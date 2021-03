Posłanka Kloc: KE chce przeznaczyć 60 mln euro na Fundusz Badawczy Węgla i Stali

Komisja Europejska chce przeznaczyć 60 mln euro na Fundusz Badawczy Węgla i Stali, z którego można będzie finansować m.in. badania dotyczące tzw. czystych technologii węglowych, zagospodarowania pogórniczych odpadów czy rekultywacji hałd - poinformowała europosłanka PiS Izabela Kloc.

"Ostatnie czasy nie sprzyjają (...) przedsięwzięciom zawierającym w nazwie słowo węgiel. Z tym większym uznaniem należy przyjąć postawę Komisji Europejskiej" - oceniła we wtorek eurodeputowana, przedstawiając przygotowaną przez KE propozycję zmian w programie Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Posłanka, która w Parlamencie Europejskim pracuje w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, zauważyła, że w ramach toczących się prac Zieloni naciskali, aby nie dopuścić do dalszego finansowania przez Unię Europejską badań nad tzw. czystymi technologiami węglowymi.

"Bruksela nie uległa tej presji. Oczywiście, zmiany musiały uwzględnić obecne realia polityczne i priorytetowe znaczenie Zielonego Ładu. Mimo tego uznano, że na drodze do neutralności klimatycznej znajdzie się miejsce także dla +działalności badawczej w sektorze węglowym, koncentrującej się na regionach w okresie przejściowym, zgodnie z zasadami mechanizmu sprawiedliwej transformacji+" - poinformowała Izabela Kloc, uznając za sukces fakt, iż z agendy badawczej UE nie usunięto węgla.

"Kwota 60 mln euro jest kroplą w morzu potrzeb związanych z transformacją energetyczną. W obecnej sytuacji liczą się jednak nie tylko same pieniądze, ale także symboliczne znaczenie tej decyzji. W instytucjach unijnych przełamano pewne tabu, jakim jest nakaz krytykowania węgla, nawet jeśli może się on przyczynić do złagodzenia skutków przejścia gospodarki na zielone tory" - oceniła parlamentarzystka.

Opinię w sprawie propozycji Komisji musi teraz wyrazić Parlament Europejski - niebawem zaplanowano głosowanie w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a w kwietniu zmiany w Funduszu Badawczym Węgla i Stali będą omawiane podczas plenarnej sesji europarlamentu.

Priorytetowe zagadnienia, które - według obecnej propozycji - mogą liczyć na finansowane z Funduszu Badawczego Węgla i Stali, obejmują m.in.: rozwój technologii wychwytu i zagospodarowania dwutlenku węgla oraz metanu, wykorzystanie energii geotermalnej, zastosowania nieenergetyczne oraz produkcję surowców z kopalnianych odpadów czy zmianę przeznaczenia dawnych kopalń węgla kamiennego i brunatnego oraz infrastruktury związanej z węglem.

Inne przedsięwzięcia mogące ubiegać się o wsparcie z Funduszu to m.in.: przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników kopalń, zdrowie i bezpieczeństwo społeczności regionów górniczych, zachowanie i odtwarzanie zasobów naturalnych i gruntów dla przyszłych pokoleń, minimalizowanie wpływu zamykanych kopalń na środowisko, zagospodarowanie i ponowne wykorzystanie kopalnianych odpadów, popiołów lotnych i produktów odsiarczania, rekultywacja hałd, ochrona wód gruntowych i oczyszczanie wód drenażowych z kopalń, a także zabezpieczenie infrastruktury powierzchniowej przed skutkami szkód górniczych.