Powstał Europejski Sojusz Branży PV

Dziś w Brukseli powołano do życia Europejski Sojusz Branży PV. Celem jest stworzenie silnej, europejskiej branży fotowoltaicznej, by budować ten sektor energetyki w oparciu o własne firmy, wykluczając uzależnienie od innych krajów.

- Chcemy budować fotowoltaikę własnymi siłami, przy wykorzystaniu europejskiej produkcji, europejskich fabryk i pracy europejskich pracowników – powiedział komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, który otworzył wydarzenie powołujące do życia Sojusz.

Podkreślił, że tylko w 2022 40 GW (właściwie wszystkie projekty) w energii słonecznej w Europie powstało w oparciu o chińską technologię. Jak zaznaczył 80 procent wszystkich paneli na świecie jest produkowanych w Chinach, a 1 na 7 paneli wyłącznie przez jeden zakład produkcyjny.

- Zamieniamy jedną zależność na drugą. Tą od rosyjskich paliw kopalnych, na tą od chińskich paneli fotowoltaicznych – ostrzegał Breton.

Zwrócił uwagę, że Europa musi odwrócić ten proces, chociażby po to, żeby biliony euro w postaci podatków trafiały do krajów europejskich, a nie na rynki pozaunijne. W UE można produkować nie tylko panele, ale i interkonektory, baterie, falowniki czy polisilikon.

Aby tak się stało należy jednak zmienić prawodastwo i przyspieszyć wiele procedur, aby stworzyć cały łańcuch wartości dla fotowoltaiki.

- Energia słoneczna jest bardzo ważna dla produkcji zielonego wodoru, a więc dla procesu dekarbonizacji. Nie możemy być tu zależni od niepewnych dostawców. Musimy liczyć na siebie – przekonywał Petr Třešňák, czeski wiceminister ds. handlu i przemysłu.

Podczas konferencji powołującej do życia Europejski Sojusz Branży PV jej uczestnicy podpisali wspólne oświadczenie, które przedstawia, jak ta inicjatywa ma funkcjonować, a także strategiczny plan działania. Zakłada on wspieranie innowacji i badań, identyfikację przeszkód dla rozwoju branży w Europie, ułatwienie dostępu do finansowania, dostarczenie ram współpracy dla branży, odkrywanie możliwości współpracy międzynarodowej, wspieranie rozwoju umiejętności pracowników branży oraz promocje zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego.