Pompy ciepła pod ostrzałem. Pada coraz więcej trudnych pytań

W Wielkiej Brytanii i Niemczech rosną obawy o pompy ciepła. Pojawiły się ostrzeżenia, że instalacje te mogą generować bardzo wysokie koszty dla właścicieli, a nawet - w skrajnych przypadkach - prowadzić do przeciążenia sieci energetycznej i przerw w dostawach prądu dla całych dzielnic. Badanie realizowane w Niemczech sugerują, że coś jest na rzeczy.

Pompy ciepła są ekologiczne, ale i energochłonne.

W Wielkiej Brytanii pojawiają się ostrzeżenia, że wzrost ich popularności odbije się na wydajności sieci energetycznych.

W Niemczech natomiast rośnie strach, że nie będzie komu ich konserwować.

W Polsce jesienią ma zacząć działać nowy program NFOŚiGW, w którym będą możliwe dotacje do pomp ciepła.

Pompy ciepła to instalacje używane w domach, których głównym zadaniem jest wymuszanie przepływu ciepła z obszaru o niższej temperaturze (dolne źródło) do obszaru o wyższej temperaturze (górne źródło). Podstawowym zadaniem takich rozwiązań jest ogrzanie pomieszczeń oraz wody użytkowej. Można powiedzieć, że pompy działają trochę jak odwrócona lodówka - przemieszczając ciepło z zewnątrz budynku do jego wnętrza. Robią to jednak korzystając z prądu, dostarczanego przez firmę zewnętrzną lub zewnętrzne wobec niej źródło zasilania, np. panele słoneczne.

Londyn alarmuje w sprawie pomp ciepła

W Wielkiej Brytanii i Niemczech pompy ciepła są bardzo popularne, suto dotowane jako rozwiązanie minimalizującym emisję dwutlenku węgla, ekologiczne. Wraz ze wzrostem ich popularności ich ilość zaczyna być jednak widoczna w popycie na energię. Popyt ten rośnie.

Financial Times niedawno przytaczał analizy związane z wydajnością sieci energetycznych takich państw, jak właśnie Wielka Brytania, czy Niemcy. Do 2035 r. ich moce przesyłowe będą na wyczerpaniu. Rozwiązaniem oczywiście będą inwestycje, ale stoją onbe pod znakiem zapytania.

- Istnieje poważna obawa, czy powstające domy, w tym te z pompami ciepła, nie nadwyrężą sieci - mówił portalowi Express Erica Malkin, która jest brytyjskim ekspertem z Stove Industry Alliance (SIA), brytyjskiego stowarzyszenia producentów instalacji dla budownictwa. W jej ocenie obecnie budowane domy w okolicach Londynu, aglomeracji liczącej 9 milionów ludzi, już są zagrożeniem dla wydajności tutejszej sieci energetycznej. - Daleko nam do celów wydajności sieci, jakie sobie postawiliśmy - dopowiedziała, komentując sytuację.

Za Odrą boją się, że nie ma komu zająć się pompami

Niemcy zwracają za to uwagę ne trochę inne kwestie związane z popularnością pomp ciepła. Już teraz brakuje wykwalifikowanych pracowników, którzy mogliby dbać o powstającą infrastrukturę pomp. Innym problemem, jaki zauważają Niemcy, jest stan konstrukcji budynków już postawionych. Przemawia on przeciwko instalacji pomp ciepła na takich budynkach, niezbyt dobrze ocieplonych, które nie przeszły termodernizacji.

Ponad połowa doradców energetycznych za Odrą wskazuje że "stan energetyczny" budynku jest największą przeszkodę w ewentualnym montowaniu pompy. Pompy są też dostarczane powoli a instalowane jeszcze wolniej. To kolejny problem na jaki natrafili Niemcy.

Średni czas oczekiwania na instalację pompy w RFN, według większości ankietowanych, to dwanaście miesięcy.

W ubiegłym roku w Niemczech zainstalowano nieco ponad 150 tys. pomp ciepła. Aby osiągnąć upragnione 500 tys., konieczny jest więc wzrost o 230 proc. w ciągu niespełna 18 miesięcy. Wydaje się to mało realne. Pomp po prostu produkuje się za mało.

Jak to działa?

Typowe zużycie energii przez pompę ciepła w nowozbudowanym domu wynosi od 27 do mniej więcej 42 kWh na m kw. To jakie będzie to zużycie zależy od różnych czynników. Jak podaje Die Welt, przy starsze domy potrzebują jednak tej energii więcej, co oznacza - przy rosnących cenach prądu - że przy większych metrażach mogą powstać koszty rzędu 3 tys. euro rocznie.

Jak donoszą konsultanci, same pompy ciepła również drożeją. Ponad trzy czwarte z nich zaobserwowało "silny" lub "bardzo silny" wzrost kosztów urządzeń w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W podobnym tempie drożeją systemy grzewcze na pelet, a urządzenia grzewcze na gaz pozostają w dużej mierze w tej samej cenie. Do tego rząd w Berlinie zredukował właśnie dotacje na pompy. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Gospodarki obcięło bezpośrednie dopłaty do nowej pompy ciepła z 50 do maksymalnie 40 proc. kosztów.

W Polsce pompy coraz popularniejsze, jesteśmy na etapie optymizmu

W Polsce pompy na razie mają dobrą lub bardzo dobrą prasę (także dlatego, że inwestycje trwają na potęgę, mamy też zdecydowanie tańszy prąd niż Niemcy i Brytyjczycy).

Są dwa ogólnokrajowe programy, z których można uzyskać dotację do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym. To „Moje Ciepło”, którego adresatami są właściciele tylko nowych domów, a także „Czyste Powietrze”, w którym nie można przekroczyć określonego progu dochodowego i który nakierowany jest głównie na wymianę tzw. kopciuchów. Kolejny nowy program adresowany będzie do tych, którzy nie mogą skorzystać ani z „Mojego Ciepła”, ani z „Czystego Powietrza”.

Jeśli jesienią program ruszy, będzie można otrzymać z niego dofinansowanie do pompy ciepła w istniejących (nie nowych) domach jednorodzinnych.

