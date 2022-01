Powstała Śląsko–Małopolska Dolina Wodorowa

20 firm, uczelni i instytucji powołało w Katowicach Śląsko–Małopolską Dolinę Wodorową. To druga w kolejności powstania i największa pod względem wielkości i potencjału dolina wodorowa w Polsce. Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego.

Rząd szuka operatora

Polska Strategia Wodorowa zakłada powstanie co najmniej 5 dolin wodorowych, a w Katowicach Ireneusz Zyska mówił już, że może ich powstać 8. Dolina śląsko – małopolska jest drugą w kolejności powstania, ale najważniejsza pod względem wielkości i potencjału.Ireneusz Zyska powiedział też, że rząd pracuje nad powołaniem operatora ekosystemu dolin wodorowych. Będzie to instytucja wspierająca i koordynująca działanie dolin, pomagająca w uzyskaniu i optymalizacji finansowania. Każda z dolin ma mieć swoją specyfikę – pierwsza, Podkarpacka Dolina Wodorowa ma się specjalizować w wykorzystaniu wodoru w silnikach lotniczych. Śląsko – małopolska to oczywiście energia, ale także motoryzacja. - To wielka szansa, żeby w dobie transformacji energetycznej Śląsk pozostał sercem gospodarki – powiedział Ireneusz Zyska.Członkowie założyciele Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej to osoby związanie ze środowiskiem biznesowym, naukowym i samorządowym obu regionów. W pierwszym zarządzie znaleźli się profesorowie Jerzy Lis, rektor AGH i Arkadiusz Mężyk rektor Politechniki Śląskiej, którzy zostali wiceprezesami stowarzyszenia. Na jego czele stanął Mirosław Skibski, dyrektor oddziału ARP w Katowicach. Skład zarządu uzupełnili Emilia Makarewicz, dyrektor rozwoju projektów wodorowych w Polenergii oraz Grzegorz Semerjak, dyrektor ds. technologii i rozwoju Orlen Południe.Czytaj także: Zielonego wodoru dla wszystkich nie starczy - Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego, w tym opartego na produkcji wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE oraz jego wykorzystanie w energetyce, w tym cieplnej, transporcie i infrastrukturze oraz przemyśle – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP, który pełnił rolę gospodarza uroczystości.Katowicki Oddział ARP koordynuje prace związane z tworzeniem Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej, w pierwszym okresie w jego biurach stowarzyszenie będzie miało siedzibę. Oddział prowadzi także nowopowstały ogólnopolski portal wodorowy h2poland.eu, na którym można znaleźć informacje na temat m.in. rozwoju dolin wodorowych w kraju.