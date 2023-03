Poważne pęknięcie w wyłączonym reaktorze EDF we Francji

Francuski operator elektrowni jądrowych EDF, mający pod swoją kontrolą 67 reaktorów na całym świecie, w tym 57 we Francji, znalazł się pod presją po wykryciu poważnego pęknięcia w jednej ze swoich elektrowni - podała w środę agencja AFP.

Pęknięcie zostało wykryte w wyłączonym reaktorze w departamencie Sekwana Nadmorska na północy kraju. Francuski urząd bezpieczeństwa jądrowego (ASN) nakazał EDF "zrewidować swoją strategię" w celu rozwiązania problemów, które nękają jej elektrownie od końca 2021 roku.

"Odkryto wówczas zjawisko korozji w rurach kluczowych dla bezpieczeństwa elektrowni, co wymusiło wyłączenie wielu reaktorów w celu przeprowadzenia inspekcji i operacji naprawczych" - przypomina AFP.

Jak dodaje agencja, przyczyniło się to do bezprecedensowych strat dla spółki, które w 2022 roku wyniosły prawie 18 mld euro. Wywołało to niepokój w samej Francji, gdzie udział energii elektrycznej w krajowym miksie jest jednym z największych na świecie.

Obecnie z 16 reaktorów określonych jako najbardziej wrażliwe, 10 reaktorów nadal wymaga kontroli i naprawy w 2023 roku - dodaje AFP.