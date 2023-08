Powstanie NABE nie wywinduje cen energii. Pod pewnymi warunkami

W lipcu rząd przyjął projekt ustawy o gwarancjach dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. NABE skupi aktywa węglowe od największych spółek Skarbu Państwa, by mogły pozbyć się "brudnego balastu". Na rynku słychać jednak głosy, że ta operacja podniesie ceny energii.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) ma stać się trzonem polskiej transformacji, jeśli chodzi o odejście od energetyki węglowej.

Jeszcze w tym roku rząd potrzebuje blisko 60 mld zł (jeśli NABE zostanie powołane do życia jesienią), by odciążyć spółki Skarbu Państwa od aktywów węglowych i jednocześnie pozwolić im na rozwój źródeł zero- i niskoemisyjnych.

Krytycy NABE podnoszą, że agencja przez swoje udziały w rynku będzie dyktowała ceny spółkom energetycznym, doprowadzając do ich zawyżenia.

Zapytaliśmy uczestników rynku, czy rzeczywiście widzą takie ryzyko.

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) tłumaczy, że mechanizmy rynkowe, tj. merit order (reguła sprawiająca, że w pierwszej kolejności do systemu elektroenergetycznego trafia energia produkowana przez jednostki o najniższym koszcie zmiennym wytwarzania, a giełdowa cena energii na bieżąco jest wyznaczana przez najdroższą jednostkę funkcjonującą w systemie, czyli przez tzw. cenę krańcową), regulacje REMIT (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii) oraz stały nadzór nad rynkiem sprawowany przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, od lat zapewniają efektywne funkcjonowanie rynku energii w Polsce. Stąd też - zdaniem MAP - powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) nie prowadzi do jakichkolwiek zmian w tym zakresie.

"W 2022 r. rząd wprowadził dodatkowe działania osłonowe, które były odpowiedzią na ogólnoeuropejski kryzys energetyczny spowodowany najpierw szantażem gazowym Gazpromu, a później zbrojną agresją Rosji na Ukrainę. Należy zauważyć, że wraz z rozwojem miksu energetycznego i przyłączaniem nowych mocy wytwórczych siła rynkowa NABE będzie malała. NABE w celu zachowania wolumenu sprzedaży, przy rosnącym udziale innych źródeł, będzie musiało konkurować cenowo na rynku hurtowym, w przeciwnym razie zostanie wyparte z rynku przez inne podmioty" – przekonuje nas biuro prasowe ministerstwa.

Przepisy i zasady obowiązujące na rynku energii powstrzymają wzrost cen energii po powstaniu NABE

Podobnie sprawę widzi Andrzej Bondyra, wiceprezes Agencji Rynku Energii (ARE).

- Obowiązujące regulacje dają wytwórcom energii bardzo ograniczone pole kształtowania cen energii na rynku hurtowym. Aktualna wciąż na rynku hurtowym zasada merit order określa precyzyjnie cenę na poziomie najdroższego w danym momencie źródła w systemie. W tym sensie zatem to nie wytwórca energii „dyktuje” ceny, tylko robi to rynek. I konsolidacja sektora tego nie zmieni – zapewnia nas wiceszef ARE.