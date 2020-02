Pompeo: USA przekażą do 1 mld USD krajom Trójmorza na inwestycje energetyczne

Stany Zjednoczone zamierzają przekazać krajom Europy Środkowo-Wschodniej zaangażowanych w Inicjatywę Trójmorza do 1 mld USD na inwestycje energetyczne - ogłosił sekretarz stanu USA Mike Pompeo w sobotę, w drugim dniu Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

"Naszym celem jest ożywienie prywatnych inwestycji" w sektorach energetycznych tych państw - argumentował Pompeo w swoim wystąpieniu na dorocznej konferencji.



Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza będzie realizować priorytetowe dla regionu projekty. Najważniejsze wśród nich to: zrównoważona infrastruktura transportowa (tj. linie kolejowe, śródlądowe drogi morskie, porty i autostrady), infrastruktura energetyczna oraz infrastruktura cyfrowa.



Strategia inwestycyjna funduszu pozwala na inwestowanie w różnorodne projekty, na różnych etapach realizacji. Mogą one obejmować m.in. inwestycje typu greenfield oraz brownfield, nabywanie udziałów, uczestnictwo w spółkach celowych czy udzielanie długu podporządkowanego.



Fundusz ma aktywizować inne źródła finansowania, takie jak środki poszczególnych krajów regionu czy fundusze unijne. Fundusz będzie się angażować, na zasadach komercyjnych, w projekty infrastrukturalne o całkowitej wartości do 100 mld euro.