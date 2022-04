Potencjał dostaw gazu określi zapotrzebowanie na węgiel

Zapotrzebowanie na paliwo węglowe w średniej perspektywie określi m.in. potencjał dostaw gazu z innych kierunków niż rosyjski – ocenił w środę prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala. Jak dodał, inne czynniki to rozwój OZE, regulacje europejskie oraz zapotrzebowanie na paliwa.

W krótkim okresie obecnego i przyszłego roku wszystkie spółki notują ogromny wzrost zapotrzebowania na węgiel jako paliwa stabilnego i dostępnego - jest to konsekwencja zmian geopolitycznych. Widzimy tendencję do lepszej ceny za to paliwo - powiedział Tomasz Rogala.

Jeśli chodzi o perspektywę średnio- i długoterminową, będzie to zależało od postępu odnawialnych źródeł energii, od realnego zaopatrzenia w węglowodory pochodzące z krajów kultury, która odpowiada naszej (...), a także zapotrzebowania na same paliwa - wymienił.

Czwarty element to kwestia typowo regulacyjna - czy Unia Europejska i regulacje, które wokół nas są, zapewnią trwałą pozycję paliwa węglowego jako paliwa przejściowego w okresie do 2049 r. - wyjaśnił.

Występując na sesji górniczej Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Rogala wskazał na obecną tendencję wzrostu zapotrzebowania na węgiel i rosnącej ceny tego paliwa ze względu na rosnące ceny gazu, wynikające z wymuszania przez Rosję dopuszczenia do systemu Nord Stream 2.

"W krótkim okresie obecnego i przyszłego roku wszystkie spółki notują ogromny wzrost zapotrzebowania na węgiel jako paliwa stabilnego i dostępnego - jest to konsekwencja zmian geopolitycznych. Widzimy tendencję do lepszej ceny za to paliwo" - mówił szef PGG, największej spółki wydobywającej węgiel kamienny w Unii Europejskiej.

"Jeśli chodzi o perspektywę średnio- i długoterminową, będzie to zależało od postępu odnawialnych źródeł energii (...), od realnego zaopatrzenia w węglowodory pochodzące z krajów kultury, która odpowiada naszej (...), a także zapotrzebowania na same paliwa" - wymienił Rogala.

Jeżeli inwestowanie ma być racjonalne, to otoczenie regulacyjne w części ETS musi się zmienić. Konieczne jest wykluczenie instytucji finansowych z handlu emisjami i wprowadzenie pasm cenowych dla uprawnień z wyznaczeniem maksymalnego wzrostu - mówiłem na @EECKatowice. pic.twitter.com/ipbIo5qRKN — Tomasz Rogala (@tomasz_rogala) April 27, 2022

"Czwarty element to kwestia typowo regulacyjna - czy Unia Europejska i regulacje, które wokół nas są, zapewnią trwałą pozycję paliwa węglowego jako paliwa przejściowego w okresie do 2049 r." - uściślił szef PGG.

"Nie zmienia się jedno, że udostępnienie - w warunkach polskich, przy tych głębokościach, przy tych wybiegach, które można osiągnąć - 800 tys. ton węgla, to jest 200 mln zł po podwyżce cen urządzeń, maszyn, wszystkich rzeczy, które są do tego potrzebne. No i 18-miesięczny czas wykonywania prac inwestycyjnych. To są dwie wielkości bezwzględne, których nie możemy ominąć" - zastrzegł.

"Jeżeli w tej perspektywie średnioterminowej mamy z jednej strony podejmować decyzje, aby zwiększyć to wydobycie w jakimś okresie, a z drugiej strony Parlament Europejski będzie dwa razy do roku kierował w nasze otoczenie decyzje rugujące węgiel z miksu energetycznego, to wydawanie pieniędzy jest po prostu nielogiczne" - ocenił Rogala.

"Tych najbliższych kilka miesięcy pokaże nam - oprócz OZE, bo o tym już nie dyskutujemy - potencjał zaspokojenia węglowodorami gazowymi z innych kierunków niż rosyjski. To stworzy tak naprawdę przestrzeń dla węgla - ilości tego węgla w miksie" - stwierdził.

Zastrzegł jednocześnie, że jego zdaniem nie należy obecnie zmieniać dotychczasowej ścieżki odchodzenia od węgla w perspektywie 2049 r. "Należy ten proces kontynuować, tak jak on został zaprojektowany w zeszłym roku" - zaznaczył Tomasz Rogala.