Powstanie Polski Multimedialny Raport Klimatyczny

W pierwszym kwartale 2021 r. ma zostać opublikowany Polski Multimedialny Raport Klimatyczny - poinformowała w środę prezes fundacji Czyste Powietrze Agata Śmieja. Raport ma przedstawiać m.in. drogę do osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej.

W środę w siedzibie resortu klimatu odbyło się spotkanie Rady Programowej TOGETAIR, która podsumowała m.in. czerwcową pierwszą edycję szczytu klimatycznego organizowanego przez tą inicjatywę.

Prezes fundacji Czyste Powietrze Agata Śmieja poinformowała dziennikarzy, że właśnie ruszają prace nad stworzeniem "Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego", który ma zostać opublikowany w pierwszym kwartale 2021 roku.

W prace nad nim zaangażowane będą organizacje pozarządowe, administracja publiczna (w tym m.in. resort klimatu, funduszy i polityki regionalnej oraz środowiska), administracja samorządowa, a także przedstawiciel biznesu. Przedstawicielka inicjatywy zaprosiła również do współpracy uczelnie wyższe.

- Przygotowywany raport klimatyczny nie będzie opasłym tomiszczem z setkami kartek. Będzie to hybryda multimedialna osadzona na stronie internetowej. Będą tam nie tylko teksty, ale również materiały wideo, wykresy, infografiki. Każdy będzie mógł znaleźć tam coś dla siebie - przekazała prezes.

Śmieja wyjaśniła, że raport wskazywać będzie obecny stan polityki klimatycznej, co robimy dobrze, co źle i jakie działania proklimatyczne należy podjąć w przyszłości.



- Będziemy wskazywali problemy i z czego one wynikają, ale również pochwalimy się tym, co robimy dobrze, bo polska droga do ekologii jest warta promocji. Chcemy podjeść do tematu bardzo poważnie i wskazać, co należy zrobić, by dojść do neutralności klimatycznej, czy spełniać unijne normy - dodała.

Minister klimatu Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że jednym z problemów podnoszonych na czerwcowym szczycie było upowszechnienie, dotarcie z programem "Czyste powietrze" do osób mniej zamożnych.



- Dlatego skierowaliśmy odpowiednie przepisy do Sejmu, które pomogą dotrzeć do tych najuboższych za pośrednictwem gmin i proponują podwyższony poziom finansowania. Przepisy te wejdą w życie 1 października br. - powiedział Kurtyka.

Chodzi o nowelizację ustawy o biopaliwach, która przewiduje likwidację Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i przejęcie jego zadań przez NFOŚiGW. Podczas prac nad nowelą wprowadzono do niej poprawkę, która nałożyła na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o dofinansowanie, w szczególności w ramach programu "Czyste Powietrze", potwierdzających przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Minister dodał, że chciałby nawiązać z gminami jak najbliższą współpracę w tej sprawie.



- Widzimy, że mimo ułatwień w programie część rodzin nie ma na ten temat informacji, nadal trudno jest im wypełnić wniosek. To właśnie gminy mogą łatwiej dotrzeć do takich ludzi - zaznaczył.

Kurtyka wskazał ponadto, że polskim celom i polityce klimatycznej służą również takie programy jak "Mój prąd" czy "Moja woda".



- Jeśli chodzi o "Mój prąd" to z miesiąca na miesiąc bijemy kolejne rekordy jeśli chodzi o liczbę wniosków. Z kolei budżet "Mojej wody", która ruszyła 1 lipca br. został wyczerpany w ciągu dwóch miesięcy - dodał.