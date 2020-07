Ponad 340 mln zł rekompensat dla firm energochłonnych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał firmom z sektorów energochłonnych ponad 340 mln zł wsparcia za 2019 r. Najwyższa z rekompensat wyniosła ponad 69 mln zł - poinformował w piątek Urząd Regulacji Energetyki (URE). Z systemu wsparcia skorzystało 25 przedsiębiorstw.

Tym samym URE zakończył pierwszy proces przyznawania rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Jak informuje w komunikacie URE, to nowy system wsparcia dla podmiotów wykonujących działalność w sektorach i podsektorach energochłonnych. Rekompensaty przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów przez te podmioty.

"System rekompensat dla odbiorców energochłonnych ma ograniczyć ryzyko relokacji przedsiębiorstw, które rozważają przeniesienie działalności do innego regionu ze względu na wysokie koszty pośrednie, które muszą ponosić w naszym kraju (zjawisko tzw. carbon leakage)" - powiedział, cytowany w komunikacie, Rafał Gawin, prezes URE.

Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji administracyjnych wydawanych przez prezesa URE na wniosek uprawnionych podmiotów. Do końca marca 2020 r. wnioski o przyznanie rekompensat złożyło 28 podmiotów.

"System wsparcia wymagał od nas rozpoznania nowych obszarów związanych z działalnością branż energochłonnych, jak huty, zakłady chemiczne, zakłady azotowe czy papiernie, a także zagadnień związanych z szeroko rozumianym systemem handlu uprawnieniami do emisji. W tym roku z systemu skorzystały podmioty, które zrezygnowały z rekompensat przewidzianych w ustawie cenowej i dlatego pula rekompensat sektorowych nie została w całości rozdysponowana. W przyszłym roku spodziewamy się większej liczby wnioskodawców" - dodał prezes URE.

Maksymalny limit środków finansowych przeznaczonych na wsparcie dla sektorów i podsektorów energochłonnych za 2019 i 2020 rok został określony w ustawie o systemie rekompensat i wynosi po 890 mln zł na każdy rok. Środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2.