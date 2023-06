Pomysł na OZE: produkcja metanolu w instalacjach niepodłączonych do sieci

Raen, polska spółka z branży OZE, będzie magazynowała energię z farm fotowoltaicznych i wiatrowych w postaci metanolu. Produkcja metanolu ma odbywać się w instalacjach OZE niepodłączonych do sieci elektroenergetycznych.

Raen, polska spółka z branży OZE, podpisała 29 maja umowę z firmą Innox Nova, która jest właścicielem technologii RealCarbonTech służącej do magazynowania energii w postaci zielonego metanolu w instalacjach off-gridowych, czyli bez konieczności podłączania farm fotowoltaicznych lub wiatrowych do systemu energetycznego.

Szybsza i bardziej efektywna produkcja metanolu

"Dzięki zastosowaniu tej technologii, możliwe jest konwertowanie zielonego wodoru oraz dwutlenku węgla w metanol/DME w sposób szybszy i bardziej efektywny niż przy wykorzystaniu dotychczasowych metod. Ponadto cały proces może być zasilany w pełni ze źródeł odnawialnych. W praktyce oznacza to uzyskanie zielonego metanolu wprost z zielonej energii uzyskanej na przykład ze słońca" - tłumaczy Raen.

Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie pozyskania, przygotowania, planowania, projektowania, realizacji i budowy projektów fotowoltaicznych produkujących energię na potrzeby technologii RealCarbonTech i niewymagających przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznej.

Obie strony umowy zadeklarowały ponadto wspólne podjęcie skoordynowanych działań w zakresie pozyskania finansowania na realizację tych projektów.

- Podpisanie umowy z właścicielem technologii RealCarbonTech otwiera przed nami drzwi do nowatorskich rozwiązań, będących trafną odpowiedzią na aktualne wyzwania rynku energii w Polsce i na świecie. Zielony metanol, który pochodzi z odnawialnych źródeł, odgrywa coraz większą rolę w światowej gospodarce. Jest opłacalną alternatywą dla bateryjnych magazynów energii oraz źródłem zielonego paliwa, którego wytwarzanie przyczynia się do dekarbonizacji atmosfery. Będziemy go stosować w roli przyjaznego dla środowiska nośnika energii odnawialnej, pozwalającego na jej efektywne magazynowanie - mówi Adam Guz, prezes spółki Raen.

Potencjał na zrewolucjonizowanie przemysłu i transportu

Przekonuje, że w zielonym metanolu tkwi potencjał, mogący zrewolucjonizować wiele sektorów przemysłu, dlatego coraz częściej sięgają po niego firmy, które chcą stać się częścią zielonej przyszłości.

W marcu 2023 r. Maersk zaprezentował plany inwestycyjne związane z nową flotą statków zasilanych zielonym metanolem. W tym samym czasie MAN Energy Solutions, globalny dostawca silników do statków, zapowiedział, że ze względu na gwałtowny wzrost zainteresowania rozwiązaniami przyjaznymi środowisku zrealizuje ponad 30 proc. obecnych projektów w oparciu o technologię wykorzystującą zielony metanol jako paliwo.

- Zastosowanie zielonego metanolu rzuca nowe światło na magazynowanie energii, pozwalając uczynić z niego ekologiczny proces zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju. Razem z naszym partnerem dostrzegamy szerokie możliwości współpracy w zakresie pozyskiwania finansowania na realizację projektów, w których ta innowacyjna technologia odegra istotną rolę. Zawarta umowa o współpracy to wyraz naszej spójnej wizji rozwoju, ale także determinacji w przyspieszeniu przechodzenia na zrównoważone i zielone rozwiązania energetyczne - dodaje Adam Guz.

Podpisanie kontraktu stanowi realizację strategii zaprezentowanej 22 maja 2023 r. przez Raen. Celem spółki jest zwiększenie liczby projektów realizowanych w ramach umów JDA (o wspólnym rozwoju projektu) do 3 GW, rozwój portfela własnych produktów w sektorze OZE do 200 ha i uzyskanie 58 MW własnych mocy wytwórczych w 2025 r. W perspektywie 2 lat Raen zamierza osiągnąć wynik EBITDA wynoszący blisko 43 mln zł i przychody ze sprzedaży do 65,9 mln zł.

Obecnie spółka dysponuje portfolio produktów z sektora OZE na różnym etapie rozwoju. Łączna moc projektów realizowanych w oparciu o umowy JDA wynosi 1,45 GW, a w pipe-line moc projektów brownfield przekracza 670 MW.

Raen zakłada, że w oparciu o umowy zawarte w ramach działalności deweloperskiej osiągnie w 2023 r. wynik EBITDA wynoszący 10,1 mln zł i 27,8 mln zł przychodów ze sprzedaży.