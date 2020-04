Ponad 5 tys. nauczycieli skorzystało z filmowych materiałów edukacyjnych Taurona

W ciągu tygodnia od uruchomienia w internecie kanału edukacyjnego z filmami dla dzieci i młodzieży o elektryczności, z zamieszczonych tam materiałów skorzystało już ponad 5 tysięcy nauczycieli - szacuje grupa Tauron, której inicjatywa ma pomóc w zdalnym nauczaniu podczas pandemii koronawirusa.

Pierwsze trzy filmy, które Tauron zamieścił na kanale youtube.com/TauronTV, to "Skąd się bierze prąd?" (dla uczniów klas 1-3), "Przewodzi, nie przewodzi?" (dla klas 7-8) oraz "Co to jest prąd?" (dla klas 4-6).

Pierwszy z filmów to swoisty energetyczny elementarz, który pokazuje jak powstaje energia elektryczna, a także drogę jej przesyłania siecią energetyczną z elektrowni do domów i szkół. Tłumaczy podstawowe pojęcia i przestrzega przed zabawą w pobliżu urządzeń energetycznych.

W ostatnim tygodniu właśnie film "Skąd się bierze prąd?" był szczególnie chętnie wykorzystywany. Ze statystyk wynika, że ponad tysiąc nauczycieli użyło go, przygotowując lekcje online dla swoich uczniów. Tauron szacuje, że odbiorcami treści filmu mogło być w sumie kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całej Polski.

Drugi film nawiązuje do zjawisk fizycznych, m.in. dając wskazówki, jak w prosty sposób sprawdzić, czy materiał jest przewodnikiem czy izolatorem. Trzeci film mówi np. o tym, jak zbudowane są atomy i czym jest ładunek elektryczny - pozwala to wytłumaczyć, jakim zjawiskiem fizycznym jest prąd elektryczny.

Wszystkie pliki dostępne są także w wersjach dla dzieci z niepełnosprawnościami, a więc z audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących czy z tłumaczeniem migowym.

Umieszczone w kanale edukacyjnym filmy były dotąd częścią platformy e-learningowej "Bezpieczniki Taurona", z której korzystali nauczyciele podczas lekcji w szkole. Dotąd na platformie zarejestrowanych było ok. 1,7 tys. nauczycieli i prawie 250 szkół z całej Polski. W ostatnim czasie ich liczba dynamicznie rośnie.

"Propozycje zajęć dostępne na portalu https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl stają się jednym z narzędzi chętnie wykorzystywanych w tworzeniu lekcji on-line. W ostatnich dniach na platformie edukacyjnej spółki Tauron Dystrybucja rejestruje się codziennie kilkudziesięciu nowych nauczycieli" - podała spółka we wtorkowym komunikacie.

Prezes Taurona Filip Grzegorczyk ocenił, że platforma edukacyjna "Bezpieczniki Taurona" jest doskonałym narzędziem przeznaczonym głównie dla nauczycieli, ale również dla rodziców i dzieci. "Przygotowana jest wspólnie z metodykami nauczania i nauczycielami, co gwarantuje wysoki poziom materiałów, dostosowany do programu poszczególnych klas i wieku dzieci" - uważa prezes.

Dodatkowo na platformie znajdują się gotowe scenariusze lekcji, gry i zabawy dla uczniów. Wszystkie pomoce dydaktyczne dostosowane są do podstawy programowej wyznaczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rejestracja w programie jest bezpłatna i dostępna dla nauczycieli z całej Polski.