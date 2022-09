Powstała Polska Organizacja Biometanu. W składzie znane firmy

Przedsiębiorcy utworzyli Polską Organizację Biometanu, której celem jest wsparcie rozwoju sektora biometanu w Polsce i stworzenie optymalnych rozwiązań organizacyjnych, prawnych oraz technicznych dla transformacji energetycznej z wykorzystaniem tego paliwa.

Do Polskiej Organizacji Biometanu (POB) należą obecnie, wg komunikatu POB: Veolia Energia Polska, Orlen Południe, Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot System, Atrem oraz Związek Producentów Cukru (grupy: Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen) oraz SMM Legal Energy.

Olbrzymi potencjał produkcji biometanu; nawet 8 mld m3 rocznie

- Polska ma olbrzymi i, niestety, niewykorzystany potencjał w zakresie produkcji biometanu. Z prognoz wynika, że może on wynieść ok. 8 mld m3 rocznie. Liczba ta odpowiada ponad 60 proc. obecnego importu gazu ziemnego do Polski - powiedział Michał Tarka, członek zarządu i p.o. Dyrektora Generalnego POB, cytowany w komunikacie.

- Dziś w Polsce nie działa jeszcze żadna instalacja produkująca biometan, a chętnych do jego wykorzystywania, zwłaszcza w procesie transformacji energetycznej, wciąż przybywa. Polska Organizacja Biometanu jest oddolną inicjatywą odpowiadającą na zwiększone zainteresowanie tą tematyką - podkreślił Michał Tarka.

Dla wsparcia m.in. wytwórców. Jednym z pierwszych kroków raport o regulacjach

Biometan, jak wyjaśnia POB, jest paliwem gazowym, które powstaje w procesie oczyszczania biogazu z CO2, dzięki czemu jest uznawany za paliwo zeroemisyjne i „po spełnieniu określonych parametrów może zostać wtłoczone do sieci gazowych”.

- Polska Organizacja Biometanu będzie wspierać przedsiębiorców wykazujących zapotrzebowanie na zielony gaz oraz wytwórców biometanu zarówno w kraju jak i na poziomie unijnym, ze szczególnym uwzględnieniem tak istotnych dla tej branży regulacji prawnych - powiedział Michał Tarka.

Jednym z pierwszych kroków POB, jak poinformowała organizacja, będzie przygotowanie raportu, który kompleksowo omówi obowiązujące regulacje prawne odnoszące się do sektora na poziomie kraju oraz UE.