Pomyślne wiatry nie powieją. Prognoza dla energetyki wiatrowej

Branża energetyki wiatrowej będzie w tym roku borykać się z licznymi problemami. Offshore zmierzy się z biurokracją, a onshore z niekorzystną legislacją.

W 2023 w onshorze uda się dodać zaledwie 1 GW mocy, ponieważ nowe inwestycje są nadal skutecznie blokowane przez regułę 10H.

W przypadku morskich farm wiatrowych można liczyć, że nowe inwestycje uzyskają dopiero pozwolenia na budowę, ale nie zaczną powstawać.

Obydwa segmenty pilnie potrzebują inwestycji w sieci, bez których ciężko będzie dołączyć nowe moce.

O nakreślenie scenariuszy dla energetyki wiatrowej poprosiliśmy przedstawicieli branży wiatrowej oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Offshore



Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica



- W 2023 roku rozwój offshore w Polsce z pewnością zdynamizuje nowelizacja przepisów dotycząca finansowania projektów, o którą branża morskiej energetyki wiatrowej zabiegała. Wraz z decyzjami o indywidualnym poziomie wsparcia, jakie otrzymały projekty realizowane przez Grupę PGE, możemy spodziewać się istotnej poprawy warunków inwestycyjnych w sektorze, szczególnie potrzebnej w dobie kryzysu energetycznego i niesprzyjających warunków makroekonomicznych.

Przełom roku i kolejne miesiące nowego roku przyniosą rozstrzygnięcia dotyczące nowych obszarów lokalizacyjnych dla przyszłych projektów morskich farm wiatrowych. Grupa PGE ubiega się o 8 akwenów. Mamy opracowane plany na zagospodarowanie każdego z nich, a w przypadku ich pozyskania planujemy przygotować możliwie najwięcej do udziału w aukcji offshore w 2025 roku.



Wyzwaniem dla polskiego offshore pozostaje brak portu instalacyjnego w Polsce. Z naszego punktu widzenia najlepiej, by powstał on w Gdańsku - z uwagi na bliskość do naszych projektów i wykorzystanie local content. Nowy rok powinien przynieść decyzje w tej sprawie.

PGE Baltica będzie w nadchodzącym roku kontynuować realizację projektów offshore Baltica 2 i 3

W 2023 roku będziemy kontynuować realizację projektów Baltica 2 i 3 wspólnie z Ørsted i Baltica 1 samodzielnie. W przypadku Baltica 2 i 3, o łącznej mocy ok. 2,5 GW, mamy za sobą ważne decyzje środowiskowe i potwierdzenie poziomu wsparcia na poziomie krajowym i w Komisji Europejskiej.

W 2023 roku czekają nas najważniejsze rozstrzygnięcia zakupowe oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o pozwolenia na budowę. W przypadku projektu Baltica 1, o mocy ok. 0,9 GW, kontynuować będziemy badania zasobów wiatru, zafalowania i prądów morskich oraz badania środowiskowe. Rozpoczęliśmy także przygotowania do budowy naszego portu serwisowego w Ustce.

Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska na bieżąco monitoruje rynek morskiej energetyki wiatrowej i reaguje na wyzwania oraz problemy tego sektora. Aktualnie największym wyzwaniem dla rozwoju sektora jest efektywność kosztowa i rentowność projektów. Agresja Rosji na Ukrainę, skutkująca wzrostem poziomu inflacji, wpłynęła na ekonomikę projektów, które mają zostać zrealizowane w ramach pierwszej fazy systemu wsparcia.

Wobec konieczności uniezależnienia się państw europejskich od dostaw węglowodorów z Rosji, podejmowane są wysiłki w celu przyspieszenia rozwoju odnawialnych źródeł energii, a także procesów decyzyjnych. Wpływa to również na większy popyt na komponenty i surowce, co przekłada się na wzrost cen materiałów.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, świadome tych trudności, podjęło działania mające na celu nowelizację przepisów i poprawę warunków inwestycyjnych dla realizowanych projektów morskich farm wiatrowych. Przyjęte w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu przepisy dotyczące morskiej energetyki wiatrowej są kolejnym krokiem we wspieraniu rozwoju tego sektora, który stanowi jeden z fundamentów polskiej transformacji energetycznej, korzystnej z perspektywy cen energii, konkurencyjności polskiej gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w Polsce w nadchodzących latach.

Należy wskazać, że w perspektywie krótkookresowej wyzwaniem będzie również dostępność portów instalacyjnych i portów serwisowych, a w dłuższej - dostępność floty instalacyjnej i serwisowej oraz wyspecjalizowanej kadry krajowej do jej obsługi.

Proces realizacji inwestycji w morskie farmy wiatrowe, które mają powstać w polskich obszarach morskich, odbywa się na podstawie harmonogramów przyjętych przez inwestorów. Są one uzależnione od zakończenia procesów uzyskania wszystkich decyzji, zgód i pozwoleń przewidzianych dla realizacji tego rodzaju inwestycji.

W roku 2023 inwestorzy dopiero otrzymają decyzje o pozwoleniu na budowę morskich farm wiatrowych

Termin formalnego rozpoczęcia budowy poszczególnych farm wiatrowych jest również uzależniony od dostępności infrastruktury portowej oraz dostaw poszczególnych komponentów. Spodziewać się można, że rok 2023 będzie tym, w którym inwestorzy realizujący inwestycje w ramach pierwszej fazy otrzymają decyzje o pozwoleniu na budowę i dopiero w kolejnych latach faktycznie rozpocznie się budowa projektów morskich farm wiatrowych.

W ramach wspomnianej ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. wprowadzono rozwiązania, które poprawiają ekonomikę inwestycji w morskie farmy wiatrowe.

Obejmują m.in. doprecyzowanie, że waloryzacja poziomu przyznanego wsparcia następuje już od 2022 r. poprzez uwzględnienie wskaźnika inflacji za 2021 rok, a także umożliwiają rozliczanie przyznanego wsparcia w całości lub części w euro, co zmniejsza ryzyko kursu walutowego, ale przede wszystkim wychodzi naprzeciw oczekiwaniom sektora, który zwracał uwagę, że większość nakładów inwestycyjnych jest ponoszona w euro. W 2023 roku planowana jest realizacja delegacji wynikających z ww. ustawy.

Onshore

Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Odnawialna

- Obecnie największym problemem branży wiatrakowej w Polsce są bardzo restrykcyjne przepisy ustawy odległościowej, które w praktyce skutecznie uniemożliwiają rozwój nowych inwestycji. W szczególności dotyczy to projektów nowoczesnych, wymagających zastosowania rotorów o dużych średnicach, montowanych na wysokich wieżach.

Bez zmiany przepisów szybki rozwój lądowych farm wiatrowych w Polsce jest niemożliwy. Dlatego liberalizacja prawa to największe wyzwanie stojące dzisiaj przed branżą.

Istotnym utrudnieniem dla rozwoju nowych elektrowni wiatrowych są również ograniczone możliwości przyłączeniowe Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Już teraz – głównie ze względu na dynamiczny rozwój branży fotowoltaicznej – znaczna część wniosków