Dobiega końca proces tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która skupi wszystkie aktywa węglowe. W transformacji nie ma dla niej alternatywy - uważa dr inż. Radosław Szczerbowski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej.

W opinii Radosława Szczerbowskiego budowa nowego miksu energetycznego bez źródeł emisyjnych, a opartego na OZE i stabilizujących ich działanie elektrowniach jądrowych, jeszcze przyspieszy.

Jego zdaniem proces ten zajmie wiele lat, a w tym czasie produkowana przez NABE energia z węgla - czy tego chcemy czy nie - musi stanowić podstawę funkcjonowania systemu oraz bezpiecznych dostaw dla gospodarki i gospodarstw domowych.

Szczerbowski podkreśla, że podobny model do NABE zastosowały Niemcy i tam zadziałał bardzo skutecznie.

- Od ponad dwóch lat toczą się dyskusje zwolenników i przeciwników dotyczące powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Wymiana argumentów "za" i "przeciwko" NABE ma jednak charakter głównie polityczny. W samej istocie dyskusji często brakuje kluczowej konkluzji - że nie ma już czasu na rozważania. Powstanie NABE to warunek powodzenia transformacji energetycznej. W obecnych czasach, kiedy konieczne są nie ewolucyjne, a raczej rewolucyjne zmiany w sektorze energetycznym, liczy się przede wszystkim czas i konsekwencja w realizacji zaplanowanych działań - przekonuje Radosław Szczerbowski.

Polska transformacja musi zostać zintensyfikowana, ale to proces, który zajmie wiele lat

Jak dodaje, polski miks energetyczny oparty jest w ponad 70 proc. na energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni konwencjonalnych, której nie da się szybko zastąpić innymi źródłami. Dotychczasowa dynamika rozwoju i budowy nowych źródeł zeroemisyjnych jest imponująca, wymaga jednak równoczesnego rozwoju sieci elektroenergetycznych, które pozwolą na ich bezpieczną eksploatację. Budowa nowego miksu energetycznego bez źródeł emisyjnych, z udziałem OZE i elektrowni jądrowych, musi być kontynuowana, a procesy inwestycyjne - w budowę nowych źródeł i magazynów energii oraz rozwój sieci przesyłowej jeszcze mocniej zintensyfikowane. Ten proces zajmie wiele lat i w tym czasie energia z węgla - czy tego chcemy, czy nie - będzie stanowić podstawę funkcjonowania systemu oraz bezpiecznych dostaw dla gospodarki i gospodarstw domowych.

NABE pomoże spółkom energetycznym pozbyć się "brudnych" aktywów i zmieni ich wizerunek na lepsze

- Założenia programu budowy Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego obejmują wydzielenie elektrowni węglowych z państwowych grup energetycznych, które mają trafić do NABE. Dzięki temu, co zostało już wielokrotnie wyjaśnione, PGE, Energa, Tauron i Enea, mogą zwiększyć swoje możliwości inwestowania w transformację energetyczną. Pozbycie się balastu, jaki stanowi obecnie energetyka i górnictwo węglowe, da szanse grupom energetycznym na zmianę ich strategii działania, szerokie wejście w budowę odnawialnych źródeł energii, rozbudowę sieci elektroenergetycznych - podkreśla ekspert.

Uważa, że to - co równie ważne - pozbycie się aktywów węglowych zmieni także rynkowy wizerunek tych firm, co jest to bardzo istotne z punktu widzenia chociażby możliwości pozyskania środków finansowych. Pozytywne zmiany widoczne są już teraz przed formalnym utworzeniem NABE. Agencja ratingowa Fitch oceniła, że postępy w procesie tworzenia NABE są pozytywnym czynnikiem, który już obecnie znacząco wpływa na poprawę profili kredytowych polskich spółek energetycznych takich jak PGE, ENEA czy Tauron.

Jak przypomina Szczerbowski, blisko dekadę temu dwie niemieckie firmy energetyczne RWE oraz E.ON zdecydowały się na podobne rozwiązanie. Firma E.ON już w 2014 roku podjęła decyzję o podziale firmy. Tracące na wartości konwencjonalne aktywa wytwórcze oraz handel energią zostały przeniesione do nowej firmy Uniper, natomiast E.ON pozostawił u siebie biznes związany z nowoczesną energetyką, w tym źródłami odnawialnymi oraz zarządzanie sieciami i dystrybucją. Firma RWE przeniosła część swojego biznesu do spółki Innogy. W tym przypadku do nowej firmy przeniesiono perspektywiczne części biznesu związane głównie z energetyką odnawialną, dystrybucją energii elektrycznej i gazu, sieciami elektroenergetycznymi oraz sprzedażą energii odbiorcom końcowym.

