Polskie Sieci Elektroenergetyczne debiutują w Zielonym Indeksie

PSE to szczególny przypadek wśród firm Zielonego Indeksu. Ich poziom emisji gazów cieplarnianych zależy głównie od ograniczenia strat energii podczas przesyłania prądu. W latach 2017-2019 PSE odnotowała w tej mierze duży sukces, przyczyniając się też do znacznego zmniejszenia śladu węglowego.

Emisja GHG

Na pozostałe 4 proc. składają się: zużycie energii elektrycznej na potrzeby techniczne przez stacje elektroenergetyczne, prąd i ciepło wykorzystywane w budynkach, emisja SF6 (gazu stosowanego jako izolator w urządzeniach na stacjach elektroenergetycznych) oraz spalanie paliw w samochodach służbowych.

Wskaźniki względne

Dwie metody

Mniejsze starty, mniejsza emisja

Ślad węglowy własnej działalności PSE monitorują od 2017 roku, który stał się rokiem bazowym. Emisje gazów cieplarnianych powstają wskutek spalania paliw oraz korzystania z energii elektrycznej lub cieplnej.W raportowaniu PSE uwzględnia działalność całej organizacji i emisje GHG powstające w siedzibie w Konstancinie-Jeziornie i w terenowych lokalizacjach (Bydgoszcz, Katowice, Poznań, Radom, Warszawa) oraz podczas realizacji zadań operatora systemu przesyłowego.W 2019 roku działalność PSE przyczyniła się do emisji 952 663 ton ekwiwalentu CO2, liczonego metodą market-based (wyjaśnienie poniżej). W porównaniach rocznych (1 664 130 ton CO2 w 2018 r.) poziom ten zmalał o 42,8 proc., a w relacji do roku bazowego (1 719 043 ton w 2017 r.) – o 44,6 proc.Niemal 96 proc. źródeł emisji gazów cieplarnianych w PSE stanowi zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej na pokrycie strat powstałych w procesie przesyłania energii, a tym samym wynikających z działalności operatora systemu przesyłowego. Jest to emisja pośrednia, czyli zaliczana do zakresu 2, według międzynarodowych standardów.Śladowe znaczenie ma emisja zakresu 3, ujmowana przez PSE jako „Inne pośrednie emisje (podróże służbowe)”.Na 1 mln zł przychodów w 2019 r. (9,11 mld zł) PSE przyczyniła się do emisji 104,6 ton CO2e, tj. o 36,5 proc. mniej niż w 2018 r. i o 45,9 proc. mniej niż w 2017 r., przy zmianie przychodów odpowiednio: -9,8 proc., +2,5 proc.Na 1 mln zł EBITDA w 2019 r. (1,51 mld zł) PSE wyemitowała 629,7 ton CO2e, tj. o 55 proc. mniej niż w 2018 r. i o 54,9 proc. mniej niż w 2017 r., przy wzroście wartości EBITDA odpowiednio o: 27,4 proc., 22,9 proc.Na 1 pracownika w 2019 r. (2538 osoby) przypadły 375,4 tony CO2e, w porównaniu do 700,4 ton w 2018 r. (-46,4 proc.) i 761,3 ton w 2017 r. (-50,7 proc.), przy wzroście pracujących odpowiednio o: 6,8 proc., 12,4 proc.PSE stosuje dwie metody podawania danych o emisji GHG – wspomnianą market-based oraz location-based. Różnica między nimi polega na wykorzystaniu innych przeliczników do wyliczeń.Do wyliczenia danych o pośredniej emisji GHG (w zakresie 2), tj. wynikających z wytworzenia jednostki prądu, w metodzie location-based przyjęto średni wskaźnik dla Polski. Natomiast do wyliczenia emisji zgodnie z metodą market-based przyjęto wskaźniki emisji specyficzne dla elektroenergetyki, a konkretnie dla sprzedawców energii elektrycznej. To ona jest zatem bardziej adekwatna do prezentacji danych.Według metody location-based, emisję gazów cieplarnianych zmniejszono w 2019 r. o 9 proc. w porównaniu do 2018 roku, głównie na skutek zmniejszenia wielkości strat energii elektrycznej podczas jej przesyłania.Uwzględniając natomiast wskaźniki emisji dla energii elektrycznej według metody market-based i dodatkowo zmianę dostawcy energii, PSE zredukowało łącznie emisje o 43 proc. rok do roku.Według danych zarządu, straty w samej sieci przesyłowej PSE z roku na rok są coraz niższe. W ostatnim badanym (2019 r.) wskaźnik tych strat przesyłowych wyniósł 1,38 proc. i był najniższy w historii spółki. Jeszcze w 2017 r. współczynnik ten miał wartość 1,6 proc.Warto dodać, że straty w sieciach wysokiego napięcia (PSE) są ok. pięciokrotnie niższe, niż w sieciach niższych napięć, należących do spółek dystrybucyjnych.Jednym z przedsięwzięć PSE pozwalającym zmniejszyć te straty jest realizowany program inwestycyjny rozwoju elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej. Na koniec 2019 r. spółka realizowała 164 projekty o wartości ok. 9,84 mld zł.Innym istotnym przedsięwzięciem pozwalającym zmniejszyć zużycie energii są inwestycje w eksploatowaną infrastrukturę elektroenergetyczną. Na lata 2020-2024 zaplanowana została wymiana siedmiu autotransformatorów 220/110 kV, która pozwoli zmniejszyć aż o ponad 46 proc. emisje CO2 wynikające z ich użytkowania.