Pozbud inicjuje produkcję polskich magazynów energii

Firmy Pozbud, Elmodis oraz Durapower Holdings PTE wspólnymi siłami zamierzają uruchomić produkcję magazynów energii dla przydomowej fotowoltaiki.

Ważne dla fotowoltaiki

Firmy Pozbud, Elmodis oraz Durapower Holdings PTE deklarują, że już za chwilę polscy prosumenci będą mogli zaopatrzyć się we własne magazyny energii, co znacząco wpłynie na poprawienie opłacalności posiadania małych elektrowni fotowoltaicznych.Koordynacją projektu zajmował będzie się polski Pozbud - od uruchomienie produkcji magazynów energii, przez jej kompleksową organizacją, po przygotowanie i organizację dystrybucji i promocji produktów. Know-how w zakresie produkcji litowo-jonowych modułów i kompletnych pakietów, w tym systemów zarządzania bateriami, udziela współtworząca projekt firma Durapower z Singapuru.Na jej stronie czytamy, że firma „projektuje i produkuje bezpieczny, wysokowydajny, lekki i trwały system magazynowania energii (ESS) z wykorzystaniem akumulatorów pochodzących z recyklingu w ramach zintegrowanego procesu w obiegu zamkniętym, z naciskiem na czystą i odnawialną energię".Krakowska Elmodis, jako podmiot skoncentrowany na rynku przemysłowego internetu rzeczy (IIoT), wspierać będzie współpracę dostarczając dedykowane rozwiązania do sterowania i optymalizacji magazynowania energii.Proces magazynowania energii polega na przekształcaniu i przechowywaniu elektrycznej z danego źródła w inną formę energii, którą można ponownie zamienić w energię elektryczną. Ma to na celu m.in. pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na energię, ale także zapewnienie jej dostaw, gdy te nie będą dostępne.Dodatkowe zalety magazynów energii to stabilizacja napięcia i korekta innych parametrów elektroenergetycznych, lepsze zarządzanie kupowaną lub produkowaną energią, a przede wszystkim jej natychmiastowa dostępność. Powszechne stosowanie magazynów energii niesie za sobą także oczywiste korzyści ekologiczne, jak zmniejszenie śladu węglowego i zanieczyszczeń do atmosfery czy oszczędność wody przy zmniejszonej produkcji energii z paliw kopalnych.Zobacz także: Roman Kluska o drożyźnie, biurokracji i zielonym szaleństwie