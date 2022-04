Ponad miliard euro na 7 projektów. Unijna walka z CO2 pełną parą

Komisja Europejska (KE) podpisała umowy o udzielenie dotacji w wysokości 1,1 mld euro ze środków funduszu innowacyjnego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na realizację siedem wielkoskalowych projektów. W pierwszych dziesięciu latach realizacji projekty te mają doprowadzić do ograniczenia emisji o ponad 76 mln ton równoważnika CO2. W ramach projektów w kluczowych sektorach (sektor wodoru, stali, chemikaliów, cementu, energii słonecznej, biopaliw oraz wychwytywania i składowania CO2 ) wdrażane są technologie niskoemisyjne na skalę przemysłową.

Wychwyt i składowanie CO2, bioenergia z wychwytem CO2, wodór dla hutnictwa

Wykorzystanie odpadów, cement ze składowaniem CO2, innowacyjna PV

. Realizowany w porcie w Antwerpii (Belgia) projekt Kairos@C ma na celu stworzenie pierwszego i największego transgranicznego łańcucha wartości w zakresie wychwytywania i składowania CO2. Proces ma polegać na wychwytywaniu, skraplaniu, transportowaniu i trwałym składowaniu CO2.Projekt Kairos@C umożliwi, jak podała KE, wdrożenie kilku pionierskich technologii, które wspólnie w ciągu pierwszych dziesięciu lat realizacji projektu mogą zapobiec emisji do atmosfery 14 mln ton równoważnika CO2.BECCS w Sztokholmie. Projekt ten, zlokalizowany w Sztokholmie (Szwecja), ma na celu utworzenie pełnoskalowej instalacji do produkcji bioenergii z wychwytywaniem i składowaniem CO2 (BECCS) w miejscowej elektrociepłowni wykorzystującej biomasę. Kojarząc wychwytywanie CO2 z odzyskiem ciepła, projekt ma przyczynić się do uniknięcia emisji 7,83 mln ton równoważnika CO2 w ciągu pierwszych 10 lat eksploatacji.Projekt demonstracyjny HYBRIT. Zlokalizowany w Oxelösund i Gällivare (Szwecja) projekt demonstracyjny HYBRIT (ang. Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology Demonstration project - Hybrit Demonstration) ma zrewolucjonizować europejskie hutnictwo żelaza i stali.KE podała, że w projekcie technologie oparte na paliwach kopalnych zostaną zastąpione alternatywami neutralnymi dla klimatu, takimi jak produkcja i wykorzystanie wodoru odnawialnego. Podczas pierwszych 10 lat realizacji projektu będzie można, wg. informacji KE, zapobiec emisji 14,3 mln to równoważnika CO2.Projekt ten, usytuowany w El Morell (Hiszpania), ma na celu wprowadzenie na europejski rynek „pierwszej w swoim rodzaju komercyjnej instalacji wykorzystującej odpady, które w przeciwnym razie trafiałyby na składowiska”.Instalacja będzie produkować 237 kiloton metanolu na rok, tym samym zapewniając odzysk 70 proc. węgla zawartego w materiałach nie nadających się do recyklingu. KE podała, że podczas pierwszych 10 lat eksploatacji instalacji będzie można zapobiec emisji 3,4 mln ton równoważnika CO2.K6 Program, realizowany w Lumbres (Francja), ma na celu, jak podała KE, produkcję pierwszego w Europie cementu neutralnego pod względem emisji CO2. KE podała, że będzie to reprezentatywny projekt przemysłu cementowego na całym świecie i wesprze przejście na czystą energię w sektorze, w którym trudno osiągnąć obniżenie poziomu emisji.W ramach projektu K6 Program ma być wykorzystana na skalę przemysłową „pierwsza w swoim rodzaju kombinacja technologii wychwytywania dwutlenku węgla w szczelnym piecu i przy zastosowaniu technologii kriogenicznej”, przy czym CO2, który w przeciwnym razie zostałby wyemitowany do atmosfery, będzie składowany na obszarze Morza Północnego. W ciągu pierwszych 10 lat realizacji projekt ma zapobiec emisji 8,1 mln równoważnika CO2.W ramach projektu Tango, zlokalizowanego w Katanii (Włochy), opracowana zostanie linia pilotażowa przeznaczona do produkcji na skalę przemysłową innowacyjnych, wysokowydajnych modułów fotowoltaicznych. Planuje się przy tym 15-krotne zwiększenie mocy produkcyjnej – z 200 MW do 3 GW rocznie. KE podała, że dzięki eksploatacji tych modułów będzie można zapobiec emisji nawet 25 mln ton CO2 w ciągu pierwszych 10 lat projektu.. Projekt dotyczy zrównoważonego wodoru i odzyskiwania CO2 (ang. Sustainable Hydrogen and Recovery of Carbon – SHARC). Jest zlokalizowany w rafinerii Porvoo (Finlandia).Projekt, podała KE, przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez odejście od produkcji wodoru z paliw kopalnych na rzecz produkcji wodoru odnawialnego (wprowadzenie elektrolizy) oraz produkcji wodoru dzięki zastosowaniu technologii wychwytywania CO2. W ciągu pierwszych 10 lat lat realizacji projekt SHARC ma pozwolić uniknąć emisji ponad 4 mln ton równoważnika CO2.Dochody funduszu innowacyjnego pochodzą z aukcji uprawnień do emisji EU ETS. Jego celem jest m.in. stworzenie zachęt finansowych dla przedsiębiorstw i organów publicznych do inwestowania w nową generację technologii niskoemisyjnych.Fundusz innowacyjny jest wdrażany przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), natomiast Europejski Bank Inwestycyjny zapewnia pomoc w opracowywaniu obiecujących projektów, które nie są gotowe do pełnego wdrożenia.