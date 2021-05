Polskiej energetyce grozi zawał

O ile nie podejmiemy koniecznych inwestycji, należy się liczyć z blackoutem około 2028 roku. Rynek mocy został wprowadzony i odsunął widmo załamania bilansu mocy w najbliższych latach, ale nowych bloków na zastąpienie starych budujemy za mało, żeby spać spokojnie - mówi prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej.

- Dla zapewnienia ciągłości zasilania odbiorców energii najważniejszy jest bilans mocy w KSE, czyli relacja zapotrzebowania na moc generowanego przez odbiorców i możliwości jego pokrycia mocą elektrowni. Ze względów ostrożnościowych w planowaniu pracy KSE przyjmuje się, że nadwyżka mocy ponad prognozowane zapotrzebowanie powinna długoterminowo wynosić 18 proc., a dla krótszych okresów mniej. Chodzi po prostu o to, żeby mieć dostępne moce na wypadek nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak na przykład awarie elektrowni.Z analiz publikowanych przez PSE wynikało, że załamanie bilansu mocy mogło wystąpić w latach 2020-2021, ale wprowadziliśmy rynek mocy, czyli podaliśmy kroplówkę elektrowniom węglowym i dłużej utrzymamy je w systemie. O ile nie podejmiemy koniecznych inwestycji, należy się liczyć z blackoutem około 2028 roku. - Rynek mocy pomoże krótkookresowo w utrzymaniu w równowadze bilansu mocy. Niemniej uważam, że sposób wprowadzenia rynku mocy był błędny. Z naszych analiz wynika, że dotychczas pieniądze z rynku mocy poszły głównie na utrzymanie w systemie starych elektrowni węglowych i na dofinansowanie kosztów inwestycji nowych bloków węglowych, czyli bloków w elektrowni Kozienice, w elektrowni Opole i nowego bloku Jaworzno, ale rynek mocy nie stymuluje budowy nowych elektrowni.Po 2025 r. stare elektrownie węglowe stracą wsparcie z rynku mocy, staną się nierentowne i najpewniej będą wyłączane. Może kolejne aukcje z dostawą mocy na rok 2026 i później poprawią sytuację, ale nie zakładałbym się o to. Poza tym rynek mocy kosztuje więcej niż szacowały władze. Te koszty miały wynosić w pierwszych latach dostaw mocy około 4 mld zł rocznie, a przekraczają 5,5 mld zł rocznie. Te koszty miały wynosić w pierwszych latach dostaw mocy około 4 mld zł rocznie, a przekraczają 5,5 mld zł rocznie.- Nie znam operatora systemu przesyłowego, który w długoterminowych prognozach bilansowania mocy uwzględniałby niesterowalne OZE na poziomie większym niż 5 proc. ich mocy zainstalowanej. To racjonalne, bo nie można oprzeć bilansu mocy na niesterowalnych elektrowniach. Oczywiście w praktyce OZE pracują zwykle z mocą większą niż te 5 proc., ale aby zapewnić ciągłość zasilania system musi być gotowy na to, że w skrajnym przypadku nie będzie dostępnej mocy z zależnych pogodowo OZE lub będzie ona minimalna.Kolejne gigawaty niesterowalnych OZE wchodzące do systemu mają niewielki wpływ na poprawę bilansu mocy i bezpieczeństwa energetycznego. Tak naprawdę to rozwój OZE zależy od tego, ile w systemie jest sterowalnych mocy dyspozycyjnych. Na razie jest ich na tyle dużo, że OZE można jeszcze rozwijać.Skoro nie możemy mieć węgla, bo eliminuje go polityka klimatyczna, do dyspozycji pozostają nam gaz i energetyka jądrowa. Innych dyspozycyjnych źródeł niż węglowe, gazowe i jądrowe nie ma. Elektrownie jądrowe nie powstaną ze względu na olbrzymie koszty, więc dla zbilansowania mocy potrzebą chwili staje się budowa źródeł gazowych.