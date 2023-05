Potrzebny jest szybszy rozwój sieci dystrybucyjnych. Nowa specustawa ma sporo zmienić

Posłowie zaczęli prace nad nowelizacją specustawy przesyłowej. Głównym celem projektu jest ułatwienie inwestycji w sieci dystrybucyjne oraz poszerzenie katalogu specinwestycji w infrastrukturę przesyłową. Dyskusja pokazała, że rozwój sieci to dla gospodarki kluczowa sprawa.

Posłowie zaczęli prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw. Nowe prawo ma m.in. ułatwić inwestycje w sieci dystrybucyjne o napięciu 110 kV.

PSE popierają wprowadzenia inwestycji 110 kV do specustawy. Wiele inwestycji bowiem, iż linie 110 kV nie zostały wprowadzone do stacji elektroenergetycznych PSE.

Zgodnie z projektem, po nowelizacji specustawa przesyłowa ma obowiązać bezterminowo. Jest to uzasadniane czasochłonnością inwestycji sieciowych, a tych jest coraz więcej.

Przez następne kilka tygodni sprawy sieci elektroenergetyczne będą zapewne jedną z istotniejszych spraw, którymi będą zajmować się parlamentarzyści. Do Sejmu trafił bowiem rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw. We wtorek ( 9 maja) w sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych odbyło się pierwsze czytanie projektu tej ustawy.

Wiceminister klimatu i środowiska: potrzebny jest szybszy rozwój sieci dystrybucyjnych

- Głównym celem projektu jest ułatwienie inwestycji w infrastrukturę dystrybucyjną oraz poszerzenie katalogu inwestycji w infrastrukturę przesyłową objętą przepisami specustawy. W ustawie stworzono możliwości wykorzystania dla sieci dystrybucyjnych istniejących mechanizmów prawnych – mówiła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska.

- W związku z dynamicznym przyrostem źródeł odnawialnych, w tym mikroisntalacji prosumenckich, a także potrzebą przyłączania do sieci dużych odbiorców przemysłowych, jak również nowych źródeł wytwarzania, potrzebny jest szybszy rozwój sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych – stwierdziła Łukaszewska-Trzeciakowska.

Jak ma w tym pomóc proponowana ustawa? W uzasadnieniu do projektu podano, że objęcie niektórych inwestycji dystrybucyjnych reżimem specustawy przesyłowej pozwoli na skrócenie realizacji projektów inwestycyjnych „w których niejednokrotnie 80 proc. czasu jest poświęcone przygotowywaniu dokumentacji inwestycyjnej oraz uzyskiwaniu przez inwestora zgód administracyjnych wymaganych przez prawo”.

Wiceminister wyjaśniała, że w projekcie dodano definicję inwestycji towarzyszącej. Oznacza to rozszerzenie stosowania przepisów specusatwy przesyłowej na inwestycje towarzyszące, a więc sieci dystrybucyjne pozostające w bezpośrednim funkcjonalnym związku z inwestycjami przesyłowymi objętymi już specusatwą.

Lista specinwestycji sieciowych rośnie, opozycja krytykuje politykę inwestycyjną

- Dodano nowe kluczowe projekty przesyłowe w załączniku do ustawy. Załącznik zwiększył się z 52 do 83 pozycji. Załącznik poszerzono o wykaz inwestycji towarzyszących stanowiących projekty sieci dystrybucyjnych o napięciu co najmniej 110 kV. To 77 pozycji połączonych funkcjonalnie z inwestycjami operatora systemu przesyłowego – podała dalej Anna Łukaszewska- Trzeciakowska.

Wiceminister poinformowała, że projekt przewiduje także upoważnienie dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia listy inwestycji dotyczącej już istniejącej infrastruktury dystrybucyjnej, do której „w drodze wyjątku znajdą zastosowanie przepisy tej ustawy”.

Argumentowała, że jest to istotne dla zapewnienia możliwości remontów i przebudowy istniejących linii mających kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiednich przepływów energii elektrycznej w systemie.

Opozycja miała uwagi do samego projektu ustawy, ale można było odnieść wrażenie, że bardziej krytycznie postrzega politykę energetyczną rządu i politykę inwestycyjną operatorów sieci niż sam projekt ustawy.

- Jeśli pani minister mówi o kompleksowym programie to powinniśmy rozmawiać o kompleksowym programie chociażby operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) i nie tylko dotyczącym sieci 110 kV, którym dedykowana jest ta ustawa, ale również sieci niskiego i średniego napięcia, którymi zarządzają OSD – komentował poseł Tomasz Nowak (PO).

- Czy państwo zastanawiacie się nad przygotowaniem ogólnokrajowego studium przyłączeniowego dla OZE ? Studium przyłączeniowe, które zrobiłyby OSD spowodowałoby, że mielibyśmy wiarygodny i kompleksowy program zapanowania nad kryzysem przyłączeniowym, z którym mamy w tej chwili do czynienia – ocenił Tomasz Nowak.

Dariusz Wieczorek, poseł Nowej Lewicy, skrytykował poziom inwestycji w sieci elektroenergetyczne.

