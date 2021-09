Powstanie system, który będzie widział wszystko o tym, jak korzystamy z prądu

Założyliśmy, że powinniśmy zakończyć postępowanie przetargowe i wybrać wykonawcę Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) do końca I półrocza 2022 roku. W tym scenariuszu zostałyby nam dwa lata na budowę, przetestowanie oraz uruchomienie systemu, co jest wymagane do lipca 2024 r. i wydaje się, że to wystarczający czas - mówi Lesław Winiarski, zastępca dyrektora Biura Pomiarów Energii w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, kierownik projektu Operator Informacji Rynku Energii.

- Założyliśmy, że powinniśmy zakończyć to postępowanie przetargowe i wybrać wykonawcę CSIRE do końca I półrocza 2022 roku. W tym scenariuszu zostałyby nam dwa lata na budowę, przetestowanie oraz uruchomienie systemu, co jest wymagane do lipca 2024 r. i wydaje się, że to wystarczający czas na wykonanie tych zadań.Jak na tak duże przedsięwzięcie jak CSIRE jest to ambitny harmonogram. Jeżeli do połowy przyszłego roku wybierzemy wykonawcę, system powinien zostać uruchomiony zgodnie z planem. Spory i odwołania w trakcie wyboru wykonawcy zawsze wnoszą ryzyko względem zakończenia projektu w zakładanym terminie.- CSIRE będzie systemem służącym do wymiany informacji rynku energii pomiędzy jego uczestnikami, w tym sprzedawcami energii elektrycznej, operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD), a także tzw. podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie w ramach procesów rynku energii określonych w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy Prawo energetyczne.Kluczowym procesem będzie przekazywanie do CSIRE i dalsza dystrybucja danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej, zarówno liczników inteligentnych, jak i konwencjonalnych, które obecnie jeszcze przeważają w naszych domach. Co istotne, CSIRE nie będzie zbierać tych danych bezpośrednio z liczników. Będą je zbierać OSD i po walidacji przekazywać do CSIRE.Za pośrednictwem CSIRE dane pomiarowe będą trafiały do upoważnionych podmiotów profesjonalnie działających na rynku energii elektrycznej, tj. przede wszystkim do sprzedawców energii. CSIRE będzie również udostępniał dane pomiarowe wszystkim odbiorcom energii elektrycznej w Polsce, oczywiście jedynie w zakresie ich dotyczącym.Poza tym uruchomienie CSIRE skróci czas zmian sprzedawcy. Zmiana sprzedawcy ma zająć maksymalnie 7 dni, ale w kolejnym projekcie nowelizacji prawa energetycznego jest mowa o skróceniu tego czasu do jednej doby.- Założyliśmy, że w ramach CSIRE zostanie zbudowany portal internetowy, przez który odbiorcy energii będą mogli uzyskiwać dostęp do swoich danych pomiarowych w sposób niewymagający żadnych dodatkowych kosztów.Rozporządzenie w sprawie systemu pomiarowego przewiduje również możliwość uzyskiwania wybranych danych pomiarowych bezpośrednio z inteligentnego licznika. Wymagać to będzie jednak posiadania odpowiedniego rozwiązania potrafiącego skomunikować się z takim licznikiem.- Planujemy wbudować w CSIRE możliwość udostępniania przez odbiorców energii swoich danych pomiarowych wybranym przez nich podmiotom. Wprawdzie na razie ta funkcjonalność jest ujęta tylko w prawie unijnym, ale chcemy, aby uruchomienie CSIRE przyniosło jak najwięcej korzyści dla odbiorców energii elektrycznej. Dlatego zaplanowaliśmy uruchomienie takiej funkcjonalności, bazując na doświadczeniach naszych partnerów z ENTSO-E, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Systemów Przesyłowych.Udostępnianie danych pomiarowych ma służyć m.in. pozyskiwaniu lepszych ofert sprzedaży energii elektrycznej. Wyniki badań na rynkach zachodnich pokazują, że brak informacji o tym, w jaki sposób odbiorca korzysta z energii elektrycznej, sprawia, że oferty sprzedawców są ograniczone. Gdy dostępne są pełne dane pomiarowe, sprzedawcy mogą zaoferować klientom ciekawsze, lepiej dopasowane propozycje, zgodne z indywidualnymi potrzebami odbiorców.