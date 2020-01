Pomorskie: z powodu śniegu prądu nie ma około 18,4 tys. odbiorców

W województwie pomorskim opady śniegu spowodowały zerwanie linii energetycznych. Bez dostaw prądu pozostaje około 18,4 tys. odbiorców - poinformował we wtorek zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz.

Według prognoz IMGW w środę w całym kraju będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu ze śniegiem lub śniegu, a w górach śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C do 5 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, miejscami w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W górach wiatr od 50 km/h do 70 km/h, zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 90 km/h, w Tatrach do 100 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.