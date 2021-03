Pompy ciepła przegoniły węgiel

Rok 2020 przyniósł duży wzrost sprzedaży pomp ciepła w Polsce. W nowych budynkach jednorodzinnych, szczególnie w obszarach miejskich i podmiejskich, pompy ciepła stały się technologią pierwszego wyboru.

Technologia pierwszego wyboru

Potencjał produkcji pomp ciepła w Polsce

Większy poziom finansowego wsparcia pomp ciepła od maja 2020 r. w programie „Czyste Powietrze” przełożył się na wyraźny wzrost zainteresowania tą technologią.- Trzeba jednak podkreślić, że udział urządzeń z programu „Czyste Powietrze” to około 20 proc. sprzedaży pomp ciepła w 2020 r. Prawdopodobnie większe znaczenie na wzrost sprzedaży miała obowiązująca od 2 lat ulga termomodernizacyjna. Kolejną istotną przyczyną wzrostu jest rosnące zainteresowanie produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby w ramach dynamicznie rozwijającej się energetyki prosumenckiej, np. poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na dachach budynków i program priorytetowy „Mój Prąd” - dodaje Paweł Lachman.Według Port PC w nowych budynkach jednorodzinnych, szczególnie w obszarach miejskich i podmiejskich, pompy ciepła stały się technologią pierwszego wyboru. Ten trend pogłębi się w całej Polsce w związku ze zmianami wynikającymi z wymogów Warunków Technicznych dotyczących nowych budynków od 1 stycznia 2021 r..- Widzimy też, że w programie „Czyste Powietrze”, w przypadku budynków istniejących, pompy ciepła stały się od maja 2020 r. (po zmianach w programie) technologią drugiego wyboru, zaraz po kondensacyjnych kotłach gazowych - wskazuje Paweł Lachman.Wyraźny spadek sprzedaży pomp gruntowych pomp ciepła w 2020 r. wiąże się ze spadkiem wsparcia urządzeń grzewczych w nowych budynkach jednorodzinnych w programie „Czyste Powietrze” oraz z dużym zainteresowaniem pompami ciepła typu powietrze/woda służącymi do ogrzewania budynków.Wspominana przyczyna powoduje również spadek sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda do ciepłej wody. Zdecydowana większość pomp ciepła typu powietrze/woda służących do ogrzewania budynków realizuje też funkcję podgrzewania wody użytkowej.W ocenie Port PC zdecydowana większość pomp ciepła sprzedawana jest przez producentów i dystrybutorów w Polsce, którzy zapewniają zrównoważony rozwój rynku, prowadząc szkolenia i systemy autoryzacji instalatorów, rozbudowując systemy wsparcia i serwis w całej Polsce.Według Port PC w 2021 r. należy spodziewać się dalszych znacznych wzrostów sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda na poziomie nawet ponad 80 proc., przy stosunkowo niewielkich wzrostach gruntowych pomp ciepła i stagnacji sprzedaży pomp ciepła przygotowujących ciepłą wodę użytkową.Z informacji Port PC wynika, że w Polsce inwestycje już rozpoczęli lub planują rozpocząć światowi potentaci w produkcji niskoemisyjnych urządzeń grzewczych. Producenci pomp ciepła w Polsce to jest segment, który zaczyna się mocno rozwijać.Port PC zwraca też uwagę na duży potencjał firm pośredniczących, czyli np. polskich przedsiębiorstw wytwarzających komponenty do pomp ciepła i firm usługowych.- Dlatego cieszy fakt, że Polityce Energetycznej Polski do 2040 jest wyraźne wskazanie w kierunku rozwoju bezemisyjnych technologii grzewczych. To powoduje, że spora część producentów urządzeń grzewczych, głównie kotłów na paliwa stałe, przestawia się obecnie na produkcję pomp ciepła. Tu potrzebne jest istotne skoordynowane wsparcie ze strony państwa – nie tylko na poziomie badań i rozwoju oraz wdrożeń produkcji urządzeń, ale też m.in. wsparcie informacyjne i szkoleniowe producentów, którzy zmieniają swoją ofertę.– mówi Paweł Lachman.Potencjał udziału produkcji pomp ciepła w stosunku do sprzedaży w Polsce może sięgać w 2030 r. ponad 50 proc., podobnie jak to jest obecnie np. w przypadku rynku wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Jest to również duża szansa na zwiększenie eksportu tych urządzeń.