Poślizg nowego bloku w Elektrowni Jaworzno uderzy w wyniki Taurona

Przesunięcie terminu uruchomienia nowego bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III z połowy lutego na koniec lipca pogarsza ubiegłoroczny wynik finansowy Grupy Tauron. Dodatkowy odpis wartości 121 mln zł wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku Grupy netto łącznie o 838 mln zł.

Nowy blok energetyczny o mocy 910 MW w należącej do Taurona Elektrowni Jaworzno III ma zostać oddany do eksploatacji do 31 lipca 2020 r. - poinformowała niedawno Grupa. Poprzedni termin upłynął 15 lutego. Nie został dotrzymany, ponieważ w ostatniej fazie testów doszło do awarii bloku - uszkodzenia jednego z elementów kotła.

We wtorek Grupa Tauron poinformowała, że w związku z przesunięciem terminu oddania bloku do eksploatacji przeprowadzono dodatkowe analizy w ramach testów na utratę wartości aktywów.

"Zakończone 17 marca 2020 r. analizy wykazały istotne zmniejszenie wartości odzyskiwalnej aktywów w segmencie Wytwarzanie i w związku z tym zasadność utworzenia dla tego segmentu dodatkowego odpisu w wysokości 121 mln zł z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów do łącznego poziomu netto 610 mln zł" - poinformowała we wtorek spółka.

Uwzględniając dodatkowy odpis dla segmentu Wytwarzanie, łączna wartość utworzonych odpisów netto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynosi 1 mld 35 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto to 838 mln zł - podał Tauron.

Wcześniej spółka informowała o odpisach w łącznej wysokości 914 mln zł, które miały obniżyć wynik netto grupy o 741 mln zł. Odpisy nie będą miały wpływu na wynik EBITDA. Tauron zastrzega, że ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych za 2019 r. Grupa ma opublikować wyniki za ubiegły rok 1 kwietnia.

Nowy blok energetyczny w należącej do grupy Tauron Elektrowni Jaworzno III to jedna z największych inwestycji w kraju i największe przedsięwzięcie realizowane obecnie przez Tauron, warte ponad 6 mld zł. Rocznie nowa jednostka może spalać nawet ponad 2,5 mln ton węgla kamiennego. Blok w Jaworznie wytworzy około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej na rok.