- Gdy pojawił się pomysł wydzielenia elektrowni węglowych z PGE, Enei i Taurona do nowego, państwowego podmiotu pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, zakładałem, że NABE weźmie na siebie ciężar zapewnienia odpowiednich mocy dyspozycyjnych, umożliwiających bilansowanie KSE. Oceniałem, że NABE mogłaby inwestować w źródła gazowe, zastępując nimi węglowe.Szacunki pokazywały, że NABE inwestując w źródła gazowe służące zapewnieniu bilansowania systemu, które miałyby się utrzymywać tylko z rynku, będzie deficytowa. Przy pracy rzędu 2-3 tys. godzin w roku, a tak pokazywały analizy, to nieuniknione. Takie źródła musiałyby być dofinansowywane albo musiałby powstać nowy system płatności za usługi regulacyjne.Dofinansowywanie NABE, aby zapewniała bezpieczeństwo energetyczne, byłoby na poziomie 1 mld zł rocznie, co jest kwotą bardzo małą, biorąc pod uwagę, że roczne koszty energii elektrycznej i jej przesyłu to około 100 mld zł rocznie.- W UE rynku w energetyce jest już bardzo mało, a w sektorze produkcji energii najmniej. Rozwój OZE jest wymuszany i subsydiowany. Energetyka węglowa jest usuwana z rynku regulacjami dotyczącymi m.in. CO2. Siłą rzeczy na znaczeniu zyskuje energetyka gazowa, ale to przecież efekt rozwoju OZE i postępującej dekarbonizacji.Jeśli NABE miałaby być rezerwą strategiczną, to musi mieć zdolność do tego, aby zapewnić bilansowanie zapotrzebowania i produkcji energii elektrycznej, bezpieczeństwo i ciągłość dostaw. W scenariuszu długoterminowym musimy zakładać, że stare elektrownie węglowe będzie trzeba zastąpić, a zatem NABE, aby móc pełnić rolę rezerwy strategicznej, musiałaby inwestować w nowe źródła gazowe.Same firmy energetyczne, o ile nie będą miały zachęt, nie zbudują nowych mocy dyspozycyjnych mogących pełnić rolę źródeł szczytowych czy rezerwowych, bo byłoby to dla nich nieopłacalne. Rola źródeł rezerwowych jest szczególna i trzeba za to płacić.Jeżeli wojsko ma zapewnić nam bezpieczeństwo, to nie możemy powiedzieć żołnierzom "idźcie do pracy, sami się utrzymajcie". Stworzenie zachęt do budowania źródeł rezerwowych jest dość proste. Wystarczyłyby niewielkie podwyżki w taryfie przesyłowej, w składniku jakościowym i byłoby z czego takie elektrownie utrzymywać.- Opracowaliśmy cztery scenariusze główne rozwoju źródeł wytwórczych energii elektrycznej w Polsce, a pracujemy jeszcze nad trzema pobocznymi. Pierwszy jest taki, że dokonujemy dekarbonizacji energetyki, ale elektrownie węglowe wypadają z systemu w sposób naturalny i w 2050 roku mamy jeszcze około 40 proc. energii z węgla.W następnym scenariuszu, który nazywamy scenariuszem przyspieszonej likwidacji elektrowni węglowych, w 2050 roku zostaje nam jeszcze 20 proc. energii z węgla. W trzecim scenariuszu zakładającym całkowitą dekarbonizację w 2050 r. nie ma już źródeł węglowych, ale mamy problem, bo wtedy wpadamy w zależność od importu gazu z Rosji.Wreszcie w czwartym scenariuszu wchodzą elektrownie jądrowe. Mówi się o sześciu reaktorach po mniej więcej 1000 MW, ale oceniam, że jakby do 2050 roku powstały cztery, to byłoby dużo. Jak widać po planowanych wielkościach mocy elektrowni jądrowych, niewiele one zmieniają w bilansie mocy.Wydaje mi się, że najbardziej realny scenariusz jest taki, że do 2050 roku zostajemy z ciągle dużym udziałem elektrowni węglowych, w przedziale między 40 proc. a 20 proc. udziału w produkcji energii. W gaz zbyt szeroko nie wejdziemy ze względów politycznych, a elektrownie jądrowe są bardzo drogie, więc nadal wątpię, czy powstaną. Warunkiem koniecznym uruchomienia budowy elektrowni jądrowych jest udzielenie przez rząd inwestorom gwarancji spłaty kredytów. Bez tego ten program nie ruszy. A nie sądzę, aby takie gwarancje na ponad 100 mld zł były możliwe.