Pompy ciepła z turbodoładowaniem. Mój Prąd urośnie o dodatkowe 400 mln zł

Program Mój Prąd ma tę zaletę, że jest łatwy do zrozumienia dla inwestorów, a kwoty dopłat do fotowoltaiki czy pomp ciepła są bardzo atrakcyjne - ocenia Kamil Sankowski, członek zarządu Polenergia Fotowoltaika. Obecna edycja programu zostanie zwiększona o 400 mln zł.

22 kwietnia 2023 r. ruszył nabór w nowej edycji programu Mój Prąd. Na jego realizację przewidziano 100 mln zł - te pieniądze są już na ukończeniu.

Branża liczy, że spełni się deklaracja wiceministra klimatu i środowiska Ireneusza Zyski, że uruchomione zostanie dodatkowe 400 mln zł.

Dzięki obecnej edycji programu Mój Prąd rynek pomp ciepła otrzymał turbodoładowanie. Tak się nie stało natomiast w przypadku magazynów energii.

- Wiele osób czekało na rozpoczęcie naboru do programu Mój Prąd 5.0. Widać to zarówno w liczbie wniosków, które wpływają codziennie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), gdzie jest już ponad 10 tys. wniosków w niespełna 3 tygodnie, ale także po zwiększonej liczbie nowych realizacji, które wykonujemy każdego dnia - mówi Kamil Sankowski, członek zarządu Polenergia Fotowoltaika.

Wartość złożonych wniosków już przekroczyła 100 mln zł.

Duże zainteresowanie programem Mój Prąd, bo są proste zasady

Jak wyjaśnia, duże zainteresowanie programem wynika z faktu, że finansuje on nowe urządzenia, w tym popularne na polskim rynku pompy ciepła powietrze-woda, i to bez żadnych kryteriów dochodowych. Mój Prąd kładzie również duży nacisk na autokonsumpcję, dzięki dotacjom do magazynów energii.

- Niestety można mieć zastrzeżenia, co do samego budżetu najnowszej edycji programu. Jak podawało w swoich komunikatach Ministerstwo Klimatu i Środowiska - całościowy budżet Mojego Prądu wynosi już 955 mln zł. Problem w tym, że na Mój Prąd 5.0 zabezpieczono zaledwie 100 milionów złotych. To znacznie mniej niż w przypadku trzeciej i czwartej edycji. Aktualnie do NFOŚiGW codziennie wpływa prawie pół tysiąca wniosków. Jeżeli to tempo się utrzyma, środki są już praktycznie na wyczerpaniu i nie wszyscy otrzymają obiecane dofinansowanie - wskazuje Kamil Sankowski.

Jak dodaje, pozostaje mieć też nadzieję, że zgodnie z deklaracją wiceministra klimatu Ireneusza Zyski uruchomione zostanie dodatkowe 400 mln zł. Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski zadeklarował publicznie, że budżet Mojego Prądu zostanie zwiększony o 400 mln zł.

Rynek magazynów energii wciąż nierozruszany. Dodatkowe 400 mln zł może to zmienić

- Mój Prąd ma tę zaletę, że jest łatwy do zrozumienia dla inwestorów, warunki są przejrzyste, a kwoty dopłat do fotowoltaiki czy pomp ciepła - bardzo atrakcyjne - ocenia Kamil Sankowski.

Zaznacza jednak, że "upchnięcie" wszystkich urządzeń do jednego worka ma swoje minusy.

- Aktualny budżet programu nie jest w stanie rozruszać chociażby rynku magazynów energii, których tak bardzo potrzebuje sieć energetyczna. Dlatego liczymy na dodatkowe 400 mln zł i kolejne transze, tak aby rynek mógł się sprawnie rozwijać - wskazuje Kamil Sankowski.

Ocenia przy tym, że rynek pomp ciepła otrzymał turbodoładowanie w postaci Mojego Prądu.

Z dofinansowania na te urządzenia wreszcie będą mogły skorzystać osoby, które mają w domu np. kocioł gazowy i chcą go wymienić na pompę ciepła, ale również osoby, które dokonują modernizacji w istniejącym już domu. To nie było do tej pory możliwe ani w przypadku programu Czyste Powietrze, ani w przypadku programu Moje Ciepło.

Nawet 58 tys. zł na pompy ciepła i kolektory słoneczne

W piątej edycji programu Mój Prąd nadal wspierane jest finansowanie prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. W ramach nowej edycji Mojego Prądu beneficjenci mogą otrzymać bezzwrotną dotację nawet w wysokości do 58 tys. zł z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego programu o kolejne elementy, tj. kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.

Przy wsparciu tylko do paneli fotowoltaicznych maksymalna dotacja wyniesie do 6 tys. zł.

Jeżeli jednak wnioskodawca zdecyduje się na kilka elementów systemu, dotacja do paneli fotowoltaicznych wzrośnie do 7 tys. zł.

Przy realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła to - w zależności od jej rodzaju - dofinansowanie dodatkowo wzrośnie o kwotę od 4,4 tys. zł, do aż 28,5 tys. zł.

Przy poszerzeniu inwestycji o magazyn ciepła, otrzymamy dodatkowo do 5 tys. zł.

Przy rozszerzeniu inwestycji o magazyn energii dostaniemy do 16 tys. zł, przy rozszerzeniu o kolektory słoneczne dostaniemy do 3,5 tys. zł, a wybierając system zarządzania energią w domu, tzw. EMS (energy management system) – dodatkowo otrzymamy do 3 tys. zł.

We wszystkich wskazanych przedsięwzięciach intensywność dofinansowania wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a zakres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od dnia 1 lutego 2020 roku.

Celem jest wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej w miejscu jej wytworzenia

Program skierowano do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing.

Rozszerzenie programu o kolejne elementy ma na celu wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej w miejscu jej wytworzenia, który został zapoczątkowany w poprzedniej edycji programu.

Dotychczasowi prosumenci również mogą skorzystać z dotacji w ramach tej edycji programu, korzystając tym samym z przygotowanej najnowszej oferty finansowej. Warunkiem jest jednak przejście i rozliczanie się w systemie net-billing, zakończenie inwestycji przed dniem złożenia wniosku i poniesienie wydatków nie wcześniej niż 1 luty 2020 r.

Net-billing to system handlu energią elektryczną. W tym systemie prosument energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki), oddaje do sieci po określonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) cenie i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania wg stawek swojego sprzedawcy.