Potrzebne nowe przepisy dot. efektywności energetycznej budynków

W marcu 2020 r. polskie prawo powinno zostać zaktualizowane o unijną dyrektywę EPBD (ang. Energy Performance Buildings Directive) dot. efektywności energetycznej w budynkach. Celem nowych przepisów jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji wszystkich budynków w naszym kraju - od domów prywatnych po wielkie biurowce.

Tanio i drogo

Według wyliczeń ekspertów, ocieplając wszystkie 3,6 mln budynków w Polsce, moglibyśmy zaoszczędzić aż 179 PJ energii - to równowartość 6,4 mln ton węgla kamiennego, czyli ½ ilości węgla zużywanego przez gospodarstwa domowe w Polsce.Jest to także ekwiwalent ok. 5,25 mld gazu ziemnego - to ilość energii, która odpowiada 1/3 całorocznej konsumpcji gazu ziemnego w Polsce.Efektem wysokiej efektywności energetycznej domów jednorodzinnych jest spadek kosztów ogrzewania, a co za tym idzie skuteczne eliminowanie ważnego problemu społecznego, jakim jest tzw. ubóstwo energetyczne. To zjawisko, w którym właścicieli domów nie stać na energię lub usługi energetyczne w celu zapewnienia sobie podstawowych, codziennych potrzeb: ogrzewania/chłodzenia, gotowania, oświetlenia itp.Z analiz Instytutu Badań Strukturalnych wynika, że na ogrzewanie, ciepłą wodę i elektryczność nie stać aż 4,6 mln osób, a więc co ósmy Polak ma problem z pokryciem opłat dotyczących podstawowych potrzeb.- Aby osiągnąć założony do 2050 roku cel, potrzebna będzie odpowiednia kampania informacyjna połączona z efektywnie działającymi programami wsparcia dla właścicieli budynków oraz odpowiednimi regulacjami. Ale przyniesie nam to wiele korzyści. Kompleksowa termomodernizacja, która zmniejszy zapotrzebowanie na energię w budynkach, zwalczy smog, obniży rachunki za ogrzewanie, wprowadzi zdrowszy mikroklimat i pozwoli przekonać się, jak ekologiczne i zrównoważone rozwiązania poprawiają komfort i bezpieczeństwo życia – podsumowuje Konrad Witczak.