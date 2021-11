Posłowie zajmują się termomodernizacją schronisk górskich

Sejmowa Komisja Infrastruktury skierowała we wtorek do podkomisji poselski projekt, który ma wesprzeć realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i związanych z wymianą źródeł ciepła w schroniskach górskich oraz przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

Komisja infrastruktury obradowała we wtorek nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Posłowie opowiedzieli się za skierowaniem projektu do dalszych prac w podkomisji stałej ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Zgodnie z projektem schroniska górskie mogłyby korzystać z premii termomodernizacyjnej. Premia wzrosłaby, jeżeli jednocześnie zainstalowane zostanie własne źródło OZE.

Termomodernizacja i OZE

Rząd źle patrzy

Za, a nawet przeciw

Koszt to 20 mln zł