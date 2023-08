Pompy ciepła odbiły się od dna, ale w tym starciu zdecydowanie przegrywają

Niektóre spółki energetyczne w sezonie budowlanym notują nieco większy popyt na pompy ciepła - względem początku roku, z powodu zmian prawnych boom na tę technologię jest już jednak przeszłością. Popularniejsza jest instalacja fotowoltaiki.

"W sezonie grzewczym 22/23 odnotowaliśmy spowolnienie sprzedaży. Mimo szczytu sezonu budowlanego, nie obserwujemy wzrostu popytu na pompy ciepła. Na zahamowanie decyzji zakupowych klientów wpływ ma legislacja, a dokładniej ustawy chroniące odbiorców przed wysokimi cenami prądu i węgla" - wskazuje Columbus Energy w odpowiedzi.

Firma podkreśla, że lwia część instalacji powstaje w remontowanych budynkach, gdzie dotychczasowe źródła ciepła są wymieniane na nowe - bardziej ekologiczne i wydajne. Mają na to wpływ również programy dotacyjne, takie jak "Czyste Powietrze" i "Mój Prąd". Efekt? Columbus w Polsce około jedną trzecią nowych instalacji montuje teraz razem z pompą ciepła.

"Aktualnie nie czujemy stabilizacji rynku, szczególnie po boomie w latach ubiegłych. Sytuacja z pewnością się odwróci, gdy ceny zostaną odmrożone, a odbiorca końcowy będzie płacił pełne koszty energii. Z kolei rynek fotowoltaiki stabilizuje się - obserwujemy wyraźny trend wzrostowy" – precyzuje spółka.

"Na polskim rynku obserwujemy wzrost zainteresowania pompami ciepła w sezonie budowlanym. Wiąże się to z obecnym udziałem w projektach typu "Czyste Powietrze" oraz "Mój Prąd". Można nawet mówić o boomie sprzedażowym. Często pompy są instalowane w powstających budynkach wraz z nowymi instalacjami. Rosnące ceny tradycyjnych paliw sprawiają, że pompy ciepła są coraz bardziej atrakcyjne jako doskonała alternatywa dla starszych pieców na paliwa stałe" - wyjaśnia ML System w przesłanych nam wiadomościach.

Przedstawiciele firmy dodają, że większość osób decyduje się tylko na instalacje fotowoltaiczne, a dopiero później na pompy ciepła. Jeśli nie wchodzi w grę nowe budownictwo, to coraz więcej budujących domy od samego początku myśli o pompach ciepła i instalacjach fotowoltaicznych – takie są obserwacje ML System.

"Sezon budowlany standardowo sprzyja rozwojowi technologii odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. W tym kwartale widzimy mniejsze zainteresowanie pompami ciepła, natomiast notujemy większe zamówienia w segmencie mikroinstalacji PV dla firm oraz instalacji fotowoltaicznych powyżej 50 kWp" - sumuje Krzysztof Grobel, dyrektor ds. rozwoju Solgen w grupie Orlen.

A co do techniki grzewczej: rynek zmierza ku modernizacji, na co wpływ ma niewątpliwie program „Czyste Powietrze” (w tymże programie zdecydowanie wygrywają pompy ciepła: udział składanych wniosków plasuje się pomiędzy 50 a 60 proc.) - podaje reprezentant Solgenu.

"Częściej spotykamy się z klientami, którzy posiadają już instalację PV i chcieliby spożytkować wyprodukowany prąd ze słońca na ogrzewanie budynku oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Rzadziej spotyka się inwestorów posiadających już pompę ciepła bez fotowoltaiki na dachu lub przy domu" - dodaje.

Uważa też, że rok 2022 był rokiem zmiany systemu rozliczeń prosumentów, co wywołało gwałtowny popyt na instalacje fotowoltaiczne.

"Obecnie rynek domowych instalacji fotowoltaicznych ustabilizował się na niższym poziomie, notujemy natomiast wzrost takich instalacji na obiektach komercyjnych" – ocenia Krzysztof Grobel.

"Obecnie możemy zauważyć wzrost dynamiki popytu na instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła właśnie ze względu na szczyt sezonu budowlanego. Największą popularnością cieszą się niezmiennie instalacje fotowoltaiczne. Coraz więcej zapytań, szczególnie w nowym budownictwie, obejmuje kompleksowe rozwiązanie. Mówimy tutaj o instalacjach fotowoltaicznych, połączonych z pompami ciepła i uzupełnionych o magazyn energii" - podaje biuro prasowe E.On Foton.

W swojej ocenie sytuacji uwypukla też, że "ważnym trendem, który obserwujemy rok do roku, jest również rosnące zainteresowanie rozbudową inwestycji OZE, np. o pompy ciepła, u klientów, którzy jakiś czas temu zainstalowali fotowoltaikę. Widać więc, że jest ona najczęściej pierwszym etapem inwestycji w OZE".

E.On Foton podkreśla, że i deweloperzy coraz częściej montują w nowo powstających budynkach rozwiązania przyjazne środowisku (i znów: wielką rolę odgrywają tu programy wsparcia, skierowane także do firm).

Opisana tendencja nie zmienia faktu, że instalacje fotowoltaiczne cieszą się wciąż rosnącym zainteresowaniem w przypadku remontów czy termomodernizacji budynków. "Są też traktowane jako zabezpieczenie od wahań cen energii na rynku i sposób na zwiększenie niezależności energetycznej.