Na niemieckim rynku zastosowano podobne rozwiązanie, które zadziałało

- Kopalnie, energetyka konwencjonalna, czyli węglowa i gazowa oraz likwidowane elektrownie jądrowe, a także handel hurtowy energią elektryczną i gazem pozostały w rękach RWE. Innogy od początku zapowiedziało, że chce inwestować w poprawę efektywności energetycznej, pozyskiwanie klientów na istniejących rynkach i dynamiczny rozwój źródeł OZE. W planach biznesowych pojawiła się także informacja o otwarciu firmy na nowe segmenty związane z energetyką m.in. stacje ładowania samochodów elektrycznych czy budowa morskich farm wiatrowych i dużych farm fotowoltaicznych. Pojawienie się na giełdzie firmy Innogy okazało się sporym sukcesem. Co pokazuje, że tego typu rozwiązanie jest pozytywnie odbierane przez biznes i instytucje finansowe, które chcą inwestować w przyszłość energetyki - zaznacza Radosław Szczerbowski.

Ekspert zwraca uwagę, że warto również wspomnieć, że RWE i E.ON od dawna konkurowały o udziały w niemieckim rynku energii. Obie firmy swoją potęgę budowały na energetyce konwencjonalnej. Jednak realizowana konsekwentnie przez niemiecki rząd transformacja energetyczna - Energiewende - sprawiła, że ich aktywa konwencjonalne stały się dla nich nagle obciążeniem. Rosnące moce zainstalowane w energetyce odnawialnej oraz zapisy prawne dające pierwszeństwo w dostępie do sieci, stopniowo wypychały z rynku kolejne bloki węglowe oraz gazowe. Po latach transformacji stało się jasne, że nadszedł czas na zmiany.

- Można zatem zauważyć, pewnego rodzaju analogię, która obecnie dzieje się w związku w powstaniem polskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Model NABE przypomina rozwiązanie realizowane od kilku lat w Niemczech, gdzie aktywa węglowe pozostały w RWE, a zielone trafiły do Innogy. Polska energetyka jeszcze przez co najmniej kilkanaście lat nie poradzi sobie z bilansowaniem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego bez elektrowni węglowych. Przez ten czas o ich utrzymanie i gotowość do pracy ma zadbać właśnie NABE - przekonuje Szczerbowski.

Polska ma nadal 70 bloków węglowych, których utrzymanie będzie bardzo drogie

- Na chwilę obecną polskie spółki energetyczne obciąża ślad węglowy ponad 70 bloków energetycznych. W związku z tym koszty pozyskania finansowania są albo bardzo wysokie, a w niektórych przypadkach niemal niemożliwe do uzyskania. Wiele instytucji finansowych nie angażuje się bowiem w kredytowanie firm działających w sektorze emisyjnej energetyki konwencjonalnej. Tymczasem polskie spółki energetyczne, a raczej polska energetyka, potrzebują znacznych środków finansowych na inwestycje w źródła zielonej energii, w transformację sektora przesyłu i dystrybucji, w technologie magazynowania energii elektrycznej, bez których o żadnej transformacji energetycznej w Polsce nie może być mowy - podsumowuje ekspert.

- Czy zatem jest jakaś alternatywa dla NABE? - pyta Szczerbowski. - W najbliższych latach rozwijająca się gospodarka musi mieć zapewniony niezakłócony i pewny dostęp do energii elektrycznej, oczywiście w akceptowalnej cenie. Na obecnym etapie, bez energii wytwarzanej z węgla, nie uda się tego zrealizować. Dlatego NABE wydaje się kluczowym elementem polskiego systemu energetycznego w okresie przejściowym. Da gwarancję stabilności i bezpieczeństwa energetycznego oraz szansę na szybką transformację energetyczną - i dlatego ten proces należy doprowadzić do końca - przekonuje.

Ponadto jego zdaniem NABE pozwoli zapewnić niezbędną energię elektryczną, której zużycie z roku na rok rośnie, a z drugiej strony będzie w sposób zorganizowany i przemyślany stopniowo wygaszać emisyjne elektrownie węglowe. Natomiast ze środków finansowych, które sektor energetyczny będzie mógł pozyskać w ramach transformacji, możliwe będzie systematyczne zastępowanie elektrowni węglowych przez kolejne elektrownie fotowoltaiczne, wiatrowe na morzu i lądzie oraz gazowe i jądrowe, które będą stabilizowały OZE uzależnione od kaprysów przyrody.