiej strony przede wszystkim staramy się zaostrzyć kurs w kierunku zeromisyjnym, w kierunku zielonym.Nawet już nie tak, jak mówiliśmy o tym kilkanaście miesięcy temu, żeby w naszym miksie wytwórczym zmniejszyć poziom emisji CO2/MWh, tylko, żeby stać się zupełnie zieloną grupą wytwórczą i to jest nasz cel - powiedział Paweł Szczeszek.- Pokładamy ogromne nadzieje w tym, że dzięki współpracy, którą inicjujemy wykorzystamy wspólną wiedzę, wspólne doświadczenia wspólne możliwości, będziemy silnym, poważnym partnerem w walce o offshore dla polskiej gospodarki - stwierdził SzczeszekGrupa Tauron, jak przypominał Wojciech Ignacok, prezes zarządu Tauron Polska Energia, od 2019 roku realizuje swój zielony zwrot. Podał, że obecnie grupa planuje do 2025 roku mieć około 1 GW w farmach wiatrowych i około 300 MW w fotowoltaice.- Natomiast porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy, które stało się faktem to jest dla nas nowy kierunek, który mamy zapisany w naszej strategii. Offshore to jest przyszłość dla grupy Tauron, dla wszystkich trzech spółek - powiedział Wojciech Ignacok.Według władz, zgodnie z projektem polityki energetycznej do 2040 roku z września 2020 w obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej na Morzu Batyckim do 2030 roku mogą powstać morskie farmy wiatrowe o mocy blisko 6 GW, a potencjał rozwoju tych farm do 2040 roku oszacowany został na 8-11 GW.Niedawno, w styczniu 2021, polski parlament zakończył prace nad ustawą dedykowaną morskiej energetyce wiatrowej. Spodziewane jest, że ustawę wkrótce podpisze prezydent i wejdzie życie na przełomie stycznia i lutego 2021.Ustawa ta zawiera przepisy dotyczące wspierania produkcji energii elektrycznych wytwarzanej przez morskie farmy wiatrowe. Przyjęty model opiera się na koncepcji dwustronnego kontraktu różnicowego, czyli tak jak w przypadku aukcji OZE.Producenci prądu w morskich farmach wiatrowych, którzy zostaną dopuszczeni do systemu, uzyskają prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda. W praktyce oznacza to prawo do pokrycia różnicy pomiędzy ceną energii umożliwiającą wytwórcom pokrycie kosztów wytwarzania energii a rynkową ceną energii.W I fazie systemu zakładane jest udzielnie wsparcia dla morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 5,9 GW. W tej fazie wsparcie ma być przyznawane na mocy decyzji prezesa URE.W II fazie działania systemu wsparcie ma być przydzielane w wyniku aukcji. Zgodnie z projektem mają się one odbyć w 2025 roku (wsparcie dla projektów o mocy do 2,5 GW) i 2027 roku (wsparcie dla projektów o mocy do 2,5 GW). Morskie farmy wiatrowe mają uzyskiwać wsparcie na 25 lat.