- Uważamy, że uruchomienie CSIRE będzie oznaczało wzrost konkurencji na rynku sprzedaży detalicznej energii elektrycznej, a zwiększenie dostępnych ofert sprzedaży spowoduje, że korzystanie z energii elektrycznej będzie bardziej efektywne.Największym wyzwaniem systemowym jest bilansowanie podaży i popytu na moc i energię w tzw. szczytach zapotrzebowania. Po 2025 r. elektrownie węglowe nie będą wspierane w ramach rynku mocy, a jeżeli nie powstanie wystarczająca liczba nowych jednostek wytwórczych, bilansowanie szczytów zapotrzebowania stanie się coraz poważniejszym wyzwaniem.Zakładamy, że sprzedawcy energii, korzystając z danych pomiarowych generowanych przez inteligentne liczniki, będą w stanie konstruować oferty sprzedaży tak, żeby dopasować zużycie energii do dostępnej podaży, przesuwając zużycie z godzin szczytowego zapotrzebowania, kiedy energia jest najdroższa, na pozostałe godziny, gdy jest tańsza.- Dla uruchomienia CSIRE kluczowe jest zaangażowanie we wdrożenie podmiotów zobowiązanych do realizowania procesów rynku energii za jego pośrednictwem, czyli przede wszystkim sprzedawców i OSD.Po pierwsze, firmy te muszą mieć przygotowane systemy IT, tak żeby połączyć się z CSIRE i prawidłowo wymieniać dane w procesach rynku energii. Tego nie zrobi się w kilka miesięcy. Tymczasem już za mniej więcej dwa lata będziemy musieli testować zgodność systemów z wymogami CSIRE.Po drugie, zanim CSIRE zacznie działać, musimy napełnić ten system danymi, które dzisiaj w przeważającej części są w posiadaniu OSD i sprzedawców energii elektrycznej. Bez tych danych nie jest możliwe poprawne uruchomienie CSIRE, a tym samym uruchomienie procesów rynku energii.Doświadczenia wdrożeń w innych krajach pokazują, że migracja danych do centralnego repozytorium informacji rynku energii jest skomplikowanym technicznie i czasochłonnym procesem. W pewnym stopniu jako OIRE będziemy musieli tym procesem pokierować, dać wytyczne podmiotom rynkowym, jak się do tego przygotować i jak przeprowadzić migrację danych.Aktualnie jesteśmy na etapie uzgadniania i zamykania specyfikacji danych, które zostaną do nas przekazane w procesie migracji i zasilenia inicjalnego CSIRE. Przed końcem 2021 roku ta specyfikacja powinna być już dostępna na stronie internetowej OIRE.- Wymienieni w ustawie użytkownicy CSIRE zobowiązani do korzystania z tego systemu, jak również odbiorcy końcowi energii, którzy mają mieć zapewniony dostęp do swoich danych pomiarowych, będą mogli korzystać z CSIRE bezpłatnie. Koszty budowy i utrzymania CSIRE będą pokryte z taryfy PSE.Natomiast zważywszy, że odbiorcy energii będą mogli udostępniać swoje dane zgromadzone w CSIRE wybranym przez siebie podmiotom, być może w przyszłości będziemy musieli stosować wobec tych podmiotów opłaty za przekazywanie danych, w przypadku kiedy będzie to generowało dodatkowe koszty. Przepisy unijne przewidują taką możliwość.***Panel pt. "CSIRE - informatyczny przełom w polskiej energetyce" odbędzie się 21 września 2021 r. w godz. 9.30-10.30.Do udziału w nim zostali zaproszeni:, dyrektor, Departament Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych, Tauron Dystrybucja SA;, prezes zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji;, dyrektor biura, Towarzystwo Obrotu Energią,, zastępca dyrektora, Biuro Pomiarów Energii, kierownik projektu OIRE, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Moderacja:, redaktor, wydawca, WysokieNapiecie.pl