Potencjał energetyki wiatrowej na lądzie dwa razy większy niż ocenia rząd

Jarosław Gowin poinformował, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało nowelizację ustawy o lądowych farmach wiatrowych. - Dla branży wiatrowej to bardzo dobra wiadomość. Czekamy teraz na szczegóły - mówi WNP.PL Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).

Energetyka wiatrowa na lądzie pominięta w PEP2040 W lutym 2021 roku rząd przyjął Politykę energetyczną Polski do 2040 r.; niewiele w niej mowy o energetyce wiatrowej na lądzie.- Ten dokument traktowałbym jako skutek kompromisu wypracowanego z górniczymi związkami zawodowymi i Komisją Europejską. Z mojej perspektywy to mało ambitny dokument, jeżeli chodzi o transformację energetyczną Polski. PEP2040 nie uwzględnia rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, to zachowanie status quo. Otwarta furtka dla nowelizacji PEP2040 daje nadzieje do zmian i zapisania większej roli energetyce wiatrowej na lądzie - ocenia Janusz Gajowiecki.Ostatnio wiele, także w kontekście PEP2040, mówi się o rozwoju przemysłu na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, ale żeby ten przemysł rzeczywiście mógł zacząć pracować minie jeszcze kilka lat.- Na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej będą pracowały np. polskie stocznie, w łańcuchu dostaw to będą setki firm. Dzisiaj jedyną szansą są inwestycje w energetykę wiatrową na lądzie. Tutaj proces inwestycyjny jest nieporównywalnie krótszy i możemy szybko dostarczać nowe moce do systemu elektroenergetycznego - dodaje Janusz Gajowiecki.