Ponad 500 uwag do Programu polskiej energetyki jądrowej. Oto te najważniejsze

Ministerstwo Klimatu przedstawiło raport z konsultacji publicznych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej. W konsultacjach wzięło udział 88 podmiotów (w tym z innych państw), które przedstawiły łącznie 539 uwag. Głos zabrali zwolennicy i przeciwnicy energetyki jądrowej w Polsce.

Głosy krytyki

Merytoryczna krytyka

Ważna cena energii

Konsultacje zakończone sukcesem

Kierunkowemu poparciu dla rozwoju energetyki jądrowej wyrażanemu w stanowiskach ww. organizacji często towarzyszyły uwagi merytoryczne dotyczące bezpośrednio dokumentu, bądź uwagi ogólne dotyczące szerszego wymiaru polityki energetycznej i klimatycznej, jak np. konieczność oparcia miksu energetycznego na energetyce jądrowej w podstawie systemu z zagwarantowaniem równie istotnej roli OZE. Nie brakowało sugestii przyspieszenia działań w zakresie budowy elektrowni jądrowych w Polsce.Przeciwnicy wdrożenia energetyki jądrowej domagali się (mimo braku takiej potrzeby) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu PEJ, podnosili, że informacje nt. istotnych czynników wpływających na środowisko (np. wydobycia uranu, składowania odpadów promieniotwórczych) są niewystarczające oraz podnosili brak zasadności wprowadzania energetyki jądrowej.Jednoznaczny sprzeciw wobec planów wdrożenia energetyki jądrowej wyraziły Stowarzyszenie Ekologiczno-Turystyczne Lubiatowska Wydma, Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski oraz niektóre osoby fizyczne.Oddzielną grupę stanowiły uwagi niekwestionujące Programu PEJ jako całości, ani ogólnej idei wdrożenia energetyki jądrowej, ale odnoszące się do poszczególnych elementów dokumentu.Uwagi te dotyczyły zarówno proponowanego harmonogramu wprowadzenia w Polsce energetyki jądrowej, jak i kwestii technicznych, szczególnie tych zawartych w procesie wyboru technologii, wyboru partnera strategicznego, kwestii cyklu paliwowego, kwestii należytych środków ochrony środowiska.Uwagi dotyczyły także rozwoju kadr oraz infrastruktury krajowej na potrzeby energetyki jądrowej (przy wskazaniu dróg rozwoju krajowego systemu energetycznego na jej potrzeby), kwestii wsparcia krajowego przemysłu w przygotowaniach do udziału w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych oraz roli instytucji dozoru jądrowego w Polsce.Jak informuje Ministerstwo Klimatu, dużo uwag dotyczyło kwestii założeń do analizy kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Znaczna ich część miała charakter redakcyjny lub związana była z czytelnością dokumentu i uwzględniono je w zależności od stopnia zasadności.Część uwag dotyczyła również aktualności wybranych danych systemowych związanych ze strukturą mocy wytwórczych w pierwszych latach prognozy, założeń makroekonomicznych (głównie zakresie ścieżek cenowych uprawnień do emisji CO2), założeń dla poszczególnych scenariuszy (np. paliwo podstawowe dla bloku C elektrowni w Ostrołęce) oraz zbieżności z pozostałymi dokumentami strategicznymi Polski (scenariusz strategiczny został dostosowany do zaktualizowanych projekcji PEP2040).Uwagi te wynikały głównie z daty przeprowadzonych analiz tj. maj 2020 r. i zostały uwzględnione w wersji PPEJ zaktualizowanej po konsultacjach dokumentu.Resort klimatu zaznacza, że ze względu na strategiczny charakter programu rozwoju energetyki jądrowej dla Państwa, analizy zostały przeprowadzone w oparciu o metodykę kosztu całkowitego, uwzględniając wszelkie koszty ponoszone przez gospodarkę z tytułu produkcji energii elektrycznej.Różnicą zastosowanej metodyki względem standardowych analiz sektora elektroenergetycznego jest rozszerzenie puli kosztów rozpatrywanych przez model o dodatkowe pozycje (koszt systemowy i środowiskowy), Obliczenia została wykonane przez optymalizator PLEXOS Energy Exemplar stosujący algorytmy zbieżne z powszechnie uznanymi metodami analiz ekonomicznych, a narzędzie jest szeroko stosowane w PSE oraz ENTSO-E.- Szeroki odzew różnego rodzaju podmiotów wskazuje na wagę projektu i jego znaczenie w przestrzeni publicznej. Wnioski z konsultacji publicznych oraz wynikające z nich rekomendacje podmiotów z różnych środowisk po przeanalizowaniu przez Ministerstwo Klimatu zostały w uzasadnionych przypadkach zostały uwzględnione w zaktualizowanym projekcie - zapewnia resort.Ministerstwo ocenia, że proces konsultacji społecznych został przeprowadzony w sposób prawidłowy. Czas wyznaczony na konsultacje był odpowiedni, a ilość uwag przesłanych przez podmioty uczestniczące w procesie konsultacji była znacząca.