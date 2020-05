Powstanie instalacja zgazowania RDF i produkcji energii i ciepła

Ekogaz Recovery, spółka z grupy Uniserv, zbuduje pilotażową instalację wytwarzającą energię elektryczną i ciepło w wyniku zgazowania RDF. Na realizację projektu Uniserv pozyskał ponad 10 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Ochrona środowiska da zarobić

Technologia Ekogaz Recovery bazuje na procesie zgazowania odpadów w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym, w którym otrzymany gaz procesowy zostanie poddany głębokiemu oczyszczeniu in- situ tj. w miejscu jego powstania, przed jego spalaniem w kogeneracyjnej jednostce wytwórczej.Gaz powstający w opracowanej instalacji zostanie oczyszczony w takim stopniu, że przed spaleniem nie będzie stanowił już odpadu i nie spowoduje emisji wyższej niż w wyniku spalania gazu ziemnego.Instalacja, spełniając kryteria procesu recyklingu odpadów w postaci odzysku energii elektrycznej i ciepła, poza korzyściami ekologicznymi, będzie rozwiązaniem ekonomicznym bowiem RDF, jako surowiec wykorzystywany w procesie, jest cenowo bezkonkurencyjny.- Myśląc o kierunkach rozwoju firmy, upatrujemy ich w instalacjach ochrony środowiska oraz technologiach opartych na odnawialnych źródłach energii. Jako dostawca technologii dla przemysłu i energetyki nie mamy wątpliwości, iż tendencje i oczekiwania naszych zleceniodawców będą zmierzać w tym właśnie kierunku - dodaje Artur Nizioł.Informuje, że także sam Uniserv wdraża odnawialne technologie, właśnie zakończono budowę instalacji fotowoltaicznej 49 kWp w siedzibie firmy.- W tej chwili prowadzimy zaawansowane rozmowy z partnerami zainteresowanymi wdrożeniem technologii Ekogaz Recovery w Polsce, ale sądzimy, iż w najbliższej przyszłości nasze rozwiązanie będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem w innych krajach. Dotacja z NCBiR otwiera nowe możliwości - przekonuje Artur Nizioł.Przypomina, że z końcem kwietnia 2020 r. Uniserv dokonał terminowego wykupu obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 10 mln złotych. - Spółki z grupy Uniserv dobrze zakończyły 2019 rok, co daje stabilne podstawy do prowadzenia biznesu w czasie, który dla każdego przedsiębiorcy jest szczególnym wyzwaniem. Z uwagi na globalny zasięg pandemii byliśmy zmuszeni wstrzymać plany eksportowe, ale nie rezygnujemy i na bieżąco monitorujemy sytuację na rynkach wschodnich, przede wszystkim Ukrainy i Kazachstanu. W tej chwili kluczowe pozostaje zadbanie o bezpieczeństwo naszej załogi. Wewnątrz organizacji wdrożyliśmy rygorystyczne procedury służące zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa Na szeroką skalę zabezpieczyliśmy środki ochrony i higieny osobistej dla naszych pracowników. Dzięki temu wszystkie kontrakty są realizowane, a wśród pracowników nie mamy osób zakażonych – podsumowuje Artur NiziołUniserv jest holdingiem polskich firm świadczących specjalistyczne usługi inżynieryjno - budowlane dla przemysłu. Aktualnie Uniserv S.A. prowadzi projekty dla PKN Orlen i grupy Lotos, przedsiębiorstw przemysłu cementowego (Górażdże i Warta) oraz dla energetyki cieplnej. W trakcie realizacji są m.in inwestycje dla Tameh Polska oraz MPEC Kortowo.W sierpniu, w ramach realizacji kontraktu z PGE GiEK, spółka rozpocznie modernizację kolejnej chłodni kominowej w Elektrowni Bełchatów.W skład grupy kapitałowej wchodzą Uniserv S.A., Uniserv Budownictwo., Uniserv Jarosław, Dynamiks, Biuro Studiów i Projektów Chłodni Energetycznych Projchłod Ekogaz Recovery.