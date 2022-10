Portugalia: Media: ekspert podważa możliwość przesyłu zielonego wodoru gazociągiem BarMar

Transport zielonego wodoru planowanym gazociągiem BarMar z Barcelony do Marsylii jest nierealnym przedsięwzięciem - uważa cytowany w środę przez portugalskie media koordynator niezależnego Iberyjskiego Obserwatorium ds. Energii (OIE) Antonio Eloy.

W rozmowie z agencją Lusa szef instytucji analizującej informacje dotyczące projektów z obszaru energetyki oraz ekologii wyjaśnił, że szanse na możliwość transportu linią do przesyłania gazu ziemnego także zielonego wodoru są zerowe.

"To niemożliwe, aby ten sam gazociąg służył do transportu dwóch wyrobów z odmiennych segmentów produkcji" - ocenił Eloy.

Według koordynatora OIE projekt tzw. Korytarza Zielonej Energii biegnącego z Portugalii przez Hiszpanię do Francji, w tym jego podwodna magistrala BarMar z Barcelony do Marsylii, jest obecnie jedynie "wirtualną" inwestycją. Plan tego przedsięwzięcia ogłosiły w czwartek władze tych trzech krajów, zaznaczając, że inwestycja służyłaby zapewnieniu dostaw surowca do Niemiec.

W ocenie Antonio Eloya bardziej rozsądnym działaniem służącym zatowarowaniu w gaz ziemny Niemiec byłby obecnie transport metanowcami gazu w skroplonej wersji (LNG) pomiędzy portami w portugalskim Sines i niemieckim Hamburgu.

Ekspert dodał, że obecnie brakuje gwarancji, że przedsięwzięcie w linię BarMar zostanie ukończone, m.in. z powodu konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, która nie koliduje z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.

W poniedziałek hiszpańskie media podały, że kilka organizacji ekologicznych skrytykowało budowę podwodnej linii BarMar. Wskazują one, że projektowana inwestycja ma biec poprzez obszary morskie uznawane za chronione przez Hiszpanię oraz Francję.

KE poparła porozumienie między Madrytem, Paryżem i Lizboną w sprawie zbudowania "zielonego korytarza" BarMar - podmorskiej infrastruktury między Barceloną i Marsylią i łączącej się z siecią energetyczną UE, w tym Belgii i Niemiec - poinformował elDiario.es.

KE mogłaby sfinansować to połączenie, docelowo zaprojektowane dla ekologicznego zielonego wodoru, ale które do 2030 r. mogłoby służyć do transportowania gazu ziemnego. "Jesteśmy gotowi wesprzeć projekt wodorowy spełniający cele UE w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu - powiedział w poniedziałek rzecznik ds. transformacji energetycznej Tim McPhie. "Z zadowoleniem przyjmujemy porozumienie polityczne między państwami członkowskimi" - dodał.

Z Lizbony Marcin Zatyka