Powstaje centrum szkoleń dla kończących pracę w energetyce węglowej

PGE oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podpisały list intencyjny, dotyczący powołania Centrum Rozwoju Kompetencji (CRK) w Bełchatowie. Głównym zadaniem Centrum będzie zapewnienie atrakcyjnych szkoleń osobom kończącym pracę w sektorze energetyki konwencjonalnej. Kształcenie w CRK będzie skoncentrowane przede wszystkim na rozwoju kompetencji i kwalifikacji związanych z odnawialnymi źródłami energii - poinformowała PGE.

Wiatraki, fotowoltaika, a może także atom?

- Jako Grupa PGE będziemy cały czas aktywni biznesowo w regionie Bełchatowa. Nie tylko będziemy inwestować w budowę odnawialnych źródeł energii, ale także będziemy dążyć do zwiększenia atrakcyjności regionu, aby przyciągnąć tu jak największą liczbę inwestorów - stwierdził Wojciech Dąbrowski.- Bełchatów to także plany dotyczące elektrowni jądrowej - będziemy tę inicjatywę bardzo mocno popierać. Rozbudowana infrastruktura dystrybucyjna oraz doświadczona kadra energetyczna, wspierana przez Centrum Rozwoju Kompetencji, plasuje Bełchatów wśród najlepszych lokalizacji dla tej inwestycji - powiedział Wojciech Dąbrowski.Centrum Rozwoju Kompetencji w Bełchatowie ma zostać uruchomione we wrześniu 2021 r. Powołanie CRK jest jednym z elementów „Koncepcji transformacji regionu Bełchatów” wypracowanym w ramach prac zespołu ds. sprawiedliwej transformacji w grupie PGE.Koncepcja, jak podała PGE, zawiera listę projektów inwestycyjnych, które mają powstać w regionie do 2030 roku podczas stopniowego wygaszania eksploatacji kompleksu Bełchatów.W pierwszym etapie transformacji planowana jest realizacja 3 projektów farm wiatrowych o mocy blisko 100 MW, farm fotowoltaicznych o mocy około 600 MW, magazynów energii o mocy do 300 MW, instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii o wydajności 180 tys. ton odpadów rocznie.PGE podała, że nakłady inwestycyjne grupy PGE w pierwszym etapie transformacji regionu bełchatowskiego wyniosą ok. 4,7 mld zł i poinformowała, że w regionie rozważana jest także lokalizacja elektrowni jądrowej o mocy do 3 GW.