Poprawki do ustawy o Funduszu Modernizacyjnym przyjęte

Senacka komisja nadzwyczajna do spraw klimatu przyjęła we wtorek cztery poprawki zgłoszone do nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Nowela zawiera regulacje dotyczące Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do regulacji UE dotyczących zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2021-2030.

Wprowadza m.in. procedury ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Na Fundusz trafiają środki ze sprzedaży 2 procent ogólnej puli uprawnień do emisji w ramach systemu EU-ETS. Przeznaczone są na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w państwach UE. Z Funduszu mogą korzystać kraje, gdzie w 2013 roku PKB per capita było niższe niż 60 procent średniej dla całej UE.

Trzy poprawki do noweli zgłosiło Biuro Legislacyjne Senatu, a czwartą senator Jacek Bury (KO).

Poprawki BLS maja charakter precyzujący i ujednolicający nowelę; nie wypływają na nią merytorycznie.

Poprawka zgłoszona przez senatora Burego zmierza do tego - jak sam mówił - aby 100 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży na aukcjach uprawnień do emisji, było przekazywane na wyodrębniony rachunek w NFOŚiGW.

"Ta poprawka zmierza do tego, żebyśmy mieli większą kontrolę nad tym, ile tych środków wpłynęło i jak są wydatkowane. Chodzi o większą transparentność" - tłumaczył senatorom Bury.

W ramach Funduszu Modernizacyjnego Polska będzie mogła skorzystać z ponad 43 procent dostępnej puli - środków ze sprzedaży ok. 135 mln uprawnień do emisji. Ich wartość będzie zależeć od cen rynkowych sprzedaży.

Finansowanie z funduszu ma iść na wskazane cele - m.in. wytwarzanie energii z OZE, ciepłownictwo, magazyny energii, sieci - w tym ciepłownicze, transformacja regionów uzależnionych od stałych paliw kopalnych, transformacja sektorów transportu, budownictwa i odpadów. W noweli przewidziano procedurę ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Podstawową procedurą będą konkursy. Operatorem Funduszu będzie w Polsce NFOŚiGW, a nadzór będzie sprawował minister ds. klimatu.