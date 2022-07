Portugalczycy budują w Polsce 500 MW zielonych mocy

Globalna strategia EDP Renewables na lata 2021-2025 zakłada zainstalowanie 20 GW nowych mocy odnawialnych. Oznacza to przyrost o około 4 GW nowych mocy rocznie, z których część firma chce realizować w naszym kraju. OceanWinds, spółka EDPR i Engie, realizuje w Polsce projekt budowy morskiej farmy wiatrowej i ma apetyt na kolejne. EDP Energia Polska energicznie działa na rynku instalacji PV.

W tym roku spółka joint venture, w skład której wchodzą EDPR i Engie, złożyła wnioski dla 9 nowych lokalizacji morskich farm wiatrowych w Polsce.

- Działalność w obszarze instalacji fotowoltaicznych dedykowanych dla klientów końcowych, obok instalacji wielkoskalowych to dziś strategiczny kierunek rozwoju EDP. Oczekujemy kolejnego przyspieszenia w 2023 roku - mówi Ireneusz Kulka, Country Manager EDP Energia Polska.

Portugalska grupa EDP działa na polskim rynku już od 2007 roku, poprzez EDP Renewables Polska (EDPR).

Na koniec I kwartału 2022 roku łączna moc zainstalowana w polskich aktywach EDPR wynosiła 747 MW.

Lądowe wiatraki i fotowoltaika

- EDPR jest stabilnym i długoterminowym inwestorem w Polsce. Z 7-proc. udziałem w rynku w Polsce jesteśmy jednym z liderów na rynku energii wiatrowej i chcemy utrzymać tę pozycję, aby pomóc w przyspieszeniu transformacji energetycznej tego kraju. W budowie mamy projekty wiatrowe o mocy 250 MW, budujemy także trzy farmy słoneczne o łącznej mocy prawie 300 MW - informuje Joaquim Barbosa.

Wskazuje, że, aby zapewnić pomyślne funkcjonowanie i rozwój projektów związanych z energią odnawialną w Polsce, należy zająć się różnymi wyzwaniami. Wśród nich są koncesje na przyłączenie i wytwarzanie energii, zmiana zasady 10H oraz rozporządzenie wspierające alternatywne rozwiązanie, jakim jest cable pooling.

Barbosa podziela opinię, że ryzykiem dla rozwoju OZE na lądzie jest w Polsce brak możliwości przyłączeniowych.

- Obecnie większość wniosków o określenie warunków przyłączenia dla projektów wiatrowych i słonecznych jest odrzucana przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Taka sytuacja ma miejsce nawet po długotrwałych procesach inwestycyjnych i poniesieniu wydatków na projekty - komentuje Joaquim Barbosa.

Wspólnie z Engie na Bałtyku

OceanWinds, spółka EDPR i Engie, realizuje w Polsce projekt budowy morskiej farmy wiatrowej o mocy do prawie 400 MW.

Joaquim Barbosa wskazuje, że OceanWinds (OW) jest aktualnie obecny w 8 państwach, a swoje działania kieruje przede wszystkim na rynki w Europie, Stanach Zjednoczonych i wybranych częściach Azji, gdzie spodziewany jest największy wzrost.

- Oprócz projektu morskiej farmy wiatrowej BC-Wind o mocy do 399 MW, w której przypadku ostateczna decyzja inwestycyjna (FID) ma nastąpić w 2024 roku, a komercyjna eksploatacja w 2027 roku, OW realizuje również długoterminową strategię inwestycyjną w Polsce - mówi Joaquim Barbosa.

- Gdybyśmy otrzymali teren sąsiadujący z obecnym projektem BC-Wind, jesteśmy przekonani, że dzięki jego możliwościom i skali projektu, osiągniemy synergie kosztowe, a tym samym obniżymy cenę ustaloną w umowie różnicowej - podkreśla Country Manager EDP Renewables Polska.

Potencjał Morza Bałtyckiego w zakresie morskiej energetyki wiatrowej Barbosa szacuje się na 100 GW do połowy tego wieku.

- Polska jest największym rynkiem bałtyckim; do 2050 roku w planach jest instalacja 30 gigawatów. Ze względu na swoją specyfikę, Polska może stać się centrum logistycznym, usługowym i produkcyjnym dla Morza Bałtyckiego - zaznacza Joaquim Barbosa.

Portugalczycy są aktywni także na rynku instalacji PV dla biznesu

Inny biznes, jaki prowadzi grupa EDP w Polsce, poprzez EDP Energia Polska, to sprzedaż i montaż instalacji PV. EDP Energia Polska informowała o planach ponad trzykrotnego zwiększenia sprzedaży w 2022 roku, nie wliczając wzrostu wynikającego z przejęcia Soon Energy, czyli do ponad 15 MWp.

- Działalność w obszarze instalacji fotowoltaicznych dedykowanych dla klientów końcowych, obok instalacji wielkoskalowych, to dziś strategiczny kierunek rozwoju EDP i rozwija się zgodnie z planem. Oczekujemy kolejnego przyspieszenia w 2023 roku - stwierdza Ireneusz Kulka, Country Manager EDP Energia Polska.

- Obecnie priorytetowym rynkiem dla EDP jest rynek klienta biznesowego z instalacjami powyżej 200 kWp. Przygotowujemy się również do masowego zaadresowania jeszcze w roku 2022 segmentu klientów biznesowych, dla których optymalne instalacje będą na poziomie 30-50 kWp - dodaje Ireneusz Kulka.

Wskazuje, że segment klienta indywidualnego po osiągnięciu rekordowych wyników w marcu bieżącego roku, uległ naturalnemu schłodzeniu i ograniczeniu. Jednakże Ireneusz Kulka ocenia, iż „będzie się on jednak stopniowo odbudowywał wraz ze wzrostem cen energii elektrycznej, czego nie da się uniknąć w dłuższym okresie”.

Jest jedna podstawowa bariera

- W przypadku segmentu biznesowego zainteresowanie ze strony klientów wzrasta z każdym miesiącem. Ograniczeniem rozwoju tego rynku są jednak regulacje i konieczność uzyskiwania warunków przyłączenia przy każdej instalacji przekraczającej 50 kWp. Wydłuża to znacznie czas realizacji oraz podnosi kapitałochłonność. W naturalny sposób ogranicza to ilość podmiotów, które będą mogły ten rosnący popyt zaspokoić - uważa Country Manager EDP Energia Polska.

Wskazuje, że innym elementem rozwoju rynku PV będzie oferowanie instalacji fotowoltaicznych w modelach najmu, dzierżawy czy wieloletniego leasingu, gdzie użytkownik nie ponosi kosztów inwestycyjnych, korzystając z instalacji będącej własnością dostawcy.

- W tym modelu klienci generują oszczędności bez konieczności ponoszenia nakładów finansowych - wyjaśnia Ireneusz Kulka.