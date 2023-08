Poseł ma pomysł. Miliardy złotych z uprawnień do emisji CO2 powinny trafiać na Śląsk

- Trzeba inwestować w odnawialne źródła energii. To powinien być w tej chwili priorytet - twierdzi w rozmowie z portalem WNP.PL Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050.

Mirosław Suchoń wskazuje, że celem transformacji sektora energii powinno być stworzenie krajowego miksu energetycznego, który będzie bezpieczny i stabilny.

Zdaniem polityka Polski 2050 powinniśmy się znaleźć się w awangardzie państw, które wdrażają nowoczesne technologie i gdzie powstają fabryki urządzeń używanych w procesie transformacji energetycznej.

- Celem transformacji energetycznej musi być trwałe uniezależnienie Polski od importu różnego rodzaju paliw, źródeł energii, z zewnątrz. W 2022 roku wydaliśmy na to prawie 200 mld zł, czyli niemal 40 proc. budżetu państwa - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050.

Pieniądze na transformację powinny zasilić polski biznes

- Te wszystkie środki mogą trafić do polskich firm, do obywateli właśnie na zadania związane z transformacją, jeżeli przestaniemy wydawać te pieniądze za granicą. Celem naszej transformacji powinno być stworzenie takiego miksu energetycznego, który będzie bezpieczny, stabilny dla Polski. Trzeba inwestować w odnawialne źródła energii. To powinien być w tej chwili priorytet - podkreśla Mirosław Suchoń.

I wskazuje na energetykę wiatrową, fotowoltaikę czy biogazownie, a także na potrzebę budowy elektrowni jądrowych.

- Nasz region, województwo śląskie, stał na węglu przez kilkaset lat - mówi Mirosław Suchoń. - W związku z tym te inwestycje i to wsparcie, dotyczące procesu odchodzenia od węgla, powinno być bardzo poważne. Trzeba to przeprowadzić sprawiedliwie, ale też z otwartą głową i, przede wszystkim, dbając o interesy obywateli - zaznacza.

To na Śląsku powinny powstawać firmy, które produkują elementy turbin wiatrowych czy pomp ciepła

Wskazuje przy tym, że obecnie Europa realizuje transformację energetyczną i na niej zamierza budować swoją przewagę nad innymi kontynentami. Zdaniem posła Polski 2050 rozwój naszej gospodarki powinniśmy opierać na wykorzystaniu tego trendu, czyli znaleźć się w awangardzie tych państw, które wdrażają nowoczesne technologie i gdzie powstają fabryki urządzeń używanych w procesie transformacji energetycznej.

- I dzisiaj wydawanie tych pieniędzy - które mogłyby służyć na Śląsku budowaniu nowoczesnego przemysłu - na budowę kolejnych kopalń, gdzieś tam w Polsce, byłoby po prostu marnowaniem środków - zaznacza Mirosław Suchoń. - Apeluję o to, aby miliardy złotych, które trafiają do budżetu z tytułu uprawnień do emisji CO2, trafiały do województwa śląskiego. Mamy szansę na to, aby jako region wziąć udział w tej transformacji. To u nas powinny powstawać te firmy, które produkują na przykład elementy turbin wiatrowych czy pomp ciepła - dodaje Suchoń.