Popyt na instalacje fotowoltaiczne wyraźnie się odbudowuje, jednakże jeszcze daleko mu do poziomów rekordowych lat 2021 i 2022, gdy do sieci podłączano ponad 300 tys. instalacji rocznie" - porównuje biuro prasowe E.On Foton.

A pompy ciepła? Po niełatwym trudnym dla branży I kwartale 2023 roku rynek odnotowuje spore ożywienie - szczególnie dotyczy to nowych budynków wielorodzinnych – analizuje E.On Foton.

W tym sezonie budowlanym Polenergia Fotowoltaika ma 30-40 proc. mniej klientów na pompy ciepła niż w roku ubiegłym

"Jeśli chodzi o rynek pomp ciepła, to w obecnym sezonie budowlanym jest gorzej niż w roku poprzednim; szacujemy, że nawet w granicach 30-40 proc. Liczymy, że rynek odbuduje się w drugiej połowie roku, bliżej sezonu grzewczego. Obecnie sprzedajemy miesięcznie około 90 pomp ciepła" - raportuje w wypowiedzi dla nas Polenergia Fotowoltaika.

Firma - opierając się na danych z programu rządowego „Mój Prąd 5.0” - podkreśla, że największym zainteresowaniem cieszą się nadal instalacje fotowoltaiczne przed pompami ciepła; na trzecim miejscu znalazły się magazyny energii.

"Więcej instalacji jest na starszych budynkach niż świeżo wybudowanych (niekoniecznie remontowanych). Wynika to głównie z dwóch faktów. Po pierwsze domów nowych jest miażdżąco mniej niż już istniejących, a po drugie przy nowo wybudowanym domu musi minąć kilka miesięcy, by określić, jak duże jest zapotrzebowanie na energię w różnych porach roku" - wyjaśnia spółka.

Według niej w porównaniu do poprzedniego roku w tym widać zdecydowanie mniejszy popyt na pompy ciepła - mimo programów wsparcia oraz obowiązku wymiany "kopciuchów. "Jeśli chodzi o popyt na instalacje fotowoltaiczne, jest on umiarkowany, na podobnym poziom jak w roku ubiegłym" - wskazuje Polenergia Fotowoltaika w przesłanym nam stanowisku.

Rynek urządzeń grzewczych dołuje, ale akurat nie w przypadku pomp ciepła

Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), mówi WNP.PL, że według jego szacunków sprzedaż wszystkich urządzeń grzewczych mogła spaść nawet o ponad 40 proc. w pierwszej połowie tego roku, wobec pierwszej połowy roku poprzedniego. Warto jednak zaznaczyć, że liczona jest tu sprzedaż producentów urządzeń do hurtowni.

- Inaczej było w przypadku samych pomp ciepła, bo w tym samym okresie wzrosła ona (sprzedaż - red.) nawet o około kilka procent. Jednak w drugim kwartale 2023 roku widać jeszcze większe spadki całego rynku urządzeń grzewczych o 50 proc., w tym spadki sprzedaży pomp ciepła o ok. 30 proc. - podkreślił.

Dokładne dane będą znane w przyszłym tygodniu. Co jest przyczyną spadków sprzedaży? Jak tłumaczy Lachman, głównym powodem dołowania całego rynku urządzeń grzewczych jest wysoka inflacja i brak pewności inwestorów co do tego, w co warto inwestować.

- Inflacja spowodowała, że bardzo wielu inwestorów wstrzymało się z decyzją o jakichkolwiek remontach. Według niektórych badań to nawet czterdzieści parę procent spadku. Inwestorzy nie wiedzą, w co inwestować, bo nie ma jasnych sygnałów ani cenowych, ani dobrej komunikacji ze strony rządu – bo mamy okres przedwyborczy. Nie wiadomo, jakie będą ceny nośników energii i czy będą specjalne taryfy, czy pilnowana będzie proporcja ceny gazu do energii elektrycznej - mówi.

Zdaniem Lachmana sprzedaż pomp ciepła odbije się wraz z odbiciem całego rynku, a to, co będzie w przyszłości, w dużej mierze zależy od polityki komunikacyjnej rządu i na ile będzie ona promować politykę Unii Europejskiej w zakresie szerokiego zastosowania pomp ciepła. Jak dodaje, na pewno nie pomaga tu narracja, że nie będzie można sprzedawać pomp ciepła, czy ich serwisować. Ona ma się nijak do tego co jest planowane.

- Zmiana sposobu rozliczenia prosumentów również ma wpływ na poziom sprzedaży instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, bo jest to system nieprzewidywalny. Wiemy, jakie są historyczne ceny odkupu energii odnawialnej, ale nie wiemy, jakie będą za rok, dwa czy 10 lat. To jest system, który wymaga zmian i większej stabilności. W Polsce posiadanie instalacji PV i pompy ciepła generuje dla prosumentów zawsze jakieś koszty, w nowym systemu net-billingu - podkreśla Lachman.

Przypomnijmy, że 1 kwietnia 2022 roku wprowadzony został nowy system rozliczania prosumentów tzw. net-billing oparty na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta, w którym energia eksportowana (oddawana do sieci) i energia importowana (pobierana z sieci) są mierzone osobno i mają różną cenę. Prosumenci sprzedają nadwyżki energii wprowadzane do sieci, zaś za pobraną energię płacą tak jak inni odbiorcy prądu.

Wcześniej prosumenci produkujący energię w instalacjach do 10 kWp rozliczali się w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogli pobrać za darmo 0,8. Przy większych instalacjach (powyżej 10 kWp) ten stosunek wynosił 1 do 0,7.