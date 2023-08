Popularność "Mojego Prądu" nie maleje. Są już 33 tys. wniosków

Kolejna edycja programu Mój Prąd 5.0 okazała się sukcesem. Dane Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokazują, że tylko do połowy lipca zostało złożonych około 33 tysięcy wniosków na łączną kwotę blisko 297 milionów złotych.

Tegoroczny program dopłat obejmuje nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ponieważ dofinansowaniem objęte są również pompy ciepła czy magazyny energii.

Rządowy program ruszył już po raz piąty w kwietniu tego roku. W tej edycji wsparcie finansowe uzyskają prosumenci, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. Dofinansowanie mogą dostać ci, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kWh do 10 kWh i za wyprodukowaną energię elektryczną rozliczają się w systemie net-billing. Można otrzymać do 50 proc. zwrotu kosztów poniesionych na instalację. Maksymalna kwota dofinansowania to 58 tys. złotych.

Środków na dofinansowanie z "Mojego Prądu" 5.0 ma nie zabraknąć

Obecnie dostępne środki to już druga pula udostępnionego finansowania - pierwsza została rozdysponowana w ciągu zaledwie miesiąca od uruchomienia 5. edycji programu.

Z informacji przekazanych w połowie lipca przez NFOŚiGW wynikało, że z dotychczasowego budżetu pół miliarda złotych wciąż dostępne są środki w wysokości około 200 milionów złotych. Nabór ma być prowadzony do 22 grudnia, nawet w razie wyczerpania się puli alokacji, a fundusz zapewnia, że środków na dofinansowania nie zabraknie.

E.ON Foton, jedna z firm świadczących usługi w branży odnawialnych źródeł energii w Polsce potwierdza, że prosumenci chętnie wybierają nie tylko panele fotowoltaiczne, ale również pompy ciepła czy magazyny energii. W ten sposób zapewniają sobie kompleksową instalację odnawialnych źródeł energii.

- Polski sektor energetyki solarnej rozwija się bardzo dynamicznie, a ogromna popularność kolejnej już edycji programu Mój Prąd to potwierdza. Jeszcze kilka lat temu wielu ekspertów przewidywało, że dopiero w 2030 roku osiągniemy moc fotowoltaiki o wartości 5-7 GW. Tymczasem już pod koniec 2021 roku przekroczyliśmy te wartości, a obecnie znajdujemy się na poziomie ponad 12 GW sumarycznej mocy zainstalowanej - komentuje Anna Kułach, prezeska E.ON Foton.

Prosumenci chcą dziś nie tylko panele, ale i pompy ciepła oraz magazyny

Dzięki szerszemu katalogowi finansowania w tej edycji programu Mój Prąd 5.0, oprócz instalacji fotowoltaicznych wnioskodawcy najczęściej wybierają pompy ciepła i magazyny energii.

- Połączenie mikroinstalacji z magazynem energii eliminuje albo znacznie ogranicza konieczność sprzedaży energii po niskich cenach. Połączenie tych urządzeń z pompą ciepła pozwala budować indywidualną niezależność energetyczną i grzewczą - dodaje Anna Kułach.

Już teraz tego typu kompleksowe instalacje są wydajną alternatywą dla pieców węglowych. Te, zgodnie z przepisami, trzeba będzie wymienić w niedalekiej perspektywie na inne źródło ogrzewania.