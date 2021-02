Powody, by utrzymać obligo giełdowe, nie zniknęły

Trwają konsultacje publiczne dotyczące zniesienia tzw. obliga giełdowego na energię elektryczną. Celem wprowadzenia 100 proc. obliga była poprawa transparentności, płynności, głębokości rynku energii oraz ochrona odbiorców energii - przede wszystkim przemysłowych. Te przesłanki nadal są aktualne.

Zwraca uwagę, że w chwili, kiedy rynek energii będzie płytszy, będzie coraz więcej wątpliwości ze strony uczestników rynku, czy to, co się na rynku dzieje, jest wynikiem gry rynkowej, czy też mniej lub bardziej intencjonalnych zachowań niektórych uczestników. Będzie więc dyskusja, czy indeksy, które będą generowane, są wiarygodne...W lutym 2021 r. URE opublikował raport dotyczący realizacji obliga giełdowego w 2019 roku. Z danych wynika, iż w rzeczywistości dotyczyło ono 45,8 proc. energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa objęte badaniem, co stanowiło 35,7 proc. ogółu energii wyprodukowanej w 2019 r. w kraju. Sprzedaż pozagiełdową umożliwiono przedsiębiorcom, którzy zawarli umowy przed 1 stycznia 2019 r.