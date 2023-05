Powstanie giganta energetycznego znowu opóźnione. Jest więcej pytań niż odpowiedzi

Oficjalnego terminu powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) nadal brak. Ministerstwo Aktywów Państwowych na ten tamat milczy. Znaków zapytania nie ubywa.

Termin powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) był już wielokrotnie przekładany. Obecnie mówi się, że Agencja powstania na przełomie czerwca i lipca 2023 r., ale równie dobrze może się to stać... po wyborach parlamentarnych.

NABE ma opierać się na spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), która od grudnia 2022 r. nie ma prezesa. Ogłoszony w marcu 2023 r. konkurs na to stanowisko pozostał nierozstrzygnięty.

Centrala NABE ma znajdować się w Bełchatowie, gdzie dziś jest siedziba PGE GiEK. W Katowicach ma być siedziba jednej z ważniejszych spółek-córek Agencji.

Jeszcze pod koniec kwietnia 2023 r. wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił, że Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) zacznie działać w połowie maja 2023 r.

Mamy właśnie połowę maja i wciąż nie wiadomo, kiedy NABE może zacząć działać. W środowisku energetyczno-górniczym pojawiają się dwie daty powstania Agencji. Jedna to koniec czerwca lub 1 lipca 2023 r. Ten termin podawany jest od kilku tygodni.

Poważne rozbieżności i wiele pytań bez odpowiedzi. A niepokój nie jest teraz potrzebny...

Innym nieoficjalnym, możliwym terminem powstania NABE jest ogólne sformułowanie - "po wyborach parlamentarnych". Zwolennicy tej koncepcji argumentują, że powstanie NABE będzie tak skomplikowaną i szeroką operacją, że na pewno doprowadzi do niezadowolenia w części środowiska energetycznego i górniczego. A społeczne niepokoje nie są tym, co rząd potrzebuje przed wyborami...

Zapytaliśmy w Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP) o aktualnie obowiązujący termin powstania NABE, ale biuro prasowe resortu nie udzieliło nam odpowiedzi w tej sprawie. Jedna z osób zaangażowanych w proces tworzenia NABE wskazuje jednak, że nie ma jeszcze decyzji dotyczącej powstania Agencji.

- Powstanie nowy podmiot i na początek musi on mieć zapewnione finansowanie. I właśnie trwają rozmowy w celu zapewnienia tego finansowania. Tu już nie wszystko jest zależne od rządu, tylko od przebiegu rozmów z bankami. Rozmowy są trudne, ale jest szansa na powodzenie, każdy zdaje sobie sprawę, że NABE musi powstać - mówi WNP.PL prosząca o zachowanie anonimowości osoba znająca proces przygotowań do powstania NABE.

Inna ważna sprawa, w której toczą się negocjacje, to kontrakty na dostawy węgla kamiennego do NABE.

Personalia mają znaczenie. Centrala w Bełchatowie, ważna spółka w Katowicach

Inną ważną kwestią dotyczącą NABE jest to, kto stanie na czele tej spółki. NABE ma opierać się na spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), obecnie wchodzącej w skład grupy PGE. A PGE GiEK nie ma prezesa od 16 grudnia 2022 r., kiedy z tego stanowiska odwołano Andrzeja Legeżyńskiego. 21 marca 2023 r. ogłoszono konkurs na to stanowisko. Termin składania zgłoszeń minął 31 marca 2023 r. a 20 kwietnia odbyły się ostatnie rozmowy kwalifikacyjne w konkursie na to stanowisko. Konkurs ten pozostał jednak bez rozstrzygnięcia.

Z informacji WNP.PL wynika, że na 18 maja 2023 r. planowano ogłoszenie nowego konkursu na stanowisko prezesa PGE GiEK, jednak ostatecznie do tego nie doszło. Jak słyszymy, tutaj do porozumienia muszą dojść różne frakcje w koalicji rządzącej.

Chodzi o frakcję skupioną wokół posłanki Małgorzaty Janowskiej, która od lat ma rozdawać karty w Bełchatowie. A Janowska wchodzi w skład Rady Krajowej Partii Republikańskiej, na czele której stoi Adam Bielan. Frakcja ta ma walczyć z grupą skupioną wokół Jacka Sasina.

