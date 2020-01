Pomorskie chce elektrowni jądrowej

Spółka PGE EJ 1 w latach 2015-2019 przeznaczyła 9,2 mln zł na dofinansowanie 120 przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i tych związanych z lokalną infrastrukturą w województwie pomorskim. Na pomorzu znajdują się dwie prawdopodobne lokalizacje elektrowni jądrowej.

Opóźnienia w przygotowaniach

Decyzje w tym roku?

Niestety, prace nad elektrownią jądrową są bardzo opóźnione. Rodzi to liczne konsekwencje, zwłaszcza dla Pomorza.- W szczególności niepokojący jest los decyzji o lokalizacji elektrowni jądrowej. Ten przeciągający się stan rzeczy powoduje wiele utrudnień w funkcjonowaniu zarówno samorządów, jak i przedsiębiorców działających na tym obszarze – mówił Leszek Bonna.Potencjalne gminy lokalizacyjne osiągają znacznie niższe dochody majątkowe z tytułu zbycia gruntów (zarówno pod inwestycje przemysłowe, jak i zabudowę jednorodzinną i usługową) oraz wpływy podatkowe z uwagi na niższą aktywność gospodarczą na terenie gminy.Niepokojące jest również zaniechanie rządu w rozwoju infrastruktury na tym terenie.- Wielokrotnie wskazywaliśmy, że niezbędne jest wybudowanie m.in. drogi S6, która stanowiłaby dogodny dojazd w rejon elektrowni. Do tego dochodzi niepewność w modernizacji linii kolejowej do Słupska i budowa tam drugiego toru. Tym bardziej liczymy na realizację zapisów wskazanych we wspomnianym memorandum. Pomimo upływu 4 lat od przygotowania dokumentu, zawarte w nim postulaty pozostają aktualne – zaznaczył Leszek Bonna.Samorządowcy przypominają, że na północ od linii Wisły, poza elektownią w Ostrołęce, brak jest dużych producentów energii.- Dlatego niepokojący jest los decyzji o lokalizacji elektrowni jądrowej. Ten przeciągający się stan rzeczy powoduje wiele utrudnień w funkcjonowaniu samorządów, jak i przedsiębiorców działających na tym obszarze – zaznaczył Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.- W naszym regionalnym bilansie energetycznym widać wyraźnie, że produkujemy jedynie połowę niezbędnej na Pomorzu energii elektrycznej. Plusem jest jednak fakt, że ok. 1/4 energii zużywanej powstaje ze źródeł odnawialnych – dodał Adam Mikołajczyk.Budowa elektrowni jądrowej znacząco poprawiłaby bilans energetyczny regionu.- Myślę, że elektrownia jądrowa, farmy wiatrowe i energia z OZE (np. ogniwa fotowoltaiczne) to przyszłość naszej regionalnej energetyki. To odpowiedni dla naszego regionu mix energetyczny, do którego powinniśmy dążyć – podsumował Adam Mikołajczyk.Wśród prelegentów seminarium byli eksperci zagraniczni oraz przedstawiciele polskich firm m.in. PGE i PSE. W trakcie wydarzenia dyskutowano o wpływie elektrowni jądrowej na rozwój gmin i regionów oraz roli społeczności lokalnej. Poruszono także kwestie przygotowania infrastruktury technicznej do budowy oraz badań środowiskowych w potencjalnych lokalizacjach.Przybliżono także temat bezpieczeństwa elektrowni jądrowych z reaktorami generacji III/III+ oraz ich oddziaływania radiacyjnego na środowisko.Projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r." mówi, że w Polsce powstanie sześć bloków jądrowych o mocy 1000-1500 MW każdy.Jak czytamy w dokumencie, uruchomienie pierwszego bloku, o mocy 1-1,5 GW, w pierwszej elektrowni jądrowej przewidziano na 2033 r. W kolejnych latach planowane jest uruchomienie kolejnych pięciu takich bloków w odstępach 2-3 lat.Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej mówił w listopadzie 2019 r., ze kwestia sfinansowania projektu jądrowego rozstrzygnie się w ciągu kilka miesięcy.