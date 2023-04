Posłowie biorą się za majstrowanie przy reaktorach atomowych

- W przyszłym tygodniu chcę powołać parlamentarny zespół ds. małych bloków jądrowych typu SMR. Ważne, żeby uzyskać odpowiedź, co na tym zyska lokalna społeczność i dlaczego nie konsultowano lokalizacji - powiedział WNP.PL inicjator powołania zespołu poseł KP PSL Ireneusz Raś.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W przyszłym tygodniu zostanie powołany parlamentarny zespół do spraw SMR w Polsce.

Te projekty powinny przynieść korzyści nie tylko inwestorom, ale także społecznościom lokalnym.

Wskazanych lokalizacji nikt wcześniej z nikim nie konsultował i posłowie być może zapytają, dlaczego?

Na temat rozwoju energii atomowej w Polsce będziemy rozmawiać podczas sesji "SMR, czyli atom" w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach 25.04.2023 roku.

Zgodnie z ogłoszonym na początku tego tygodnia planem spółka Orlen Synthos Green Energy (OSGE) zamierza w ciągu najbliższych lat wybudować kilka małych elektrowni jądrowych SMR (Small Modular Reactors) o mocy jednostkowej 300 megawatów.

Proponowane reaktory BWRX-300 produkowane są przez GE Hitachi Nuclear Energy, za kilka lat będą w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych poddawane testom w ramach ich komercyjnego użytkowania. Jeśli nie będzie zastrzeżeń co do bezpieczeństwa i wykorzystanej technologii, będą mogły być oferowane klientom na całym świecie.

Zgodnie z założeniami obecny koszt związany z budową takiej elektrowni atomowej szacowany jest na ponad 6 miliardów złotych. Bez wątpienia w ciągu najbliższych lat trzeba będzie dołożyć do tego projektu kolejnych kilkaset milionów złotych.

Wskazano wstępne lokalizacje, których nikt z nikim nie konsultował

Podczas prezentacji założeń rozwoju małej energetyki jądrowej wskazanych zostało siedem miejsc, gdzie potencjalnie bloki mogą być wybudowane. Dla przypomnienia mowa jest o Stalowej Woli, Oświęcimiu, Włocławku, Ostrołęce, Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Warszawie. I właśnie takie publiczne przedstawienie docelowych lokalizacji budzie najwięcej emocji. Nikt bowiem nie konsultował tego ani z lokalnymi władzami samorządowymi, ani z mieszkańcami.

Zapowiedziano także, że w ciągu najbliższych miesięcy poznamy kolejnych 13 miast, które według konsorcjum OSGE mogą mieć na swoim terenie elektrownię atomową.

Do końca roku mamy poznać 20 wstępnych lokalizacji małych reaktorów jądrowych

- W przyszłym tygodniu zaplanowano nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Ze swojej strony chciałbym przekazać, że zamierzam powołać parlamentarny zespół. Na pewno przy ogłoszeniu samego projektu budowy małych bloków jądrowych nie wzięto pod uwagę wielu elementów. Owszem, podpisano umowę na udostępnienie niezbędnej technologii i mam nadzieję, że to może być szansa dla lokalnych społeczności na dostęp do czystej i taniej energii, ale trzeba pilnować wszystkich procedur. Nie należy niepokoić obywateli, tylko z nimi rozmawiać - powiedział WNP.PL na konferencji prasowej inicjator powołania zespołu parlamentarnego poseł Koalicji Polskiej - PSL Ireneusz Raś.

Powołany zostanie w Krakowie także lokalny zespół do spraw lokalizacji elektrowni jądrowej, ponieważ samorządowcy w ciągu ostatnich dni otrzymali od mieszkańców bardzo wiele pytań w tej sprawie.

W ocenie posła Rasia do sprawy powinni się odnieść także naukowcy z uczelni technicznych, w tym zwłaszcza AGH. - Jako parlamentarzyści chcemy całą sprawę uporządkować, nie chodzi o to, żeby to rozgrywać politycznie i odnosić się do doraźnych spraw wynikających z kalendarza wyborczego - powiedział.

Sprawą o kapitalnym znaczeniu jest przekonanie lokalnych społeczności o zaletach SMR-ów

Władze miasta Krakowa po ogłoszeniu wstępnej decyzji dotyczącej lokalizacji bloku na terenie administrowanym przez ArcelorMittal w przesłanym komunikacie przekazały, że najważniejszym elementem jest bezpieczeństwo produkcji energii. Przy okazji zadeklarowano możliwość wykorzystania energii cieplnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) na potrzeby komunalne.