Kolejna konfliktogenna sprawa to przyszła siedziba NABE. Agencja ma opierać się na spółce PGE GiEK, która ma swoją siedzibę w Bełchatowie i dla wielu naturalne było, że siedziba NABE też powinna być w Bełchatowie. I niemal na pewno centrala NABE tam właśnie będzie.

Parlamentarzyści i związkowcy z województwa śląskiego wywalczyli jednak, że siedziba jednej z ważnych spółek-córek NABE znajdzie się w Katowicach. Spółka ta będzie grupować elektrownie na węgiel kamienny nie tylko z Taurona Wytwarzanie, ale być może także elektrownie Opole i Rybnik (obecnie należące do PGE GiEK), a może nawet i elektrownie Kozienice i Połaniec (obecnie z grupy Enea). Dyskusje w tej sprawie się nadal toczą.

Energetyczny gigant oparty na kilku ważnych filarach. To 30 tys. pracowników i połowa energii wytwarzanej w kraju

Przypomnijmy, że proces tworzenia NABE jest kilkustopniowy. Założono, że najpierw Skarb Państwa kupi aktywa węglowe wydzielone z grup Enea, Energa i Tauron (powinno do tego dojść w najbliższych tygodniach), a następnie podwyższy kapitał w spółce PGE GiEK oraz wniesie aportem akcje lub udziały Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Połaniec, Energa Elektrownia Ostrołęka, Tauron Serwis i Tauron Ekoenergia. Potem ma zostać utworzony holding.

NABE będzie największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, odpowiedzialnym za ok. 50 proc. produkcji energii w Polsce i zatrudniającym ok. 30 tys. osób. Pracownicy firm, które mają trafić do Agencji, obawiają się o jej przyszłość.

Nie ma zasad, na których oprze się działanie NABE. Tu idzie o bezpieczeństwo kraju

- Do NABE mają trafić elektrownie na węgiel kamienny i brunatny, a wciąż nie wiemy, jak będzie w przyszłości wyglądał system wsparcia energetyki konwencjonalnej. Rynek mocy, z którego korzystają także elektrownie węglowe mające wejść do NABE, zniknie z końcem 2025 r., czyli już za 2,5 roku. Wciąż nie wiemy, czy coś zastąpi rynek mocy, nie wiemy więc, na jakich zasadach będzie funkcjonowała energetyka węglowa po 2025 r. To ważne zarówno dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jak i dla pracowników tych elektrowni - mówi WNP.PL Bogdan Tkocz, przewodniczący Solidarności w Tauron Serwis oraz członek Regionalnej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji woj. Śląskiego.

Przypomina, że od kilku lat trwają dyskusje o uruchomieniu programu 200+, w ramach którego mają zostać zmodernizowane stare bloki węglowe. Wciąż jednak nie wiadomo, czy i kiedy ten program będzie realizowany. A to bardzo ważna wiadomość dla elektrowni, które mają się znaleźć w NABE, ponieważ i one mają bloki klasy 200 MW.

Przetrwanie będzie kosztowne, będzie potrzebny mechanizm wsparcia. Sporo pytań bez odpowiedzi

- Od początku zakłada się, że NABE będzie rentownym podmiotem. A więc z założenia ma generować zyski. Działalność ma być finansowana z przychodów z rynku energii, świadczenia usług systemowych oraz przychodów z rynku mocy. Ten jednak po 2025 roku zniknie. Założono, że utworzenie i funkcjonowanie NABE nie będzie wiązało się z udzielaniem nowej pomocy publicznej. To brzmi jak zapowiedź czarów! Nie da się bez mechanizmów wsparcia utrzymać potencjału niezbędnych bloków węglowych - zaznaczył w niedawnej rozmowie z WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę.

- Bloki węglowe skazane są na zabójcze koszty nie tylko z tytułu cen uprawnień do emisji CO2. Przetrwanie jest kosztowne. Ale to cena naszego bezpieczeństwa. I bajdurzenie, że można to zrobić bez mechanizmów wsparcia, jest iluzją - ocenił Herbert Leopold Gabryś.

Pojawiają się także znaki zapytania dotyczące tego, jaka miałaby być strategia sprzedaży prądu przez NABE, skoro już nie ma obliga giełdowego. Wątpliwości budzi też to, czy wszyscy będą mieli zagwarantowany równy dostęp do energii, czy nie będzie dyskryminacji kontrahentów, a przede wszystkim, czy firma będzie rentowna.