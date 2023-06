Polskie i niemieckie elektrownie na szczycie czarnej listy. Bełchatów niechlubnym liderem

Za raportu przygotowanego przez think-tank energetyczny Ember wynika, że 10 największych emitentów w unijnym systemie handlu emisjami to elektrownie węglowe. Aż dwie trzecie z nich to te znajdujące się terenie Polski i Niemiec.

Na pierwszym miejscu pod względem najwyższych emisji uplasowała się polska elektrownia Bełchatów, co nie jest wielkim zaskoczeniem. Drugie i trzecie miejsce należy kolejno do niemieckich elektrowni Neurath i Boxberg. Wszystkie te jednostki są opalane węglem brunatnym. Na liście znalazły się jeszcze polskie Kozienice (5 miejsce) i Turów (9 miejsce). Reszta niechlubnej dziesiątki to elektrownie niemieckie i jedna bułgarska – Martisa East 2.

Mają one największe emisje, nawet w porównaniu do branży lotniczej, przemysłowej czy reszty branży energetycznej. W zeszłym roku były odpowiedzialne za aż 13 proc. wszystkich unijnych emisji i 25 proc. pochodzących z sektora energetyki. Razem wyemitowały 175 Mt CO2. Okazuje się, że ta dziesiątka wyemitowała więc więcej niż sektory energetyczne Hiszpanii, Włoch i Czech kumulatywnie.

Większość bohaterów tej czarnej listy zajmuje na niej pozycje od wielu lat. Pocieszeniem może być jedynie fakt, że dzięki dużemu przyrostowi mocy słonecznych i wiatrowych Polska w zeszłym roku odpowiadała za największą w Unii Europejskiej redukcję emisji, bo ścięła aż 60 proc. z nich na tle całej Wspólnoty. Odpowiada to 6 Mt CO2. W ciągu ostatnich 10 lat Polska zredukowała swoje emisje o 12 proc., a Niemcy o 37 proc.

- Niestety te liczby potwierdzają, że w ciągu ostatnich lat nic się nie zmieniło. Zaledwie kilka opalanych węglem brunatnym elektrowni dominuje listę największych europejskich emitentów. Ostatnie europejskie trendy pokazują, że najlepszym sposobem na wyjście z kryzysu energetycznego jest postawienie na źródła odnawialne – komentował wyniki raportu prof. Pao-Yu-Oei z niemieckiego uniwersytetu we Flensburgu.