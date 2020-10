Polskie gwarancje pochodzenia powinny ruszyć w świat

Handel polskimi gwarancjami pochodzenia energii powinien być możliwy także na zagranicznych rynkach. To wymaga jednak zmian regulacyjnych – to wnioski z warsztatów dla dziennikarzy zorganizowanych przez Towarową Giełdę Energii i PKN Orlen.

Gwarancje pochodzenia są dokumentem poświadczającym, że określona ilość energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii lub w kogeneracji. Podstawą wprowadzenia krajowego Rejestru Gwarancji Pochodzenia była nowelizacja Prawa energetycznego z 2013 roku. Pierwsze transakcje sprzedaży gwarancji pochodzenia za pośrednictwem TGE przeprowadzono we wrześniu 2015 r. i dotyczyły one produkcji energii odnawialnej.Gwarancje nie są instrumentem giełdowym, nie są też traktowane jako element systemu wsparcia, nie dają również praw majątkowych. Są elementem polityki środowiskowej Unii Europejskiej i mają przede wszystkim charakter wizerunkowy. Ich nabywcy mogą poszczycić się tym, że określona cześć energii, którą konsumują, pośrednio pochodzi z OZE. To istotne dla tych wielkich koncernów, które zadeklarowały, że zużywana przez nie energią będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych.Przykładem jest inicjatywa RE100. Ponad 100 międzynarodowych firm zobowiązało się do korzystania w 100 proc. z energii odnawialnej. Gwarancje pochodzenia mogą być dla nich środkiem do udowodnienia realizacji tego celu. Dla producentów energii gwarancje mogą stanowić niewielkie źródło przychodu. Średnia ważona cena gwarancji OZE w sierpniu w rejestrze TGE wyniosła 1,49 zł/MWhGwarancje wystawia Urząd Regulacji Energetyki. W przypadku OZE rozpatrywanie wniosku trwa 30 dni, w przypadku kogeneracji – do 60 dni (chociaż zdarzają się przekroczenia tych terminów). Gwarancja ma ważność 12 miesięcy – potem wygasa, odmienne jest jednak liczenie tego terminu. W przypadku OZE to 12 miesięcy od dnia zakończenia produkcji energii, a w przypadku kogeneracji 12 miesięcy od daty wydania gwarancji przez Urząd Regulacji Energetyki.