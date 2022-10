Polskie Sieci Elektroenergetyczne zbudują nowa serwerownię

W Radomiu powstanie nowa siedziba oddziału i druga pod względem wielkości w Polsce serwerownia Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W poniedziałek, 24 października, odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod obiekty biurowo-techniczne.

Inwestycja jest realizowana w dzielnicy Potkanów, przy ul. Stanikowskiego. Jej koszt to ok. 570 mln zł. "Będzie tutaj przede wszystkim wielka serwerownia Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), a przy okazji budynek biurowy dla dużego oddziału radomskiego, który obejmuje swoim zasięgiem mniej więcej jedną piątą Polski" - zapowiedział prezes PSE Eryk Kłossowski.

Zaznaczył, że serwerownia w Radomiu ma służyć m.in. realizacji procesów informatycznych związanych z przetwarzaniem danych licznikowych z całego kraju. "Tutaj powstanie jedna z najważniejszych krytycznych serwerowni dla naszego przedsiębiorstwa, dla całego systemu elektroenergetycznego, dla całego państwa polskiego" - podkreślił Kłossowski.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger zauważył, że w obliczu wojny toczącej się w Ukrainie, kluczowe staje się bezpieczne funkcjonowanie państwa. "A tak naprawdę z jednej strony krwioobiegiem, z drugiej strony - mózgiem państwa, jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną energetyczną, jest właśnie PSE" - stwierdził. Dlatego - jego zdaniem - bardzo ważne są tego typu inwestycje w poprawę bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych.

Obecny na uroczystości przewodniczący sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych Marek Suski powiedział, że inwestycja PSE jest niezwykle istotna dla Radomia i jego mieszkańców. "Słyszałem, że dzięki niej powstanie około 400 nowych miejsc pracy. To rzeczywiście duży zaszczyt społeczny dla Radomia. Radom jest miastem wciąż jeszcze dotkniętym dużym bezrobociem" - zauważył Suski.

Zdaniem prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego, przedsięwzięcie PSE stanowi syganł do inwestorów, że jest to dobre miejsce do realizowania dużych inwestycji.

Nowe obiekty PSE w Radomiu mają mieć ok. 23 tys. m kw. powierzchni. Będzie tutaj zlokalizowane m.in. Obszarowa Dyspozycja Mocy i Regionalne Centrum Nadzoru. Prace wykonuje konsorcjum PORR i Fast Group. Zakończenie przewidziane jest na rok 2024.