- Przez osiem lat nic nie robiono jeżeli chodzi o sieci przesyłowe i dystrybucyjne. Mówię, że nic nie robiono w takim kontekście, że jakieś nakłady finansowe były, ale PSE wydawały rocznie miliard złotych na inwestycje, co było kroplą w morzu potrzeb jeżeli poważnie się myślało o rozwoju energetyki w Polsce. Teraz plany PSE na najbliższe lata to 30 mld zł. Gdyby te 30 mld zł zaplanowano w 2015 czy 2016 roku to dzisiaj nie mielibyśmy problemów – komentował Dariusz Wieczorek.

- To jest kolejna próba ręcznego sterowania, bo przecież dajemy instrument firmom energetycznym do tego, żeby znowu naruszały prawo własności, żeby de facto wywłaszczały właścicieli ( gruntów -przy. red.). I pytanie, ile z inwestycji, które były w ustawie i dotoczyły sieci 220 kV i 400 kV jest zrealizowanych? - komentował Dariusz Wieczorek.

Dodajmy od siebie, że plan rozwoju sieci PSE z marca 2022 na lata 2023-2032 zawiera plan inwestycji oszacowany na 32,2 mld zł a w perspektywie do 2036 roku na blisko 36 mld zł.

Sieci elektroenergetyczne kluczowe nie tylko dla OZE, ale też dla rozwoju przemysłu

Poseł Krzysztof Tchórzewski (PiS) oponował przeciwko twierdzeniu, że „nic nie robiono”.

- Nie jest tak, że się nic nie robiło, bo w latach 2016-2019 wydaliśmy prawie 10 mld zł na przebudowę sieci najwyższych i średnich napięć, a wiec duże inwestycje były robione systematycznie. Rzeczywiście teraz przychodzi czas na inwestycje rozproszone, związane właśnie z sieciami, które się jeszcze traktuje jako średnie napięcia czy też z sieciami niskich napięć - komentował Krzysztof Tchórzewski.

Stwierdził przy tym, że „teraz praktycznie musi się rozpocząć prawdziwy duży front robot inwestycyjnych”.

- Wiem, że inwestycje są przygotowywane zarówno w ramach resortu, jak i w ramach spółek, więc nie jest tak, że te sprawy są zaniedbane. Oczywiście, jeśli chodzi o możliwości finansowe to nie jest to worek bez dna, ale mam przekonanie, że nie tylko ze swoich środków spółki będą mogły realizować te inwestycje - mówił dalej Krzysztof Tchórzewski.

- Musi być pomoc nie tylko ze środków unijnych, ale musza też być dodatkowe fundusze stworzone, bo przychodzi ten moment, że (stan sieci - przyp. red.) to może być hamulec zarówno rozwoju gospodarczego, rozwoju przemysłu i działalności gospodarczej, jak i gospodarstw domowych - komentował Krzysztof Tchórzewski.

Anna Łukaszewska- Trzeciakowska wyjaśniała, że plany rozwoju OSD „są zatwierdzane przez URE , aktualizowane co dwa lata, dla PSE co trzy lata, więc to się dzieje”.

PSE popierają wprowadzenia inwestycji w linie 110 kV do specustawy przesyłowej

Włodzimierz Mucha, wiceprezes zarządu PSE , przyznając, że spółka wypowiedziała niektóre umowy wykonawcze, podał, o co pytała opozycja, ile inwestycji z pierwszej listy objętej specustawą przesyłową zrealizowała spółka.

- Z pierwszej listy z 2015 roku wykonaliśmy ponad 50 proc. inwestycji, które były wskazane. W międzyczasie specustawa była kilka razy nowelizowana, dodawane były nowe pozycje. Są już zrealizowane takie pozycje, które były dodane w 2016 roku czy na początku 2017 – wymieniał Włodzimierz Mucha.

- W latach 2018 -2020 uruchomiliśmy 16 linii przesyłowych najwyższych napięć. W tym roku załączymy 5. To jest potężny plan budowy realizowany skutecznie właśnie dzięki specustawie, więc prosimy, żeby dać zielone światło na rozszerzenie zakresu inwestycji, o który teraz wnioskujemy - stwierdził Włodzimierz Mucha.

Poparł podjętą przez ministerstwo klimatu i środowiska inicjatywę wprowadzenia inwestycji 110 kV do specustawy, bo jak wyjaśniał wiele inwestycji wykonane przez PSE w latach 2013 -2015 do dzisiaj nie jest jeszcze w pełni wykorzystywanych. Powód? Linie 110 kV nie zostały jeszcze wprowadzone do stacji elektroenergetycznych spółki.

- Mamy pojedyncze wprowadzenia natomiast wypada z takich stacji korzystać w pełni. Wprowadzenie do nich tych linii ( 110 kV- przyp. red.) spowoduje, że sieci przesyłowe będą wykorzystywane lepiej -powiedział Włodzimierz Mucha.

Poseł Krzysztof Gadowski (PO) zwrócił uwagę, że projekt omawianej ustawy kasuje czas obwiązywania specustawy przesyłowej ustalony na 2030 rok. Oznacza to, że jest propozycja, aby nowa ustawa funkcjonowała przez czas nieokreślony. Anna Łukaszewska- Trzeciakowska potwierdziła, że ze względu na czasochłonność inwestycji infrastrukturalnych zaplanowano, iż termin obowiązywania specustawy nie będzie wyznaczony.

Poseł Marek Suski (PiS), przewodniczący Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, po stwierdzeniu zakończeniu pierwszego czytania projektu omawianej ustawy poinformował, że szczegółowe rozpatrzenie projektu ustawy nastąpi na kolejnym posiedzeniu komisji.