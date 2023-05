Powtórka z 10H, tylko dla fotowoltaiki. Może zablokować rozwój

Nowe regulacje przyjęte właśnie przez Sejm będą dla OZE tym samym, czym była ustawa 10H dla energetyki wiatrowej. Branża liczy na poprawki w Senacie. I wskazuje, że jeśli ich nie będzie, to skończy się rozwój energetyki opartej o słońce.

W sektorze energetycznym wskazują, że Polska była najtańszą gospodarką pod względem pozyskiwania energii, ale te czasy już za nami.

Choć w zamierzeniach, już w 2030 roku połowa wytwarzania ma być skupiona w odnawialnych źródłach energii (OZE), to główną przeszkodą w realizacji planów transformacji mogą być właśnie wprowadzone przez rząd przepisy.

W branży wskazują, że rząd - projektując zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego - nie wziął pod uwagę zdania inwestorów OZE, co będzie się wiązało z poważnym ograniczeniem lub blokadą nowych mocy ze słońca.

- Zmiany dotyczące obowiązkowych master planów w samorządach oraz wyłączenia z inwestycji gruntów klasy czwartej odbieramy jak kiedyś ustawę 10H dla branży wiatrowej, która tym razem będzie skutkowała blokadą rozwoju energetyki słonecznej - mówiła Olga Sypuła, country manager European Energy w Polsce podczas panelu "Wpływ kryzysu energetycznego na rynek energii w Polsce" toczonej w ramach Kongresu PV. - W procesie konsultacji żaden z naszych postulatów nie został niestety wzięty pod uwagę. Liczymy, że zmiany pozwalające na kontynuację rozwoju mocy ze słońca zostaną wprowadzone przez Senat - podkreślała podczas panelu Olga Sypuła.

W toku dyskusji stanowisko Sejmu i rządu wyjaśniał dyrektor departamentu OZE w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Łukasz Tomaszewski. Przedstawiciel MKiŚ wskazywał, że tak redagowane regulacje są efektem międzyresortowego kompromisu.

- Faktycznie, ten plan jest bardzo ambitny i ten czas jest bardzo wymagający z punktu widzenia inwestorów, ale też samorządów lokalnych. Natomiast takie decyzje zapadły i ciężko w tej chwili z nimi polemizować. Projekt już jest przyjęty przez Parlament i zostanie skierowany do dalszych prac - mówił Łukasz Tomaszewski.

- Jeśli chodzi o wprowadzenie wymogu planowania przestrzennego dla instalacji lokalizowanych na czwartej klasie gruntów, to tutaj nie będę też zdradzał kuluarów. Rada Ministrów przyjęła taki kompromis w uzgodnieniu również z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi - wskazywał Łukasz Tomaszewski.

Podkreślano, że aż 40 proc. powierzchni gruntów rolnych to właśnie grunty klasy czwartej oraz to, jak ważny jest rozwój agrofotowoltaiki i generacja prądu ze specjalnie zaprojektowanych instalacji PV. Takie pilotażowe rozwiązania funkcjonują już w Holandii oraz Niemczech, przynosząc rezultaty. Pozawala to na wykorzystanie także gruntów wyższych klas.

Apelowali do rządu, żeby agrofotowoltaikę wykluczyć z zakazu lokalizacji na gruntach klasy czwartej

- Apelowaliśmy do rządu, aby agrofotowoltaikę wykluczyć z zakazu lokalizacji na gruntach klasy czwartej - dodaje Olga Sypuła. - Takie rozwiązanie, które sprawdza się w innych krajach, stanowiłoby jakiś rodzaj kompromisu. Niestety i ono nie zostało uwzględnione przez ustawodawcę - wskazuje.

Dyskusję zdominował także aktualny stan prawny regulowany ustawami i rozporządzeniami, które dla branży OZE w Polsce są dziś nie do zaakceptowania. Obowiązujące tzw. "Progi cenowe" utrzymywane przez polski rząd obniżyły wpływy energetyki wiatrowej o ponad 70 procent, a fotowoltaiki o ponad 60 proc., co przełoży się nie tylko na zdolności inwestycyjne, ale w ogóle na rentowność tego sektora.

- Pół roku funkcjonujemy w rzeczywistości progów cenowych. Chcielibyśmy zobaczyć ewaluację tego systemu. Polski ustawodawca przedłuża obowiązywanie limitów do końca roku w sytuacji, w której Unia Europejska kończy z nimi z końcem czerwca - zaznaczała Olga Sypuła.

Przedstawiciel resortu klimatu i środowiska podkreślał, że przedłużenie limitów ma sprawić, że społeczeństwo nie odczuje wzrostu cen energii wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę.

- Ceny dla gospodarstw domowych są zamrożone do końca tego roku. Żeby tak mogło się stać, wymyślono fundusz różnicy cen, na który składają się między innymi wytwórcy energii elektrycznej i fotowoltaika nie jest tu żadnym wyjątkiem - wskazywał Łukasz Tomaszewski.