Porozumienie PGNiG i NFOŚ ws. wymiany ogrzewania na gazowe

PGNiG i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały w czwartek umowę o współpracy przy wsparciu programu „Czyste Powietrze”. Umowa ma usprawnić proces przyznawania dofinansowania na wymianę ogrzewania na gazowe.

Dzięki porozumieniu NFOŚ uzyska dostęp do informacji na temat dostępności do sieci gazowej dla konkretnych nieruchomości, co ma przyspieszyć weryfikację wniosków w programie "Czyste Powietrze".

Dzięki PGNiG usprawnimy weryfikację wniosków, umożliwiając wojewódzkim funduszom szybsze podejmowanie decyzji o przyznaniu dotacji - wyjaśnił prezes NFOŚ Piotr Woźny na konferencji prasowej.

Zdaniem prezesa PGNIG Jerzego Kwiecińskiego taka współpraca to szansa na szersze wykorzystanie gazu do ogrzewania.



- Działania takie są wpisane w strategię PGNiG. Konsekwentnie promujemy gaz jako przyjazne dla środowiska i ekonomiczne paliwo dla gospodarstw domowych, biznesu i transportu - podkreślił Kwieciński.