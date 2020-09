Posłowie KO apelują do ministra klimatu o rzetelny plan transformacji energetycznej

Posłowie KO zaapelowali w piątek do ministra klimatu Michała Kurtyki o wypracowanie rzetelnego planu polskiej transformacji energetycznej, "opartego na bardziej ambitnych, zgodnych z nauką celach na lata 2030 i 2050". Posłowie chcą też spotkania ponad podziałami ws. polityki klimatycznej.

Posłanki Koalicji Obywatelskiej z Partii Zieloni Małgorzata Tracz i Urszula Zielińska, poseł KO Franciszek Sterczewski oraz Krzysztof Michalski ze Stowarzyszenia Ostra Zieleń zwrócili się w piątek w liście otwartym do ministra klimatu Michała Kurtyki o wypracowanie "rzetelnego planu polskiej transformacji (energetycznej), opartego na bardziej ambitnych, zgodnych z nauką celach na lata 2030 i 2050". "Wyznaczenie jasnych dat odejścia od węgla jest warunkiem wstępnym i niezbędnym dla sprawiedliwej, dobrze zaplanowanej reformy polskiej energetyki" - czytamy.

W liście do Kurtyki zaapelowano o zorganizowanie spotkania ponad podziałami w celu ustalenia założeń dla polskiej polityki klimatycznej. "Spotkania z udziałem rządu, opozycji, ekspertów, organizacji pozarządowych oraz ruchów społecznych. Tylko wspólnie stworzymy strategię, która odpowie na najważniejsze wyzwanie naszych czasów i przygotuje do niego polską gospodarkę, polskie rolnictwo i polskie społeczeństwo" - oceniono w liście.

Zielińska podkreśliła na konferencji prasowej, że w liście znalazł się apel o dialog. "Apelujemy o wspólną pracę nad najważniejszym zadaniem, które przed nami stoi i jest niezwykle pilne, czyli nad transformacją polskiej energetyki" - dodała posłanka. "Niepokoi nas fakt, że rząd od kilku miesięcy zajmuje się przede wszystkim sobą. Napawa nas niepokojem to, że strajkują górnicy, a polski rząd jest nieprzygotowany" - zaznaczyła.

"Dlatego wystosowaliśmy dziś list otwarty do ministra klimatu, który przygotował ostatnio nową wersję Polityki Energetycznej Polski 2040, ale przygotował ją bez dialogu z organizacjami społecznymi, bez dialogu z parlamentarzystami. Mamy do tego planu wiele zastrzeżeń" - mówiła Zielińska.

Według polityków, projekt ministra klimatu kładzie zbyt mały nacisk na rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). "Podczas, gdy ceny energii ze słońca i wiatru spadają do poziomów nawet kilkakrotnie niższych od tradycyjnych źródeł energii Polska planuje zamrozić skromne zasoby finansowe w najdroższych schodzących technologiach atomu i gazu" - podkreślono w liście. Według jego autorów 23 proc. udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto oraz wzrost efektywności energetycznej o 23 proc. do 2030 r. oznacza "kolejne dekady zapóźnienia wobec europejskich sąsiadów mierzących w cele na poziomie 32 proc. i 32.5 proc".

"Proszę nie tworzyć planów politycznych w zaciszu swojego gabinetu. Proszę wyjść i z nami porozmawiać" - apelowała do ministra Kurtyki posłanka Zielińska.

Wybrany do Sejmu z listy KO bezpartyjny poseł Franciszek Sterczewski podkreślił, że utrzymywanie energetyki opartej na węglu kosztuje Polskę rocznie 8,5 mld zł. Wskazał, że jest to kwota, za którą można by zbudować m.in. 600 000 instalacji energetyki słonecznej o mocy 3kW lub farmy wiatrowe o łącznej mocy 500 mW.

Projekt Polityki Energetycznej Polski zakłada wycofanie węgla z użycia w ciepłownictwie indywidualnym do 2030 r. w miastach, a do 2040 r. na obszarach wiejskich. Zawarta w PEP prognoza zakłada dwa scenariusze: wysokich cen uprawnień do emisji CO2 oraz umiarkowanego wzrostu tych cen. W pierwszym przypadku udział węgla w krajowej produkcji energii elektrycznej spada do 37 proc. w 2030 r. i do 11 proc. w 2040 r. W drugim scenariuszu udział ten ma wynieść odpowiednio 56 i 28 proc.

W piątek 25 września odbywa się kolejna edycja Młodzieżowego Strajku Klimatycznego; uczniowie i uczennice w różnych miastach Polski demonstrują przeciwko ignorowaniu przez polityków problemów globalnego ocieplenia i zmian klimatu.